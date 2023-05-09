Energía azul
VISIÓN GENERAL
EL DESAFÍO
Generando energía y oportunidades en alta mar
31MM de USD
Inversión global en energía eólica marina en 2020
35GW
Capacidad eólica marina instalada a nivel mundial en 2021
3,3 M
Empleos en energía eólica dentro de cinco años.
NUESTRO ENFOQUE
Llevando la innovación a la superficie
Trabajamos con nuestros clientes y socios para crear conjuntamente soluciones que ayuden a las organizaciones a pasar de una mentalidad “as-is/to-be” a un modelo evolutivo de intervención, mejora e impacto continuos.
NUESTRO DESEO
Garantizar una energía más fiable en tierra y mar
Ayudamos a las utilities a aprovechar tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, para procesar cantidades masivas de datos, tomar decisiones informadas y garantizar un suministro de energía más estable y resiliente.
¿Está preparado para reducir los costes generales y contribuir a un futuro más limpio y sostenible?
ÚLTIMOS ARTÍCULOS
Acerca de Cognizant Ocean
Adoptamos un enfoque holístico para gestionar y proteger los recursos del océano abordando todos los aspectos de la economía azul, desde la acuicultura y el transporte marítimo hasta la energía y la captura de carbono.
Utilizando tecnologías avanzadas y un sólido ecosistema de socios, recopilamos, analizamos y aplicamos conocimientos basados en los datos para mejorar significativamente la salud y el bienestar de los océanos de nuestro planeta, así como las vidas y los medios de subsistencia de quienes dependen de ellos.
Hablemos sobre el futuro de la economía azul
Cada miembro de nuestro equipo asume la responsabilidad de crear una cultura que genere resultados extraordinarios.
Da el primer paso
Atender a los clientes con una mirada hacia el futuro, sin perder de vista el pasado, es una promesa ambiciosa. Pero las capacidades digitales actuales ofrecen un potencial enorme que no deja de crecer.
Hablemos de cómo lo digital puede impulsar tu negocio.
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