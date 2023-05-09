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Energía azul
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Cognizant Ocean

Marcando una gran diferencia en la economía azul.

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Alimentos "azules"

Hacer que la acuicultura sea más sostenible, basada en los datos y rentable

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Vida sostenible

Garantizar un suministro de agua más seguro y resiliente

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Transporte azul

Extraer nuevo valor de un transporte marítimo más limpio e inteligente

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VISIÓN GENERAL

Impulsando la revolución verde en la energía azul

La energía marina desempeña un papel clave en la lucha contra el cambio climático al reducir los gases de efecto invernadero y mejorar la seguridad energética, al tiempo que crea miles de puestos de trabajo y atrae miles de millones en inversiones. Pero la integración efectiva y eficiente de la energía marina en redes eléctricas obsoletas representa un desafío importante para el crecimiento sostenible, tanto en términos medioambientales como de rentabilidad.

Aquí es donde Cognizant® puede ayudar.

EL DESAFÍO

Generando energía y oportunidades en alta mar

31MM de USD

Inversión global en energía eólica marina en 2020

35GW

Capacidad eólica marina instalada a nivel mundial en 2021 

3,3 M

Empleos en energía eólica dentro de cinco años.

NUESTRO ENFOQUE

Llevando la innovación a la superficie

Trabajamos con nuestros clientes y socios para crear conjuntamente soluciones que ayuden a las organizaciones a pasar de una mentalidad “as-is/to-be” a un modelo evolutivo de intervención, mejora e impacto continuos.

Intervención
  • Colaboración en I+D entre Cognizant, clientes y socios de consultoría
  • Transición al cero neto
Mejoras
  • La IA orquesta el  valor de la transparencia de extremo a extremo
  • Aplicaciones de sensores, operaciones de aprendizaje automático
Impacto
  • Las iniciativas de próxima generación crean sinergias en toda la economía azul
  • La gestión del cambio mantiene los esfuerzos de transformación en el objetivo
NUESTRO DESEO

Garantizar una energía más fiable en tierra y mar

Ayudamos a las utilities a aprovechar tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, para procesar cantidades masivas de datos, tomar decisiones informadas y garantizar un suministro de energía más estable y resiliente.

¿Está preparado para reducir los costes generales y contribuir a un futuro más limpio y sostenible?

ÚLTIMOS ARTÍCULOS
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Acerca de Cognizant Ocean

Adoptamos un enfoque holístico para gestionar y proteger los recursos del océano abordando todos los aspectos de la economía azul, desde la acuicultura y el transporte marítimo hasta la energía y la captura de carbono.

Utilizando tecnologías avanzadas y un sólido ecosistema de socios, recopilamos, analizamos y aplicamos conocimientos basados en los datos para mejorar significativamente la salud y el bienestar de los océanos de nuestro planeta, así como las vidas y los medios de subsistencia de quienes dependen de ellos.

Hablemos sobre el futuro de la economía azul

Cada miembro de nuestro equipo asume la responsabilidad de crear una cultura que genere resultados extraordinarios.

Gustavo Ostos Rios

Product Owner

Gustavo Ostos Rios
Stig Martin Fiskå

Head of Cognizant Ocean

Stig Martin Fiskå

Da el primer paso

Atender a los clientes con una mirada hacia el futuro, sin perder de vista el pasado, es una promesa ambiciosa. Pero las capacidades digitales actuales ofrecen un potencial enorme que no deja de crecer.

Hablemos de cómo lo digital puede impulsar tu negocio.

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