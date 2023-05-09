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Ingeniería y garantía de calidad
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Garantía de calidad end-to-end

En un mundo en el que 'reina' la IA, donde la velocidad y la precisión definen el éxito, la ingeniería de calidad inteligente permite a las empresas obtener una ventaja competitiva. Cognizant Quality Engineering and Assurance permite a las organizaciones lanzar productos más rápido, con mayor calidad y menor coste, integrando la IA en todo el ciclo de vida del software. Desde la automatización de tareas hasta la evaluación responsable de modelos de IA, nuestras soluciones impulsan la agilidad, la resiliencia y los resultados de negocio medibles.

Algunos de nuestros resultados

Logra una ventaja competitiva con lanzamientos de productos más rápidos y fiables entregados a través de nuestras soluciones inteligentes de calidad basadas en plataformas.

20-40%

tiempo de lanzamiento al mercado más rápido

30-40%

aumento de la productividad en QE

25-30%

reducción de costes de QE

~ 0

Fuga de defectos críticos

Áreas de enfoque de nuestro trabajo

Con alianzas globales y más de un millar de clientes en distintos sectores, Cognizant aporta capacidades comprobadas de ingeniería y garantía de la calidad (QE&A) de nueva generación a tus iniciativas más importantes.

Pruebas continuas impulsadas por la GenAI y la automatización

Cognizant® Intelligent Quality Engineering deja atrás la automatización convencional de pruebas, potenciando el ciclo de vida de las pruebas al integrar la IA para mejorar la calidad upstream, acelerar procesos y permitir la optimización predictiva con observabilidad en producción.

Ingeniería de calidad E2E | Shift right y observabilidad | Gestión de datos de prueba | Shift-left testing

Crear confianza en la IA, de la incertidumbre a la confianza

El último paso de la implementación de la IA es donde la complejidad alcanza su punto máximo. El sesgo, la deriva y la falta de explicabilidad suelen surgir a gran escala, lo que hace que la garantía de la calidad sea esencial. Cognizant® AI Assurance garantiza una implementación efectiva de la garantía de calidad para los sistemas de IA, permitiendo a las empresas desplegar a gran escala y con confianza.

Garantía de datos | Garantía de calidad funcional y de modelo | Garantía fiable | Garantía no funcional

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Soluciones de ingeniería de calidad específicas para el sector

Cognizant® Business Assurance te ayuda a alcanzar los objetivos empresariales aprovechando una amplia experiencia en el sector y marcos normativos para garantizar la calidad de extremo a extremo (E2E) en tus operaciones principales. Te ayudamos a adoptar la IA de forma responsable y a lanzar productos de forma segura.

Garantía de procesos de negocio de extremo a extremo (BPA) | Garantía de producto COTS | Garantía de cumplimiento normativo | Pruebas de aceptación por parte del usuario

Preparado con confianza para el futuro

Integrar nuevas tecnologías con los sistemas y entornos informáticos existentes puede ser un reto. Cognizant® Technology Assurance ayuda a las organizaciones a desarrollar resiliencia y adoptar de forma fluida las próximas tecnologías a través de soluciones de ingeniería de calidad adaptables para plataformas empresariales, entornos cloud y dispositivos conectados.

Nuestros clientes se mantienen a la vanguardia, con nuestras soluciones de QE que respaldan la modernización y abordan las complejidades de las tecnologías en evolución.

Garantía de la plataforma cloud | Aseguramiento de la modernización y la migración | Phygital, IoT y aseguramiento de la movilidad | Automatización robótica de pruebas

Mejora el valor y la experiencia de la marca

Cognizant ofrece servicios integrales de pruebas y observabilidad, no funcionales, basados en métricas, para garantizar que las experiencias sean personalizadas, accesibles, inclusivas, sostenibles, rápidas y seguras. Las capacidades de Cognizant® Experience Assurance constituyen una solución de ingeniería de calidad completa para ecosistemas digitales complejos.

Aseguramiento de la experiencia del cliente | Pruebas de rendimiento | Ingeniería de la resiliencia y el caos | Pruebas de seguridad | Pruebas de accesibilidad | Pruebas de sostenibilidad

Habilitando una arquitectura de calidad de última generación

Las innovaciones aceleradas, la adopción ampliada de la IA y las necesidades empresariales en evolución, junto con transformaciones a gran escala, exigen un cambio de la QA tradicional hacia una ingeniería de calidad moderna con un enfoque IA‑first. Cognizant® Quality Advisory & Architecture impulsa esta transición e impulsa la transformación de la calidad mediante un framework asesor integral basado en la IA y adaptado a las necesidades organizativas.

Arquitectura de calidad a nivel empresarial | Soluciones modernas de QE con IA | Transformación y entrenamiento de QE de extremo a extremo

Cognizant AI Assurance | Escalar la IA con confianza

AI Assurance de Cognizant permite un rendimiento fiable a gran escala, integrando testabilidad, trazabilidad y fiabilidad a lo largo del ciclo de vida de la IA. Ayudamos a las empresas a evaluar, probar y monitorizar modelos de IA, agentes y características de aplicaciones, acelerando su despliegue y logrando un impacto empresarial medible.

Garantía de CX para aumentar el valor de la marca 

Los clientes modernos se han vuelto menos indulgentes con una mala experiencia. Ya no basta con ofrecer la funcionalidad adecuada, sino que la experiencia general es lo que realmente importa para el éxito empresarial a largo plazo.

Cognizant CX Assurance (CXA) ofrece un enfoque holístico que alinea los objetivos del negocio, la tecnología y los clientes, y ayuda a lograr un mejor retorno de la inversión en CX.

Automatización robótica de pruebas de Cognizant

Con avances rápidos en robótica, la capacidad de realizar pruebas de cumplimiento y calidad crece de manera exponencial en velocidad y escala. Las prestaciones de automatización robótica de pruebas de Cognizant están trasformando las industrias al acelerar el lanzamiento de productos para garantizar a los usuarios finales el máximo valor posible de los bienes y servicios digitales y físicos. 

Historias reales, impacto real

Estos resultados demuestran cómo la QE&A mejora la entrega de software, reduce riesgos y acelera las pruebas gracias a la automatización.

SEGUROS

Transformación digital con Gen AI para una compañía de seguros líder

SEGUROS

Transformación digital con Gen AI para una compañía de seguros líder

Redujo el tiempo de ciclo de pruebas en un 20% y ahorró más del 70% del esfuerzo en la migración de scripts de prueba desde diversos frameworks de automatización a Playwright gracias a GitHub Copilot.

Equipo que discute sobre seguros en la oficina

BANCA Y SERVICIOS FINANCIEROS

La entrega intradía acelera la transformación del líder en servicios financieros

BANCA Y SERVICIOS FINANCIEROS

La entrega intradía acelera la transformación del líder en servicios financieros

Pasó de la ingeniería de calidad tradicional a la ingeniería de producto mediante automatización impulsada por IA y transformación SDET, logrando una regresión un 98% más rápida, una velocidad un 70% mayor y unos plazos un 77% más cortos.

Un informe de estadísticas iluminado en color naranja en pantalla grande

COMUNICACIONES Y MEDIOS

Impulsando la transformación tras la fusión de una empresa británica de medios de comunicación y telecomunicaciones de referencia

COMUNICACIONES Y MEDIOS

Impulsando la transformación tras la fusión de una empresa británica de medios de comunicación y telecomunicaciones de referencia

Ayudó a reducir el TCO en un 30% en 24 meses mediante estrategias de ingeniería de calidad, implementación escalable de la GenAI y la optimización operativa tras la fusión.

Una vista aérea de la ciudad con gráficos de comunicaciones iluminados

RETAIL

Garantía phygital impulsada por la GenAI para una cadena de supermercados australiana

RETAIL

Garantía phygital impulsada por la GenAI para una cadena de supermercados australiana

Se lograron cero incidentes P1 en 1.600 millones de transacciones semanales, experiencia del cliente ininterrumpida y resiliencia operativa al ofrecer garantía de calidad mediante un laboratorio POS offshore que replica la tienda del cliente.

Una mujer entrando en el showroom de un retail

Nuestra ventaja única

Al trabajar con Cognizant, la calidad se convierte en una ventaja estratégica, pues impulsa la eficiencia, la resiliencia y el valor empresarial a largo plazo. Nuestros servicios de QE&A están dirigidos por personas e impulsados por la IA, respaldados por IPs, plataformas y procesos que aceleran nuestro trabajo para lograr más con menos y con mejores resultados.

Cognizant Flowsource

Flowsource™ es nuestra plataforma de ingeniería moderna unificada y completa, dirigida por IA para acelerar la innovación, reducir los riesgos y aumentar la productividad en todo su SDLC.

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Cognizant Neuro AI Engineering

Industrializa la IA agéntica con una plataforma completa que convierte los pilotos dispersos en una ejecución de nivel empresarial, con velocidad, calidad y control.

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Cognizant Skygrade

Permite la transformación escalable de la nube, la mitigación de riesgos, la entrega rápida y la extracción precisa de reglas de negocio en todos los estados de la nube.

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Últimos artículos

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Garantizar el valor en la transformación empresarial

Este estudio de Everest Group, respaldado por Cognizant, pone de manifiesto por qué las empresas tienen dificultades para convertir la actividad de transformación en resultados empresariales sostenibles y cómo las organizaciones líderes cierran esa brecha. Basado en los conocimientos de 200 empresas globales, el documento posiciona la aseguración de valor como una disciplina de cartera, con la ingeniería de la calidad evolucionando hacia una capacidad continua de aseguramiento del negocio, alineada con los resultados, que protege el valor desde su definición hasta su materialización.

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Vista aérea de un equipo con las manos juntas o en círculo

BLOG

Cognizant muestra el potencial de la automatización robótica de pruebas en expo:QA 2024

La organización acude a expo:QA 2024, el mayor evento de testing y calidad de software en España, que se celebra del 28 al 30 de junio en Madrid, con su innovadora oferta de automatización robótica de pruebas (Robotic Automation Testing, sus siglas en inglés RTA).

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INFORME

La garantía de la calidad de la IA es clave para la confianza

Forrester Consulting Opportunity Snapshot, estudio personalizado encargado por Cognizant y Microsoft, revela que, según los responsables sénior de TI, la garantía de calidad es cada vez más importante para las organizaciones a medida que la adopción de la IA gana fuerza. El socio adecuado aporta agilidad y reduce la complejidad para afrontar este cambio.

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Mujer monitorizando los valores de datos en pantalla

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Estrategias de garantía empresarial en la era de la IA

Descubre cómo las tecnologías impulsadas por IA están transformando la garantía empresarial. Aprende estrategias prácticas para mantener la calidad, el cumplimiento y la resiliencia, aprovechando la automatización y la inteligencia para impulsar el crecimiento y la innovación en el panorama digital en rápida evolución actual.

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Una discusión en equipo

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Aprovechar el poder de la IA para la ingeniería de calidad

GitHub Copilot está transformando la ingeniería de calidad en Cognizant. Al integrar capacidades avanzadas de IA, optimizamos los procesos de desarrollo y prueba, mejoramos la precisión y aumentamos la productividad. Descubre el papel y los beneficios de la IA en la ingeniería de calidad.

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Github copilot: IA para una imagen de portada de calidad

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Redefiniendo las pruebas de aplicaciones empresariales con la IA agéntica

Explora cómo la IA agéntica aporta una coordinación inteligente basada en roles a las pruebas de aplicaciones empresariales en plataformas en evolución.

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Un neón encendida

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Repensando la validación farmacéutica con CSA, IA y GenAI

Explora cómo Cognizant transforma la validación farmacéutica. Este artículo describe estrategias prácticas para acelerar el cumplimiento, mejorar la calidad e impulsar la innovación en entornos regulados.

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Imagen gráfica del cerebro en la gran pantalla en la industria farmacéutica

INFORME

Asegurar las recompensas de la IA generativa

Si bien muchas organizaciones son conscientes de los riesgos asociados a la implementación de la GenAI, no están lo suficientemente preparadas para abordarlos. Un estudio reciente de Everest Group muestra que las empresas con estrategias avanzadas de gestión de riesgos y garantía de la calidad están obteniendo un 25% más de beneficios, como una mejor experiencia del cliente, una mayor productividad y un tiempo de comercialización más rápido.

Este informe ofrece una hoja de ruta completa para la gestión de riesgos y muestra cómo la función de calidad puede desempeñar un papel importante en la maximización de las recompensas de las inversiones en la IA generativa.

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Emprendedor centrado en un portátil en un estudio de emisión

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Cómo priorizar a los clientes y aumentar el valor de la marca

Las marcas que lideran con la comprensión del cliente superan a las que reaccionan a la demanda. Descubre cómo un enfoque unificado y basado en la experiencia aporta tanto lealtad como impacto empresarial.

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Una mujer usando el móvil en la calle por la noche

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Asegurar la IA en el sector bancario

Impacto y adopción de la IA en la industria bancaria: de la expectación a los casos de uso orientados al valor.

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Imagen abstracta de gráficos estadísticos

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El paradigma cambiante del Business Assurance

Descubre cómo Cognizant® Business Assurance capacita a las organizaciones para prosperar en medio de rápidos cambios tecnológicos y regulatorios.

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Un rayo de rayos de rayos azules iluminados

Reconocimiento de la industria

Cognizant fue la mejor posicionada entre los líderes del mercado en la evaluación PEAK Matrix® 2025 de Ingeniería de Calidad Empresarial (QE) realizado por Everest Group

Este reconocimiento revela nuestra capacidad para ofrecer soluciones de ingeniería de calidad impulsadas por la IA que aceleran los ciclos de lanzamiento, amplían la cobertura de automatización y aseguran pruebas robustas para aplicaciones de próxima generación. Aprovechando plataformas propietarias, como Cognizant Neuro® AI, Flowsource™, Skygrade™ y AI Lifecycle Assurance Suite, integramos la IA generativa, o GenAI, la IA agéntica y la automatización a lo largo de todo el ciclo de vida de las pruebas. Esto ayuda a las empresas a alcanzar una calidad, rapidez y resiliencia superiores en sus procesos de transformación digital.

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Everest group
ISG Provider Lens™ reconoce a Cognizant como líder en Servicios de garantía de calidad de aplicaciones 2025 — APAC, Europa y EE. UU.

Este reconocimiento demuestra nuestra capacidad para ofrecer soluciones de pruebas basadas en la IA y GenAI que aceleran los ciclos de lanzamiento y aseguran la calidad de las aplicaciones. Cognizant utiliza plataformas propietarias basadas en IA como Neuro® AI Engineering  , Flowsource™ y Skygrade™ para la detección predictiva de defectos, el diseño automatizado de pruebas y la validación continua. Nuestros frameworks centrados en el cumplimiento, el análisis predictivo y las alianzas estratégicas permiten una gestión proactiva de la calidad, mientras que la automatización de la GenAI reduce el esfuerzo manual mediante la generación inteligente de pruebas y la resolución de defectos.

Lee el informe de Europa Lee el informe de APAC Lee el informe de EE.UU. Leer la opinión de los analistas
ISG provider Lens
Cognizant, reconocida como líder en la evaluación de Ingeniería de Calidad NEAT de NelsonHall 2025

Este reconocimiento pone de manifiesto nuestra capacidad en análisis basados en IA, casos de uso de GenAI y pruebas de SAP. Nuestra práctica global Quality Engineering & Assurance ofrece automatización avanzada, profundo conocimiento del sector y soluciones innovadoras que ayudan a los clientes a lograr resultados de calidad más rápidos, escalables y preparados para el futuro. Con un fuerte enfoque en la adopción de la IA, la transformación del talento y la mejora continua, Cognizant capacita a las organizaciones para navegar la garantía digital con confianza y resultados medibles.

Leer informe Ver cita de analista
Líder de NelsonHall NEAT en QE 2025
Cognizant, líder en el primer informe de Everest sobre QE

Everest Group ha reconocido a Cognizant como líder en su primera evaluación de servicios de ingeniería de calidad (QE) para aplicaciones y sistemas de IA PEAK® Matrix Assessment 2024.

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Everest group
Cognizant lidera el control de calidad de las aplicaciones

ISG reconoció a Cognizant como líder en control de calidad de aplicaciones en EE. UU. y Europa. "Cognizant cuenta con una sólida práctica de control de calidad de las aplicaciones, con más de 30 casos de uso de IA probados, además de IPs y aceleradores a lo largo del ciclo de vida de las pruebas". 

—Akhila Harinarayan, ISG Senior Lead Analyst 

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Preguntas frecuentes

La ingeniería y garantía de calidad (QE&A) es un enfoque integral que integra la calidad a lo largo de todo el ciclo de vida del software, desde el diseño hasta el despliegue. Va más allá de las pruebas tradicionales integrando automatización, observabilidad e inteligencia artificial para garantizar la velocidad, la fiabilidad y el cumplimiento en cada versión. Con QE&A, las empresas pasan de la detección reactiva de defectos a la ingeniería proactiva de calidad.

Las soluciones de control de calidad y testing suelen centrarse en la detección de defectos tras el desarrollo. En cambio, los servicios de ingeniería de calidad priorizan la prevención, la madurez de procesos, la automatización liderada por la IA, la integración de actividades de prueba antes en el ciclo de vida (pruebas shift-left) y la monitorización continua y observabilidad de la producción (shift right-testing), apoyadas por SDETs cualificados. Esto permite pruebas continuas, mayor cobertura y bucles de retroalimentación más rápidos.

Cuando se moderniza a escala, desde actualizaciones de productos hasta transformaciones a nivel empresarial, las organizaciones enfrentan riesgos como brechas funcionales y de integración, desafíos de usabilidad, incumplimiento normativo, vulnerabilidades de seguridad y aumento de los costes. Una organización orientada a la calidad prioriza una mentalidad de calidad a lo largo de todo el ciclo de vida, permitiendo una entrega acelerada, una mejor experiencia para el cliente, versiones de alta calidad y la protección de la reputación de la marca.

Las empresas recurren a la externalización de QA para superar los retos en la entrega de versiones de alta calidad dentro de entornos de TI altamente complejos y regulados. Un socio de confianza permite una estrategia unificada de QE&A mediante arquitectura y marcos de pruebas probados, ayuda a adoptar herramientas y marcos basados en la IA, impulsa la automatización continua y soluciones de QE impulsadas por plataformas, y acerca SDETs y expertos en el sector para lograr calidad a velocidad y escala.

Integrar la IA a lo largo del ciclo de vida del QA mejora la productividad mediante automatización continua de extremo a extremo, análisis predictivos, automatización autorreparativa y observabilidad continua con información de calidad en tiempo real. Esto permite a las empresas lograr una calidad óptima a la primera y a escala, al tiempo que impulsa la agilidad, la resiliencia y la eficiencia de costes.

Con la adopción creciente de la IA y la evolución de las necesidades empresariales, las empresas se están transformando hacia una QA moderna y orientada al valor. Este cambio comienza con una evaluación estratégica de las funciones de QA existentes para identificar oportunidades para procesos de prueba inteligentes, marcos de automatización continua habilitados por IA, técnicas de optimización y habilidades preparadas para el futuro, seguida de una hoja de ruta que guíe el camino hacia una QA de mejor calidad.