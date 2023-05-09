Ingeniería y garantía de calidad

Cognizant® Intelligent Quality Engineering deja atrás la automatización convencional de pruebas, potenciando el ciclo de vida de las pruebas al integrar la IA para mejorar la calidad upstream, acelerar procesos y permitir la optimización predictiva con observabilidad en producción.

Ingeniería de calidad E2E | Shift right y observabilidad | Gestión de datos de prueba | Shift-left testing