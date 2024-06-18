En la industria farmacéutica, el tiempo de los experimentos aislados ha terminado. El reto actual no es crear un modelo de IA, sino construir plataformas que transformen radicalmente el ciclo de vida del lanzamiento.

Del 22 al 24 de abril en Barcelona, Cognizant estará presente como Gold Sponsor en Reuters Pharma Europe 2026 con el objetivo de mostrarte cómo pasar de la teoría a un impacto medible, gobernado y escalable.

El Workshop: De la experimentación al impacto en el lanzamiento

Título: From AI experiments to launch impact: Building a governed agentic platform that accelerates time to product launch.

Rohit Dayama, Global Client Partner & Life Sciences Market Lead en Cognizant, impartirá este workshop técnico-práctico en el que abordará los desafíos reales de la implementación:

Workflows agénticos: Cómo conectarlos con KPIs críticos para reducir drásticamente los tiempos de pre-lanzamiento.

Cómo conectarlos con KPIs críticos para de pre-lanzamiento. Gobernanza como acelerador: Diseño de plataformas preparadas para entornos regulados , con trazabilidad total y control human-in-the-loop .

Diseño de plataformas preparadas para , con trazabilidad total y control . Sistemas auto-mejorables: Uso de datos de engagement en tiempo real para actualizar las políticas de los agentes de IA.

Uso de datos de en tiempo real para actualizar las políticas de los agentes de IA. Decisiones precisas: Estrategias para integrar datos fragmentados y eliminar la fricción operativa.

¿Por qué asistir? No solo obtendrás teoría; te llevarás un marco de trabajo (framework) probado para duplicar la eficiencia comercial y escalar la IA generativa con seguridad.

Debido al formato interactivo de nuestro workshop, el aforo es limitado. Asegúrate de incluir esta sesión en tu agenda de Reuters Pharma para no perderte las claves que están redefiniendo los lanzamientos en 2026.

Para completar la experiencia, te invitamos a participar en una velada pensada para continuar las conversaciones iniciadas durante el workshop y ampliar tu red de contactos en un entorno más distendido. Únete a una velada exclusiva de networking organizada por Cognizant, ServiceNow y Cvent en el Hotel SB Diagonal Zero el jueves 26 de abril a las 18:30; un espacio ideal para intercambiar ideas y conectar con líderes del sector farmacéutico. Las plazas son limitadas, ¡asegura la tuya y expande tu red de contactos!