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AWS Cloud
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Impulsa la innovación y los resultados con Cognizant + AWS

Cognizant trabaja con empresas globales de todas las industrias para construir plataformas digitales robustas, modernas y seguras en la nube de AWS, lo que les permite acelerar la innovación, ampliar los servicios empresariales y mejorar la agilidad operativa.
Como socio premier de AWS, Cognizant avanza tu plan de transformación digital a través de la modernización del core. Incrementa la eficiencia, abre nuevas oportunidades de negocio y brinda mejores experiencias al cliente mediante la consultoría cloud, la migración y las mejoras operativas.
Deja que nuestros expertos te ayuden a utilizar la tecnología cloud AWS para mejorar el tiempo de comercialización y reducir los costes de tu organización.
Impulsa resultados de negocio transformadores con AWS cloud

Desbloquea el éxito inmediato y el valor a largo plazo en la nube.

Consigue una funcionalidad extraordinaria y resultados de negocio predecibles

Acelera la adopción de AWS con inteligencia integral. Consigue la plataforma, las aplicaciones y las experiencias de usuario, además de las operaciones mejoradas e innovación de rendimiento que tu organización necesita hoy en día.

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Póster de Aws
Somos un socio de consultoría de inteligencia para contact center

Lee más sobre cómo nuestros credenciales y los casos de éxitos que transforman los contact centers con servicios IA/ML de AWS

Ofreciendo CX inteligente con Unum, AWS y Cognizant

Escucha a los expertos de Unum, AWS y Cognizant hablar sobre el futuro de la experiencia del cliente, las últimas tendencias, conocimientos y estrategias para ayudar a tu empresa a mejorar su CX.

Capacidades

Acelera el crecimiento con soluciones cloud ágiles

Como socio de AWS para telco, Cognizant está listo para llevar tu empresa al siguiente nivel. Transforma tu empresa, operaciones y experiencia con servicios de ingeniería y soluciones de software. Independientemente de que tu objetivo sea convertirte en el líder del mercado de la conectividad digital u optimizar tu cadena de valor de contenido, ofrecemos soluciones escalables que ayudarán a que tu negocio prospere.

Acelera tu migración a la nube

Cloud Migrate de Cognizant es una oferta completa que te ayuda a ejecutar tu estrategia de migración a la nube de AWS mediante la transformación de plataformas, aplicaciones y datos. Empleamos un enfoque estructurado y de bajo riesgo para la migración de pilas completas que incluye aplicaciones, infraestructuras, seguridad y DevOps.

Realiza operaciones ágiles en la nube con AWS

Las operaciones en la nube de AWS de Cognizant ayudan a las organizaciones a gestionar y optimizar su infraestructura en la nube aprovechando nuestra plataforma de gestión de la nube integrada (ICMP), los marcos y las mejores prácticas de AWS. Se ha diseñado en torno a cuatro principios de gobierno (finanzas, tecnología, servicio, seguridad y normativo) para mitigar los riesgos, maximizar la innovación y lograr un time to market más rápido.

La solución utiliza IA/ML para automatizar los servicios de gestión de la nube de principio a fin, incluidos los servicios de monitorización y notificación, aprovisionamiento y orquestación, gestión de la configuración, gobierno, seguridad, gestión del rendimiento de las aplicaciones y optimización. Esto garantiza el ahorro de costes, una mayor agilidad, una mejor experiencia de usuario y una mayor seguridad.

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15.000  profesionales formados en AWS

18.000 certificaciones AWS y sumando

Ofertas

Maximiza la trasformación digital

Cognizant ofrece varios servicios basados en AWS para transformar de forma segura tu core digital, maximizar la transformación de toda la empresa e impulsar la innovación. Utilizamos nuestro conocimiento y experiencia multisectorial en datos, aplicaciones, seguridad y cumplimiento, herramientas patentadas, marcos y aceleradores.

Transforma tus aplicaciones

Cognizant Application Modernization crea roadmaps y estrategias de migración más inteligentes que permiten a los negocios ser ágiles, resilientes, seguros y rentables a través de frameworks, herramientas y plataformas de estándares de la industria.

La oferta incluye:

  • Evaluación de migración y recomendaciones de transformación a través de nuestro ecosistema Shared Services Platform, que incluye Upshift , sus plugins y plataforma de desarrollo de contenedor (CDP).
  • La aceleración del proceso de migración a través de nuestro programa migration acceleration partner (MAP) de AWS.
  • Landing zone que incluye pipelines de DevOps, modelos de computación sin servidores y arquitectura de microservicios con contenedores, nativos de la nube o no nativos según corresponda.

Move & Modernize combina las últimas herramientas y automatización de AWS con las capacidades de modernización de aplicaciones y gestión de aplicaciones y de la nube de Cognizant, lo que ofrece una transformación integral de la nube e impulsa una mejor experiencia para el cliente en AWS.

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Analiza los datos, extrae conocimiento

Las empresas sienten la necesidad de utilizar los datos como su ventaja competitiva. Vivimos en una economía basada en los datos y son las empresas nativas digitales las que marcan el estándar.

  • Métodos de modernización de datos con IA: aprovecha el modelo de referencia de datos que las empresas pueden usar para reinventar la base para sus datos y análisis utilizando un conjunto de atributos que ayudarán a modernizar tu ecosistema de datos de una manera estructurada. Esto acelera el time to market entre un 30% y un 70%, reduce los costes totales de los datos en un 40% y genera valor de tres a seis meses.
  • BigDecision: bancos de trabajo/plataforma de servicios de modernización de datos basados en una arquitectura de microservicios que acelera la transformación a la nube de AWS mediante la adopción de un enfoque configurable en lugar de un paradigma de codificación.
  • Intelligent Data Works: Intelligent Data Works es un sistema de gestión de datos que incorpora una colección de aceleradores, herramientas y marcos que ayudan a los clientes a migrar sus estructuras de datos y código legacy con una opción de compilación personalizada para escenarios empresariales específicos en la nube de AWS.

Moderniza y optimiza las plataformas legacy

Cognizant ofrece servicios listos para usar con modernas tecnologías AWS integradas para modernizar las plataformas de infraestructura legacy, entre los que se incluyen:

  • Aceleración y preparación para la migración: evalúa, crea y migra cargas de trabajo legacy de forma rápida y metódica aprovechando la automatización y las herramientas especializadas a través del programa Migration Acceleration Partner (MAP) de AWS.
  • Modernización de Windows: con nuestro Windows Modernization Studio, ayudamos a las empresas con importantes recursos y software de Windows que están al final de su vida útil, a migrar a la nube nativa de AWS como, por ejemplo, de SQL Server en Windows a SQL Server en Linux en AWS, de SQL Server en Windows a Amazon Aurora, de .NET a contenedores o al servicio de contenedores Amazon EC2, de .NET a microservicios y de .NET a AWS Lambda, así como la migración de un entorno sin servidor a la nube de AWS.
  • Contact center en la nube: moderniza tu contact center utilizando todas las tecnologías de inteligencia artificial de Amazon (Polly, Lex y Rekognition), que se integran con AWS Connect.
  • Ecosistema conectado: aumenta la eficiencia operativa, incrementa la seguridad y la conformidad, y mejora la experiencia para el cliente utilizando soluciones inteligentes que aprovechan AWS IoT Core, Amazon FreeRTOS, AWS Greengrass y AWS Cognito on AWS Cloud.
  • Espacios de trabajo de AWS de Cognizant: simplifica el entorno del espacio de trabajo con escritorios virtuales a escala, disponibles en cualquier lugar, momento y dispositivo, con tecnología de AWS Workspaces.
  • Nube compatible : aprovecha nuestra experiencia en el diseño de una infraestructura AWS altamente escalable, disponible y ágil, certificada con la seguridad y la conformidad de la industria utilizando servicios cloud nativos de AWS. 
  • Economía de la nube: optimiza tu nube con el mínimo gasto. Nuestro framework cíclico garantiza que todos los aspectos de debida diligencia, evaluación, análisis de riesgos, impacto en el negocio y gestión del cambio se manejen sin problemas con importantes ahorros de costes.
  • Modernización del mainframe: migra y moderniza las aplicaciones del mainframe a la nube de AWS, lo que incluye la estrategia de realojamiento del mainframe, la integración de API, la optimización, DevOps y la modernización de datos con herramientas estándar del sector para reducir costes y riesgos.
  • Acelerador de nube híbrida: el proceso de modernización que posibilitan las arquitecturas nativas de AWS puede acelerarse dentro del entorno on-premise y transformarse en cargas de trabajo listas para la nube con AWS Outposts. Como socio de AWS Outposts, Cognizant trabajará con los clientes para rediseñar las complejas cargas de trabajo de TI de las empresas con el fin de modernizar y dar soporte a su infraestructura on-premise y basada en la nube. 

Redefine la arquitectura VMware en AWS con nosotros

Transforma el entorno de TI y libera todo el potencial de la nube con los servicios probados de migración y modernización de VMware a AWS de Cognizant. Como socio premier de servicios de AWS y experto en VMware, combinamos la automatización, las soluciones específicas de la industria y una profunda experiencia técnica para ofrecer migraciones sin problemas, operaciones optimizadas y resultados innovadores.

Los servicios de migración y modernización de VMware a AWS de Cognizant proporcionan la experiencia, las herramientas y el soporte que necesitas para alcanzar los objetivos en la nube al ofrecer resultados medibles con soluciones automatizadas.

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Soluciones sectoriales

Ponte en marcha rápidamente con nuestras soluciones preconfiguradas y listas para usar específicas de la industria.

FABRICACIÓN

Fábricas conectadas

Descubre cómo una oferta de servicio modular ayuda a los fabricantes a descubrir y visualizar información continua para reducir costes, mejorar la productividad y diseñar productos de próxima generación.

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Compañeros hablando

INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Cognizant® Clinical Data Insights

Asegúrate unos resultados prácticos con evaluación de riesgo en tiempo real, proactiva y conforme a la normativa y con vigilancia de ensayos global.

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Científicos hablando

SEGUROS

Guidewire en AWS

Proporciona a tus clientes de seguros disponibilidad, escalabilidad y agilidad con la plataforma Guidewire en AWS.

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Llave del coche entrando en una cerradura

BANCA

Temenos en AWS

Logra una fuerte ventaja competitiva y mejora los procesos bancarios con la suite completa de Temenos alojada en AWS.

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Técnico de laboratorio con una muestra

SECTOR SANITARIO

Trizetto/Facets®

Una solución de próxima generación que integra la gestión de clientes, reclamaciones e ingresos en una plataforma flexible.

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SECTOR SANITARIO

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FABRICACIÓN

Facilities Management™

Integra varios sistemas y sensores existentes en cualquier instalación para proporcionar información analítica y oportuna a todas las partes interesadas en un dashboard universal de administración de instalaciones.

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FABRICACIÓN

Fleet Management™

Cognizant combina el liderazgo industrial con visión digital para ayudar a los transportistas, operadores de flotas y operadores ferroviarios a crear ecosistemas de transporte eficientes, productivos y fiables.

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Aceleradores

Nuestras herramientas y aceleradores ayudan a las organizaciones a evaluar el estado y la preparación de las aplicaciones en la nube, realizar ingeniería inversa del código de las aplicaciones, diseñar e implementar microservicios, acelerar el tiempo para conseguir valor y extraer el valor máximo en cada etapa del viaje en la nube.

Cognizant AppLens™

Una plataforma de evaluación integral para evaluar el estado de las aplicaciones y determinar la disponibilidad en la nube de las cargas de trabajo de las aplicaciones. Ofrece oportunidades de eliminación de deudas a través de la recuperación y automatización de aplicaciones, así como la medición de KPI y resultados empresariales.

Conexiones en un dispositivo
CloudSteps

Un marco de transformación de nube integral basado en inteligencia artificial y aprendizaje automático que comprende todo el ciclo de vida de la nube e incluye elaboración de estrategias, planificación, modernización, operación y optimización. Integra un amplio conjunto de activos reutilizables, aceleradores y herramientas de terceros para una rápida adopción de la nube híbrida.

Resumen de conexiones en la nube
SkyGrade

Cognizant® Skygrade™ simplifica la modernización, la migración y la gestión de tus plataformas cloud y apps. Nuestra plataforma acelera la obtención de valor, mejora la eficiencia de la nube y reduce la complejidad de los entornos multi-cloud y edge. 

SkyGrade
Hybrid Cloud Manager

Una pila tecnológica que automatiza la optimización del gasto en la nube, la gobernanza, las operaciones, el catálogo de autoservicio y los informes unificados para hiperescaladores y nubes privadas.

Hombre comprobando una máquina
Cognizant Flowsource™

Plataforma unificada de experiencia de desarrollador que integra y acelera cada etapa del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC). Diseña y lanza nuevos productos y funciones de alta calidad con mayor rapidez, evitando al mismo tiempo la deuda técnica posterior.

Máquinas de back-end
Ciclo de vida de desviación cero (ZDLC)

Un conjunto de herramientas de ingeniería de software que puede realizar ingeniería inversa del código de la aplicación y el comportamiento del tiempo de ejecución en vistas y modelos estándares de la industria. Modela una imagen precisa de los sistemas legacy que alinea negocio y TI.

Hombre trabajando en una oficina de backend

Competencias

Credenciales solicitadas

Cognizant ha obtenido certificaciones de AWS en varias competencias, que van desde áreas específicas de la industria, como servicios financieros, sector sanitario e industria farmacéutica, hasta funciones específicas como migración, arquitecturas sin servidor y CloudFormation.

Opera a escala

Como socio del lanzamiento de la competencia AWS Cloud Operations Services, Cognizant ha demostrado cinco áreas fundamentales de soluciones cloud: gobierno cloud, gestión financiera cloud, monitorización y observabilidad, cumplimiento y auditoría, y gestión de operaciones. Proporcionamos soluciones de gran calidad y ayudamos a los clientes a conseguir el modelo para operar a escala.

Toma de decisiones más rápida e informada

El crecimiento empresarial depende de superar los mercados y anticipar el cambio; y los datos son el motor. Da igual el punto en que te encuentres del proceso, desde la agregación de datos hasta la creación de sofisticados modelos de IA, AWS y Cognizant te acompañarán. 

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Impulsa el cambio más rápido

Asóciate con Cognizant y AWS para impulsar la transformación digital empresarial a escala. Aprovecha nuestros servicios de asesoramiento, transformación y ejecución de DevOps en todas las etapas del ciclo de vida del desarrollo de software para lograr un impacto en la organización.

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Ofrece mejores experiencias de aprendizaje digital

Trabaja con AWS y Cognizant para llevar tu plataforma educativa al siguiente nivel. Diseñados para mejorar la educación e impulsar los resultados, nuestros servicios de educación abarcan desde la consultoría y la estrategia de experiencia digital a la habilitación de tecnología, implementación e integración de sistemas. Ya seas un editor, una institución de educación superior o un proveedor de tecnología educativa, la experiencia de nuestro equipo ampliará tus horizontes.

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Soluciones para la industria del petróleo y el gas

Como socio con competencia energética de AWS, Cognizant ha demostrado su éxito en la creación de soluciones que ayudan a la industria del petróleo y el gas a ofrecer más opciones energéticas, reducir los costes y proporcionar una mayor satisfacción al cliente. Nuestras innovadoras soluciones basadas en la nube permiten a los proveedores de energía mejorar el rendimiento

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Un historial probado

Como socio en el ámbito de los servicios financieros (FS) de AWS, Cognizant ha demostrado experiencia en la industria, ha implementado soluciones acordes con las prácticas recomendadas sobre arquitectura de AWS y cuenta con personal certificado de AWS. Tenemos experiencia demostrada en la entrega de servicios de AWS de la más alta calidad para clientes de servicios financieros, demostramos una amplia experiencia en el ámbito de los servicios financieros en la plataforma de AWS y entregamos sin problemas servicios en el entorno de la nube de AWS.

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Aprovecha la excelencia de la GenAI

Cognizant se encuentra a la vanguardia de la innovación de la IA generativa,o GenAI, aprovechando de manera experta la tecnología de AWS para abordar desafíos complejos. Con un profundo conocimiento de la inteligencia artificial, Cognizant crea soluciones a medida que aprovechan el poder de las herramientas avanzadas de AWS, lo que garantiza que los clientes se beneficien de resultados inteligentes, eficientes y escalables. Esta experiencia posiciona a Cognizant como líder en la transformación de industrias a través de estrategias impulsadas por la IA generativa.

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Soluciones para pagadores y proveedores

Como socio de AWS en el sector sanitario, Cognizant ha demostrado su éxito en la creación de soluciones para compañías y proveedores de esta industria que almacenan, procesan, transmiten y analizan de manera segura la información del paciente. Te ofrecemos acceso a soluciones innovadoras basadas en la nube con experiencia demostrada en la gestión de datos de pacientes y otra información relacionada con la salud, siempre en conformidad con la normativa.

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Libera el poder de HPC

La práctica AWS de Cognizant ofrece soluciones de informática de alto rendimiento (HPC) que incluye solucionadores, plataformas y gestión de carga de trabajo de alto rendimiento. Nuestra amplia experiencia en el sector sanitario, farmacéutico y seguros nos permite abordar los desafíos y las oportunidades propios de estas industrias.

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Éxitos técnicos y de cliente

Como socio de AWS en la industria farmacéutica, Cognizant ha demostrado los éxitos técnicos y con los clientes que ha cosechado al crear soluciones para esta industria sobre AWS. Podemos ayudarte en la investigación de fármacos, la gestión de ensayos clínicos, la participación en actividades de fabricación y distribución, y la realización de labores de investigación y desarrollo de nuevos tratamientos basados en genética, así como los diagnósticos complementarios.

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Mejores prácticas

Como socio de AWS en aprendizaje automático y MLOps, Cognizant demuestra el más alto grado de competencia en todos los aspectos de ML para el éxito del cliente. Nuestras prácticas llevan la integración de tecnologías de aprendizaje automático de AWS en la gestión del lanzamiento, así como la integración continua y prácticas de desarrollo (CICD), desarrollo de software y actividades de ingeniería de datos y operaciones. Esto garantiza que nuestros clientes obtengan las mejores prácticas de arquitectura simplificadas y aplicadas para la operación del modelo, la eficiencia repetible y el éxito a escala.

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Prestaciones probadas

Como socio de AWS para la migración de mainframe, Cognizant ofrece migración integral de cargas de trabajo de mainframe a AWS, utilizando servicios de modernización probados, amplias competencias en tecnologías legacy, aceleradores internos y alianzas. Empezamos por crear los requisitos del negocio core utilizando métodos de modernización incrementales, con el objetivo de reducir el riesgo y controlar el cambio que afecta a todas las partes interesadas en el negocio.

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Comienza tu viaje hacia un futuro autónomo

Como socio con competencia en fabricación de AWS, Cognizant ayuda a las empresas a implementar tecnologías de la Industria 4.0 para mejorar la eficiencia de la producción, la velocidad de comercialización y la satisfacción del cliente, así como a crear nuevos modelos de negocio.

Cognizant y AWS están desarrollando una plataforma integrada de datos de fabricación, que unificará los sistemas de TI y OT en la nube. Esta plataforma utilizará sensores, IoT, edge computing, análisis de datos e IA generativa. La iniciativa tiene como objetivo permitir operaciones remotas a través de un centro de comando inteligente, aprovechando las tecnologías digitales para lograr la automatización total de las operaciones de la planta.

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Expertos en todas las fases

Como socio de AWS en migración, Cognizant tiene una amplia experiencia en ayudar a las empresas a realizar con éxito la migración a AWS en todas y cada una de las fases del proyecto (detección, planificación, migración y operaciones), por muy complejo que sea. Nos enfocamos en desarrollar tus habilidades internas y en ayudar a construir las bases para migraciones complejas a AWS. También somos expertos en reducir la fricción al migrar aplicaciones legacy.

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Transfórmate en una empresa moderna

Como socio con capacidades AWS en SAP, Cognizant ha demostrado el más alto nivel de especialización en SAP con una profunda experiencia técnica de AWS y un éxito comprobado de los clientes en la transformación de SAP con los compromisos de AWS. Gracias a nuestra dilatada experiencia, podemos ayudarte con las implementaciones fluidas de SAP y las migraciones rápidas de AWS, las operaciones optimizadas con plataformas gestionadas y soluciones de SAP en AWS contextualizadas para sectores específicos.

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Software para los vehículos del mañana

Como socio de competencia en vehículos definidos por software de AWS, Cognizant ayuda a los fabricantes de automóviles a construir el futuro de la movilidad con una arquitectura de vehículo flexible y basada en software. Cognizant ha demostrado el más alto nivel de experiencia sectorial y especializada, junto con un profundo conocimiento técnico de AWS, para implementar soluciones en la industria automotriz. Transforma tu empresa, operaciones y experiencia con servicios de ingeniería y soluciones de software.

Conviértete en un líder de telecomunicaciones

Como socio de AWS para telco, Cognizant está listo para llevar tu empresa al siguiente nivel. Transforma tu empresa, operaciones y experiencia con servicios de ingeniería y soluciones de software. Independientemente de que tu objetivo sea convertirte en el líder del mercado de la conectividad digital u optimizar tu cadena de valor de contenido, ofrecemos soluciones escalables que ayudarán a que tu negocio prospere.

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Soluciones innovadoras de viajes

La designación de competencia de AWS para viajes y alojamientos reconoce que Cognizant ha demostrado el mayor nivel de experiencia de la industria y profundo conocimiento técnico de AWS implementando soluciones para esta industria. Nuestro profundo conocimiento de la industria junto con AWS ha proporcionado iniciativas de transformación digital, soluciones omnicanal, así como mejores customer journeys y experiencias para las marca de nuestros clientes.

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Premios de los socios y reconocimientos de los analistas

Socio Global de Migración de GSI-Año 2023

Reconoce a los principales socios de AWS en migración que han demostrado experiencia en migraciones de clientes a la nube de AWS. La evaluación se realiza en función del número, el valor y la entrega a tiempo de las migraciones.

Socio del año - Salud y farma -2023

El premio reconoce al mejor socio de AWS con la competencia en atención sanitaria e industria farmacéutica que ofrecen ventajas innovadores basados en la misión para los clientes del sector sanitario.

Socio del año para la industria de automoción y fabricación - 2024

El premio reconoce a los socios con la competencia de AWS Automotive o Manufacturing que ayudaron a los clientes de automoción y fabricación a acelerar su transformación a través de capacidades en la nube especialmente diseñadas y una profunda experiencia en la industria.

Socio del año para el retail - 2024

El premio reconoce a los socios de AWS en retail que proporcionan ofertas innovadoras que aceleran el proceso de modernización e innovación de los minoristas en todas las áreas de la empresa.

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