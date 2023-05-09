Ingeniería y garantía de calidad
Algunos de nuestros resultados
Logra una ventaja competitiva con lanzamientos de productos más rápidos y fiables entregados a través de nuestras soluciones inteligentes de calidad basadas en plataformas.
Áreas de enfoque de nuestro trabajo
Con alianzas globales y más de un millar de clientes en distintos sectores, Cognizant aporta capacidades comprobadas de ingeniería y garantía de la calidad (QE&A) de nueva generación a tus iniciativas más importantes.
Pruebas continuas impulsadas por la GenAI y la automatización
Cognizant® Intelligent Quality Engineering deja atrás la automatización convencional de pruebas, potenciando el ciclo de vida de las pruebas al integrar la IA para mejorar la calidad upstream, acelerar procesos y permitir la optimización predictiva con observabilidad en producción.
Ingeniería de calidad E2E | Shift right y observabilidad | Gestión de datos de prueba | Shift-left testing
Crear confianza en la IA, de la incertidumbre a la confianza
El último paso de la implementación de la IA es donde la complejidad alcanza su punto máximo. El sesgo, la deriva y la falta de explicabilidad suelen surgir a gran escala, lo que hace que la garantía de la calidad sea esencial. Cognizant® AI Assurance garantiza una implementación efectiva de la garantía de calidad para los sistemas de IA, permitiendo a las empresas desplegar a gran escala y con confianza.
Garantía de datos | Garantía de calidad funcional y de modelo | Garantía fiable | Garantía no funcional
Soluciones de ingeniería de calidad específicas para el sector
Cognizant® Business Assurance te ayuda a alcanzar los objetivos empresariales aprovechando una amplia experiencia en el sector y marcos normativos para garantizar la calidad de extremo a extremo (E2E) en tus operaciones principales. Te ayudamos a adoptar la IA de forma responsable y a lanzar productos de forma segura.
Garantía de procesos de negocio de extremo a extremo (BPA) | Garantía de producto COTS | Garantía de cumplimiento normativo | Pruebas de aceptación por parte del usuario
Preparado con confianza para el futuro
Integrar nuevas tecnologías con los sistemas y entornos informáticos existentes puede ser un reto. Cognizant® Technology Assurance ayuda a las organizaciones a desarrollar resiliencia y adoptar de forma fluida las próximas tecnologías a través de soluciones de ingeniería de calidad adaptables para plataformas empresariales, entornos cloud y dispositivos conectados.
Nuestros clientes se mantienen a la vanguardia, con nuestras soluciones de QE que respaldan la modernización y abordan las complejidades de las tecnologías en evolución.
Garantía de la plataforma cloud | Aseguramiento de la modernización y la migración | Phygital, IoT y aseguramiento de la movilidad | Automatización robótica de pruebas
Mejora el valor y la experiencia de la marca
Cognizant ofrece servicios integrales de pruebas y observabilidad, no funcionales, basados en métricas, para garantizar que las experiencias sean personalizadas, accesibles, inclusivas, sostenibles, rápidas y seguras. Las capacidades de Cognizant® Experience Assurance constituyen una solución de ingeniería de calidad completa para ecosistemas digitales complejos.
Aseguramiento de la experiencia del cliente | Pruebas de rendimiento | Ingeniería de la resiliencia y el caos | Pruebas de seguridad | Pruebas de accesibilidad | Pruebas de sostenibilidad
Habilitando una arquitectura de calidad de última generación
Las innovaciones aceleradas, la adopción ampliada de la IA y las necesidades empresariales en evolución, junto con transformaciones a gran escala, exigen un cambio de la QA tradicional hacia una ingeniería de calidad moderna con un enfoque IA‑first. Cognizant® Quality Advisory & Architecture impulsa esta transición e impulsa la transformación de la calidad mediante un framework asesor integral basado en la IA y adaptado a las necesidades organizativas.
Arquitectura de calidad a nivel empresarial | Soluciones modernas de QE con IA | Transformación y entrenamiento de QE de extremo a extremo
Cognizant AI Assurance | Escalar la IA con confianza
AI Assurance de Cognizant permite un rendimiento fiable a gran escala, integrando testabilidad, trazabilidad y fiabilidad a lo largo del ciclo de vida de la IA. Ayudamos a las empresas a evaluar, probar y monitorizar modelos de IA, agentes y características de aplicaciones, acelerando su despliegue y logrando un impacto empresarial medible.
Garantía de CX para aumentar el valor de la marca
Los clientes modernos se han vuelto menos indulgentes con una mala experiencia. Ya no basta con ofrecer la funcionalidad adecuada, sino que la experiencia general es lo que realmente importa para el éxito empresarial a largo plazo.
Cognizant CX Assurance (CXA) ofrece un enfoque holístico que alinea los objetivos del negocio, la tecnología y los clientes, y ayuda a lograr un mejor retorno de la inversión en CX.
Automatización robótica de pruebas de Cognizant
Con avances rápidos en robótica, la capacidad de realizar pruebas de cumplimiento y calidad crece de manera exponencial en velocidad y escala. Las prestaciones de automatización robótica de pruebas de Cognizant están trasformando las industrias al acelerar el lanzamiento de productos para garantizar a los usuarios finales el máximo valor posible de los bienes y servicios digitales y físicos.
Historias reales, impacto real
Estos resultados demuestran cómo la QE&A mejora la entrega de software, reduce riesgos y acelera las pruebas gracias a la automatización.
Nuestra ventaja única
Al trabajar con Cognizant, la calidad se convierte en una ventaja estratégica, pues impulsa la eficiencia, la resiliencia y el valor empresarial a largo plazo. Nuestros servicios de QE&A están dirigidos por personas e impulsados por la IA, respaldados por IPs, plataformas y procesos que aceleran nuestro trabajo para lograr más con menos y con mejores resultados.
Da el primer paso
Exploremos las aplicaciones prácticas de la IA generativa en la empresa y generemos impacto de forma segura y responsable.
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Preguntas frecuentes
La ingeniería y garantía de calidad (QE&A) es un enfoque integral que integra la calidad a lo largo de todo el ciclo de vida del software, desde el diseño hasta el despliegue. Va más allá de las pruebas tradicionales integrando automatización, observabilidad e inteligencia artificial para garantizar la velocidad, la fiabilidad y el cumplimiento en cada versión. Con QE&A, las empresas pasan de la detección reactiva de defectos a la ingeniería proactiva de calidad.
Las soluciones de control de calidad y testing suelen centrarse en la detección de defectos tras el desarrollo. En cambio, los servicios de ingeniería de calidad priorizan la prevención, la madurez de procesos, la automatización liderada por la IA, la integración de actividades de prueba antes en el ciclo de vida (pruebas shift-left) y la monitorización continua y observabilidad de la producción (shift right-testing), apoyadas por SDETs cualificados. Esto permite pruebas continuas, mayor cobertura y bucles de retroalimentación más rápidos.
Cuando se moderniza a escala, desde actualizaciones de productos hasta transformaciones a nivel empresarial, las organizaciones enfrentan riesgos como brechas funcionales y de integración, desafíos de usabilidad, incumplimiento normativo, vulnerabilidades de seguridad y aumento de los costes. Una organización orientada a la calidad prioriza una mentalidad de calidad a lo largo de todo el ciclo de vida, permitiendo una entrega acelerada, una mejor experiencia para el cliente, versiones de alta calidad y la protección de la reputación de la marca.
Las empresas recurren a la externalización de QA para superar los retos en la entrega de versiones de alta calidad dentro de entornos de TI altamente complejos y regulados. Un socio de confianza permite una estrategia unificada de QE&A mediante arquitectura y marcos de pruebas probados, ayuda a adoptar herramientas y marcos basados en la IA, impulsa la automatización continua y soluciones de QE impulsadas por plataformas, y acerca SDETs y expertos en el sector para lograr calidad a velocidad y escala.
Integrar la IA a lo largo del ciclo de vida del QA mejora la productividad mediante automatización continua de extremo a extremo, análisis predictivos, automatización autorreparativa y observabilidad continua con información de calidad en tiempo real. Esto permite a las empresas lograr una calidad óptima a la primera y a escala, al tiempo que impulsa la agilidad, la resiliencia y la eficiencia de costes.
Con la adopción creciente de la IA y la evolución de las necesidades empresariales, las empresas se están transformando hacia una QA moderna y orientada al valor. Este cambio comienza con una evaluación estratégica de las funciones de QA existentes para identificar oportunidades para procesos de prueba inteligentes, marcos de automatización continua habilitados por IA, técnicas de optimización y habilidades preparadas para el futuro, seguida de una hoja de ruta que guíe el camino hacia una QA de mejor calidad.