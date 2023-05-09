Energía azul

Acerca de Cognizant Ocean

Adoptamos un enfoque holístico para gestionar y proteger los recursos del océano abordando todos los aspectos de la economía azul, desde la acuicultura y el transporte marítimo hasta la energía y la captura de carbono.



Utilizando tecnologías avanzadas y un sólido ecosistema de socios, recopilamos, analizamos y aplicamos conocimientos basados en los datos para mejorar significativamente la salud y el bienestar de los océanos de nuestro planeta, así como las vidas y los medios de subsistencia de quienes dependen de ellos.