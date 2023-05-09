Servicios de procesos de negocio

Servicios BPO bancarios con IA integrada La guía para el crecimiento está en proceso. Creemos que el futuro será de las empresas modernas que adopten operaciones de negocio con IA integrada. Un negocio que pueda anticipar y actuar de manera ágil para aprovechar las oportunidades en medio del cambio. Ayudamos a los clientes a repensar cómo crean valor, innovan y crecen mediante la combinación de la experiencia de negocio y de proceso en los servicios bancarios y financieros con plataformas digitales inteligentes, con el objetivo de optimizar las operaciones a través de servicios de proceso de negocio.