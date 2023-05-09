Las operaciones en la nube de AWS de Cognizant ayudan a las organizaciones a gestionar y optimizar su infraestructura en la nube aprovechando nuestra plataforma de gestión de la nube integrada (ICMP), los marcos y las mejores prácticas de AWS. Se ha diseñado en torno a cuatro principios de gobierno (finanzas, tecnología, servicio, seguridad y normativo) para mitigar los riesgos, maximizar la innovación y lograr un time to market más rápido.

La solución utiliza IA/ML para automatizar los servicios de gestión de la nube de principio a fin, incluidos los servicios de monitorización y notificación, aprovisionamiento y orquestación, gestión de la configuración, gobierno, seguridad, gestión del rendimiento de las aplicaciones y optimización. Esto garantiza el ahorro de costes, una mayor agilidad, una mejor experiencia de usuario y una mayor seguridad.