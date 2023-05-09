Saltar al contenido principal Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@51aabc67" Únete a nosotros
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@eb3c60d" Noticias
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@67826b93" Eventos
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@68dcc3f5" Inversores
Agent Foundry
Contactar

Cognizant Agent Foundry:  Transformando las operaciones a escala

Existe una gran presión sobre las empresas para lograr un valor real de la IA, pero los enfoques actuales son lentos, arriesgados y costosos. Agent Foundry de Cognizant ofrece a los líderes un camino listo para usar y gobernado para avanzar en la agentificación de procesos comerciales desde el piloto hasta la producción.
Cognizant Agent Foundry es un marco de desarrollo de agentes empresariales para diseñar, implementar y escalar agentes de IA autónomos que transforman las operaciones de negocio. Agent Foundry permite, en base a nuestros activos reutilizables listos para IP y que se integran fácilmente con los principales ecosistemas de socios, a las organizaciones pasar de proyectos piloto a implementaciones en producción con confianza.
Ya sea que se esté reinventando el servicio al cliente, optimizando el cumplimiento o acelerando la innovación de productos, Agent Foundry proporciona las herramientas, las plantillas y la gobernanza para hacer realidad la IA agéntica a escala.

Acelera el tiempo de obtención de resultados

Impulsa la productividad, la velocidad de decisión y la rentabilidad en todas las funciones.

Entrega de IA más rápida

Las plantillas de agentes prediseñadas y las bibliotecas reutilizables reducen el tiempo de creación de valor.

Arquitectura empresarial

Diseñada para la escala, la seguridad y el cumplimiento de marcos como GDPR, HIPAA y la Ley de IA de la UE.

Componible e interoperable

Se integra fácilmente con los sistemas existentes (ERP, CRM, plataformas en la nube).

UX basada en personas

Interfaces adaptativas diseñadas según los roles y flujos de trabajo del negocio.

IA responsable por diseño

Gobernanza integrada, supervisión humana y aprendizaje de circuito cerrado.

Soluciones horizontales y verticales

Combinando nuestra fuerza tecnológica y nuestra profunda experiencia en la industria.

El viaje de Cognizant Agent Foundry

Descubrir

Mapea los procesos actuales e identifica las oportunidades de agentificación utilizando la solución de minería de procesos de negocio de Cognizant.

lupa dentro de un círculo
Diseñar

Define roles de agente, valida marcos multiagente y planifica la gestión de cambios.

Un bloc de notas con una checlist y un signo de lápiz
Construir

Desarrolla e implementa agentes utilizando componentes reutilizables e intégralos con sistemas empresariales.

Un globo redondo en el centro conectado a 3 globos más en ángulos iguales y líneas circulares a su alrededor
Escalar

Amplía todas las funciones y geografías con gobernanza, observabilidad y seguimiento del ROI integrados.

Barras de gráficos crecientes que se elevan

Ejemplos de soluciones en dominios empresariales e industrias

Ventas y marketing
  • Creación de contenido
  • Habilitación de ventas
  • Redacción de propuestas
  • Gestión de campañas
Contratación
  • Adquisición de talento
  • Aprovisionamiento
  • Incorporación
Legal
  • Redacción de contratos
  • Plantillas
  • Actividades paralegales
  • Investigación jurídica
Servicio al cliente
  • Generación de leads
  • Servicio de soporte
  • Ventas salientes
  • Garantía de calidad
Sector sanitario
  • Procesamiento de reclamaciones
  • Facturación médica
  • Autorización previa
  • Extracción de códigos médicos
Servicios financieros
  • Gestión de KYC
  • Gestión de cuentas
  • Cumplimiento
  • Informes regulatorios
Seguros
  • Suscripción
  • Adjudicación de reclamaciones
  • Evaluación de riesgos
  • Detección del fraude
Telecomunica­ciones
  • Servicio al cliente
  • Gestión de redes virtuales
  • Generación de contenido
  • Comprador de planes

Impacto en el mundo real: Agent Foundry en acción

Automatizó más del 50% de las interacciones retail posteriores a la compra, reduciendo el tiempo de procesamiento de pedidos a la mitad.
Redujo los ciclos de revisión de cumplimiento de 4 semanas a 4 minutos, ahorrando 12,65 millones de euros en 3 años.
Logró una precisión de triaje del 90% y una reducción del 75% de FTE en el manejo de reclamaciones.

Empieza con Cognizant Agent Foundry

Reimagina los procesos de negocio con agentes de IA diseñados para escalar, securizar y acelerar. Involucra a nuestros expertos para mapear oportunidades, ejecutar una prueba de valor y lanzar la primera implementación en producción, rápidamente.

Por favor, introduce tu nombre.
Por favor, escribe tu email.
Por favor, especifica el nombre de tu organización.
Por favor, escribe un número de contacto.
Por favor, selecciona región.
Por favor, elige un tipo de consulta.
Por favor, escoge un subconsulta.
Selecciona la casilla de verificación de consentimiento de privacidad.

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y los términos de servicio de Google.