Cómo pensar y actuar como una empresa nativa de IA

En última instancia, las empresas nativas de IA comprenderán instintivamente una forma completamente nueva de desarrollar, evaluar, comprender e implementar sistemas de IA. No abordarán las soluciones de IA con la mentalidad de construir máquinas rígidas y deterministas diseñadas para obtener resultados perfectamente reproducibles. En su lugar, verán a sus agentes de IA como colaboradores en evolución con el potencial de ser mucho más que meras herramientas. (Para más información sobre este tema, consulta el artículo publicado recientemente por Risto Miikkulainen, Cognizant VP of AI Research, bajo el título “Generative AI: an AI paradigm shift in the making?”)

Este enfoque definirá tus estrategias. Las empresas nativas de IA priorizarán la construcción de sistemas capaces de aprender continuamente, entendiendo que el "entrenamiento" nunca termina realmente. Y diseñarán interacciones que aprovechen el poder de las indicaciones y la retroalimentación iterativa, guiando a tus agentes de IA con misma delicadeza que cuando se trabaja con un especialista humano altamente calificado.

Del mismo modo, las empresas establecidas deben tratar de aprovechar realmente el poder de la IA generativa en lugar de meter la IA con calzador en los procesos existentes o evaluarla con métricas antiguas. Hacerlo requerirá que los equipos de tecnología piensen de una manera completamente nueva: una voluntad implacable de experimentar, alejarse de la necesidad de una explicabilidad total y aceptar que la confianza en el agente de IA se ganará a través de una observación rigurosa en lugar de una programación inicial.