Permite que las empresas definan y ejecuten hojas de ruta estratégicas para la transformación empresarial, aprovechando el poder de los datos y la IA a través de los agentes. Los servicios incluyen evaluaciones de preparación de los datos para la IA, formulación de IA y estrategias de datos, y planificación de adopción de IA agéntica, asegurando al mismo tiempo la alineación con los objetivos empresariales y los marcos regulatorios.