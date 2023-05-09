Datos e IA
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Soluciones de datos e IA para la empresa moderna
Cognizant te ayuda dondequiera que te encuentres de tu viaje, desde la agregación de numerosos puntos de datos hasta la creación de modelos de IA sofisticados. Con nuestros innovadores servicios de IA, aprovecharás el poder de la inteligencia artificial y los datos para impulsar decisiones más rápidas, predictivas y proactivas, al tiempo que educa a la organización en su camino a seguir.
Permitir que las empresas aceleren la transformación, desbloqueen la innovación y ofrezcan mejores experiencias a los clientes y empleados diseñando y escalando sistemas inteligentes de IA agéntica. Estos sistemas razonan, deciden y actúan de forma autónoma, optimizando procesos y colaborando con personas y sistemas.
Proporciona datos de alta calidad entre modalidades para apoyar la anotación, el ajuste fino y la gobernanza, a gran escala. La precisión con el ser humano en el bucle garantiza resultados de IA más rápidos, seguros y más alineados con el negocio.
Escala soluciones de IA en diferentes sectores utilizando aprendizaje automático avanzado, aprendizaje profundo e IA generativa. Los servicios de IA de Cognizant, desde la automatización inteligente hasta el análisis predictivo, impulsan la toma de decisiones proactiva y la eficiencia operativa con prácticas responsables de IA.
Transforma los datos en bruto en información útil mediante plataformas de BI impulsadas por la IA, herramientas de generación de informes y marcos de optimización. Soporte para paneles en tiempo real, sistemas de seguimiento de KPI y toma de decisiones adaptados a las necesidades específicas del sector.
Acelera la transformación de datos y análisis con una plataforma modular y escalable. Utiliza la IA agéntica para agilizar la evaluación, migración, integración, validación y optimización, logrando hasta un 40% menos costes de modernización.
Garantizar una gestión segura, conforme a normativa y eficiente del ciclo de vida de los datos. Los servicios incluyen la gestión de datos maestros, la privacidad y gobernanza de datos, la gobernanza de IA y plataformas de datos de clientes, lo que permite bases de datos fiables para la inteligencia empresarial.
Permite que las empresas definan y ejecuten hojas de ruta estratégicas para la transformación empresarial, aprovechando el poder de los datos y la IA a través de los agentes. Los servicios incluyen evaluaciones de preparación de los datos para la IA, formulación de IA y estrategias de datos, y planificación de adopción de IA agéntica, asegurando al mismo tiempo la alineación con los objetivos empresariales y los marcos regulatorios.
Moderniza los ecosistemas de datos legacy mediante habilitación en la nube, migración inteligente y marcos low-code/no-code. Las soluciones incluyen la ingesta, transformación e integración de datos impulsadas por los aceleradores de IA agéntica de Cognizant.
Desbloquea nuevos niveles de eficiencia aprovechando LLMs, SLMs y otros modelos inteligentes para mejorar la experiencia del cliente y empleados, la creación de contenido, la síntesis, la optimización de procesos y la productividad de los desarrolladores.
Aplica análisis específicos de la industria para resolver desafíos empresariales complejos. Combina la experiencia del sector con modelos de IA/ML (IA generativa, IA agéntica y LLMs) para ofrecer conocimientos que impulsen la innovación, la eficiencia y la ventaja competitiva en sectores como la sanidad, las finanzas y la fabricación.
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