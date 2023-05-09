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Datos e IA
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El crecimiento empresarial exige una base nativa de IA. Con Cognizant, construyes capacidades de IA confiables, escalables y preparadas para el futuro que ayudan a tu empresa a avanzar más rápido, adaptarse antes y desbloquear nuevas ventajas en un mundo cambiante.

New work, new world 2026

Nuestro informe actualizado sobre la IA y el empleo revela que la transformación es más extensa y rápida de lo que anticipábamos hace tres años. Lo que predijimos que ocurriría en una década ya se ha producido.

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Soluciones de datos e IA para la empresa moderna

Cognizant te ayuda dondequiera que te encuentres de tu viaje, desde la agregación de numerosos puntos de datos hasta la creación de modelos de IA sofisticados. Con nuestros innovadores servicios de IA, aprovecharás el poder de la inteligencia artificial y los datos para impulsar decisiones más rápidas, predictivas y proactivas, al tiempo que educa a la organización en su camino a seguir.

Permitir que las empresas aceleren la transformación, desbloqueen la innovación y ofrezcan mejores experiencias a los clientes y empleados diseñando y escalando sistemas inteligentes de IA agéntica. Estos sistemas razonan, deciden y actúan de forma autónoma, optimizando procesos y colaborando con personas y sistemas.

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Proporciona datos de alta calidad entre modalidades para apoyar la anotación, el ajuste fino y la gobernanza, a gran escala. La precisión con el ser humano en el bucle garantiza resultados de IA más rápidos, seguros y más alineados con el negocio.

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Escala soluciones de IA en diferentes sectores utilizando aprendizaje automático avanzado, aprendizaje profundo e IA generativa. Los servicios de IA de Cognizant, desde la automatización inteligente hasta el análisis predictivo, impulsan la toma de decisiones proactiva y la eficiencia operativa con prácticas responsables de IA.

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Transforma los datos en bruto en información útil mediante plataformas de BI impulsadas por la IA, herramientas de generación de informes y marcos de optimización. Soporte para paneles en tiempo real, sistemas de seguimiento de KPI y toma de decisiones adaptados a las necesidades específicas del sector.

Acelera la transformación de datos y análisis con una plataforma modular y escalable. Utiliza la IA agéntica para agilizar la evaluación, migración, integración, validación y optimización, logrando hasta un 40% menos costes de modernización.

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Garantizar una gestión segura, conforme a normativa y eficiente del ciclo de vida de los datos. Los servicios incluyen la gestión de datos maestros, la privacidad y gobernanza de datos, la gobernanza de IA y plataformas de datos de clientes, lo que permite bases de datos fiables para la inteligencia empresarial.

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Permite que las empresas definan y ejecuten hojas de ruta estratégicas para la transformación empresarial, aprovechando el poder de los datos y la IA a través de los agentes. Los servicios incluyen evaluaciones de preparación de los datos para la IA, formulación de IA y estrategias de datos, y planificación de adopción de IA agéntica, asegurando al mismo tiempo la alineación con los objetivos empresariales y los marcos regulatorios.

Moderniza los ecosistemas de datos legacy mediante habilitación en la nube, migración inteligente y marcos low-code/no-code. Las soluciones incluyen la ingesta, transformación e integración de datos impulsadas por los aceleradores de IA agéntica de Cognizant.

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Desbloquea nuevos niveles de eficiencia aprovechando LLMs, SLMs y otros modelos inteligentes para mejorar la experiencia del cliente y empleados, la creación de contenido, la síntesis, la optimización de procesos y la productividad de los desarrolladores.

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Aplica análisis específicos de la industria para resolver desafíos empresariales complejos. Combina la experiencia del sector con modelos de IA/ML (IA generativa, IA agéntica y LLMs) para ofrecer conocimientos que impulsen la innovación, la eficiencia y la ventaja competitiva en sectores como la sanidad, las finanzas y la fabricación.

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La IA está obligando al mercado del software como servicio (SaaS) a replantear su modelo. ¿Estamos ante el fin del sector o ante un cambio de ciclo?

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El rostro de una dama sobre un fondo oscuro con códigos y guiones en pantalla

Nuestros socios y alianzas  para soluciones de datos e IA

Tenemos más de 85 alianzas estratégicas con organizaciones líderes en todo el mundo para ampliar nuestras ofertas de servicios y brindar soluciones a los clientes que den respuesta a sus desafíos de negocio y de TI.

Cognizant reconocida como líder de Horizon 3 en el informe HFS Horizons: Generative Enterprise Services 2025

En este informe, Cognizant destaca por sus importantes inversiones en plataformas como Neuro® AI, extensos programas de formación y sólidas alianzas, posicionándose como líder en GenAI.

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Más información sobre otros servicios de IA que pueden mejorar los datos y la inteligencia artificial en el negocio:

Ingeniería y garantía de calidad

Cognizant quality engineering and assurance, nuestro robusto enfoque de ecosistema integral para lograr y mantener la calidad de los procesos, aplicaciones y sistemas, ayuda a las organizaciones de todas las industrias a tener éxito en lo digital con velocidad. Simplifica y moderniza, mejora la CX y acelera el cambio tecnológico y empresarial con QEA.

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Flecha digital multicolor apuntando a la derecha
Sostenibilidad

Cognizant advisory services and solutions ayuda a las organizaciones a convertirse en preservadores del planeta, reducir su huella medioambiental y convertir los compromisos de sostenibilidad en objetivos alcanzables.

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Rascacielos con paredes de cristal reflejando los árboles de su alrededor
Seguridad

Las soluciones de seguridad end-to-end de Cognizant combinan el profundo conocimiento y experiencia en la industria con un enfoque centrado en el futuro, que elimina los puntos ciegos de seguridad y brinda a las organizaciones la confianza para ser valientes, avanzar más rápido y tener éxito.

Leer más Contacta con nuestro experto
En una sala de servidores, dos trabajadoras hablando y más atrás dos compañeros mirando los servidores
Consultoría

Nuestros consultores brindan el conocimiento y la experiencia para ayudar a los clientes a pensar en la estrategia, unificar las arquitecturas empresariales y tecnológicas, crear crecimiento y construir ventaja competitiva.

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un grupo de personas en una reunión

Equipo

Javier Pozuelo

Head of Data & AI Cognizant

Javier Pozuelo

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Atender a los clientes con una mirada hacia el futuro, sin perder de vista el pasado, es una promesa ambiciosa. Pero las capacidades digitales actuales ofrecen un potencial enorme que no deja de crecer.

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