Cognizant Agent Foundry: Transformando las operaciones a escala Existe una gran presión sobre las empresas para lograr un valor real de la IA, pero los enfoques actuales son lentos, arriesgados y costosos. Agent Foundry de Cognizant ofrece a los líderes un camino listo para usar y gobernado para avanzar en la agentificación de procesos comerciales desde el piloto hasta la producción. Cognizant Agent Foundry es un marco de desarrollo de agentes empresariales para diseñar, implementar y escalar agentes de IA autónomos que transforman las operaciones de negocio. Agent Foundry permite, en base a nuestros activos reutilizables listos para IP y que se integran fácilmente con los principales ecosistemas de socios, a las organizaciones pasar de proyectos piloto a implementaciones en producción con confianza. Ya sea que se esté reinventando el servicio al cliente, optimizando el cumplimiento o acelerando la innovación de productos, Agent Foundry proporciona las herramientas, las plantillas y la gobernanza para hacer realidad la IA agéntica a escala.