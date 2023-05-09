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Servicios de procesos de negocio
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Servicios BPO bancarios con IA integrada

La guía para el crecimiento está en proceso. Creemos que el futuro será de las empresas modernas que adopten operaciones de negocio con IA integrada. Un negocio que pueda anticipar y actuar de manera ágil para aprovechar las oportunidades en medio del cambio.
Ayudamos a los clientes a repensar cómo crean valor, innovan y crecen mediante la combinación de la experiencia de negocio y de proceso en los servicios bancarios y financieros con plataformas digitales inteligentes, con el objetivo de optimizar las operaciones a través de servicios de proceso de negocio.

De la ambición al impacto: ¿Estás preparado para la IA agéntica?

La IA agéntica es el mandato de los comités de dirección que está transformando las empresas a un ritmo vertiginoso. La verdadera pregunta no es qué puede hacer, sino si estás listo para cerrar la brecha de velocidad de la IA y desplegarla a gran escala con un impacto medible.

Enfrentando la brecha de velocidad de la IA: una nueva arquitectura para las operaciones de IA

Desmantela la IA agéntica y afronta los desafíos de la implementación con un plan práctico para desplegar a gran escala y generar un impacto medible. Explora el Procesamiento Directo, haz la transición de HILT a HOTL y aprovecha un modelo de madurez en cuatro etapas para guiar tu recorrido de IA agéntica.

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Un hombre estudiando una pantalla digital que muestra gráficos de líneas.
De la arquitectura a la inteligencia: Construyendo el stack tecnológico agéntico

Operaciones de diseño con arquitectura pragmática centrada en sistemas agentes. Explora agentes, redes e ingeniería de contexto, obteniendo un plan para integrar inteligencia, innovar a velocidad de IA y mantener la integridad. Utiliza nuestro manual para avanzar desde la preparación hasta el despliegue de agentes escalables con confianza.

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Un hombre estudiando una pantalla digital que muestra gráficos de líneas.
El negocio de la IA agéntica: costes, modelos comerciales y el camino a seguir

Cambiar el enfoque de la arquitectura a la ejecución con una perspectiva pragmática que aborde el TCO pasado por alto de los sistemas agentes. Explora el impacto en los modelos de la fuerza laboral, los constructos comerciales, la propiedad, el riesgo, la rapidez y las asociaciones. Obtén información útil y un marco para escalar operaciones inteligentes con confianza.

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Una pantalla digital que muestra gráficos de líneas.

Resultados de negocio y sólido ROI

10 millones de USD 

de ahorro en cinco años

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97% 

más rápido la tramitación de hipotecas

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94%

costes de cierre de préstamos más bajos

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28%

incremento interanual de la aprobación de préstamos

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40-60%

aumento de la eficiencia

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x8

costes de fraude más bajos

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Una solución de IA agéntica, que combina inteligencia, precisión y conocimientos humanos para simplificar y escalar las operaciones de gestión patrimonial.

Impulsa la gestión de suplementos de póliza con una experiencia más ágil, inteligente y precisa, gracias a nuestra plataforma agéntica basada en IA.

Experiencias intuitivas, eficiencia revolucionaria e innovación en BPO bancario

Como líderes en la próxima generación de servicios de procesos empresariales y soluciones de automatización, trabajamos con nuestros clientes para desarrollar operaciones modernas que sean más rápidas y eficientes, y estén más centradas en las personas, lo que se traduce en ventaja competitiva.

Utilizamos la tecnología, los datos y los disruptores digitales, así como nuevos modelos comerciales y de innovación conjunta, para ofrecer una mayor productividad, incrementar los ingresos y las experiencias intuitivas para los clientes y los empleados. 

icono de inteligencia artificial
Superar la incertidumbre

La habilidad para reducir estratégicamente los costes e invertir en nuevas fuentes de ingresos es de gran valor en tiempos de incertidumbre.

La implementación de operaciones modernas permite a las empresas actuar con conocimiento y agilidad, anticipando tendencias, identificando nuevas áreas de crecimiento y equilibrando la eficiencia con la innovación.

Al modernizar las operaciones de negocio, tu organización puede anticipar los pasos necesarios para acelerar el crecimiento y escalar.

Icono de una cabeza humana mirando a la derecha con una bombilla en la parte superior

Servicios bancarios de BPS y automatización

Soluciones de pagos digitales

Simplifica y securiza tus procesos y plataformas de pago en un mercado digital en rápida evolución.

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Cognizant® Real-Time Payments

Responde con prestaciones preparadas para el futuro para retener a los clientes, recuperar beneficios y mantener la centralidad en tu ecosistema BFS. Las carteras digitales de marca permiten a los clientes comprar en cualquier momento y lugar.

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Finanzas y contabilidad

Genera nuevo valor de negocio a partir de las finanzas y la contabilidad

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Soluciones para operaciones hipotecarias

Somos una empresa de subcontratación hipotecaria con licencia NMLS y más de 5.000 asociados. Nuestra externalización de procesos de negocio (BPO) se basa en puntos de contacto basados en el comportamiento y servicios omnicanal para mejorar la satisfacción del cliente y reducir el riesgo.

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Servicios de automatización inteligente

Prepara a tu organización para el futuro con soluciones de automatización de procesos y de TI alineados con la industria.

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Cognizant Neuro® Business Processes

Simplificamos y aceleramos la adopción de la automatización, integramos y orquestamos recursos y vemos retornos más rápido.

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Servicio al cliente omnicanal

Ofrece las experiencias intuitivas que demandan los clientes.

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Operaciones de marketing

Incrementa la velocidad, la eficiencia y el conocimiento; consigue mejor ROI de marketing.

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Oportunidades de negocio para acelerar el crecimiento

Haz crecer nuevas empresas digitales y nuevos canales de ingresos a la velocidad de las ideas.

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Servicios empresariales de experiencia de empleado

Descubre cómo ofrecer experiencias de empleados basadas en la persona a escala

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Ideas

Las cinco ambiciones de los BFSI GCC preparados para el futuro

Este informe de impacto, elaborado por Cognizant y HFS Research, ofrece una visión audaz de los desafíos actuales y una hoja de ruta clara sobre cómo los CCG preparados para el futuro pueden redefinir el liderazgo en BFSI con propósito, agilidad e innovación.

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Una imagen conceptual que representa la transmisión de datos
FNOL impulsado por IA y evaluación de daños

Este documento técnico explora cómo la IA puede modernizar el FNOL y la evaluación de daños para hacer que las reclamaciones de seguros sean más rápidas, inteligentes y centradas en las personas.

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Una imagen conceptual que representa la transmisión de datos
Guía empresarial de la IA agéntica

Este documento proporciona un marco completo para la adopción de la IA agéntica empresarial.

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Una imagen conceptual que representa la transmisión de datos
La siguiente frontera en crédito con agentes autónomos

Descubre cómo la IA multiagente automatiza el spread financiero y acelera las decisiones crediticias, mejorando la precisión, el cumplimiento y la gestión de riesgos, mientras allana el camino para una IA explicable y análisis avanzados.

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Imagen abstracta de ondas sinusoidales moradas superpuestas
De la reducción de costes a la optimización de costes

Cuatro formas en las que las organizaciones pueden garantizar que sus decisiones de gasto satisfacen sus objetivos de negocio a corto y largo plazo

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Un hombre y una mujer pegando notas adhesivas en una pared de cristal.
Seis tendencias clave en el mercado de tarjetas y pagos en 2023

La competencia entre los nuevos actores y los ya establecidos, azuzada por las nuevas tecnologías y los modelos de pago, promete un año de cambios en el mercado de tarjetas y pagos.

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Pagar a través del móvil
Perspectivas bancarias 2023: Seis tendencias clave

Una potencial recesión junto con el aumento en las demandas de los consumidores y el cambio hacia la digitalización dibuja un año desafiante para la industria.

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Una persona que presenta una tarjeta de crédito mientras usa un casco de realidad virtual
La pieza que falta en la ESG de los servicios financieros

Para mejorar la divulgación de información ESG y las decisiones de inversión, las organizaciones de servicios financieros necesitan desarrollar una estrategia efectiva de gestión de los datos con estos cuatro elementos.

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Cuatro hojas en un jarrón sobre un fondo negro con código digital binario verde
La banca y los mercados de capitales: Aprovechar los éxitos actuales para afrontar el futuro

Después de años de modernización, los bancos, los gestores de activos y los intermediarios financieros tienen tarea por delante, especialmente en lo que respecta a la modernización del core, personalización y repensar el modelo operativo.

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Código digital binario
Cognizant, líder y 'star performer' en Banking Operations Services PEAK Matrix® 2025 elaborado por Everest Group

Destacamos por nuestro modelo de entrega basado en la IA, experiencia en el sector de la banca y enfoque proactivo para identificar oportunidades de automatización que generan resultados reales y medibles para los clientes.

Acceder al informe completo Leer a los analistas Ver infografía
Imagen de Cognizant, líder y 'star performer' en Banking Operations Services PEAK Matrix® 2025 elaborado por Everest Group
Cognizant reconocida como líder en la evaluación PEAK Matrix® sobre servicios BPS de pagos 2025 de Everest Group

Las sólidas capacidades de Cognizant en procesamiento central, disputas, fraude y conciliación, junto con una visión moderna de operaciones con IA generativa y agéntica, nos dieron ventaja.

Leer informe Leer a los analistas Ver infografía
Evaluación PEAK Matrix® sobre servicios BPS de pagos 2025 de Everest Group
El grupo Everest nombra a Cognizant líder en su evaluación PEAK Matrix® sobre servicios de operaciones de delitos financieros y cumplimiento (FCC) 2025

Cognizant está mejorando las operaciones FCC con herramientas de IA que aceleran la incorporación, la clasificación de alertas y las investigaciones, lo que le ha valido el reconocimiento de la industria. Descubre cómo estamos estableciendo nuevos puntos de referencia y un cumplimiento más inteligente.

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Líder del logotipo del premio Peak Matrix 2025 de servicios de operaciones FCC
Avasant nombra a Cognizant líder en su informe Radarview 2025 sobre transformación de procesos bancarios

Avasant Group reconoce a Cognizant como líder entre los proveedores de servicios de transformación de procesos bancarios.

Leer informe Ver cita de analista Ver infografía
Logo Avasant leader banking process transformation 2025
Cognizant posicionada como líder en Avasant Banking Business Process Transformation RadarView 2023

Obtuvimos altas calificaciones por nuestra experiencia en la industria y los servicios de estrategia enfocados en el futuro que apoyan a las instituciones financieras en su búsqueda de modernizar las operaciones en torno a los pagos y las tarjetas, el core bancario y el riesgo y el cumplimiento.

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Logo Avasant Banking Business Process Transformation 2023
Everest Group nombra a Cognizant líder en Lending Services Operations PEAK Matrix® 2024

Estamos orgullosos de liderar la innovación financiera, ayudando a los clientes a agilizar las operaciones en un mercado dinámico. Everest Group ha reconocido a Cognizant por sus servicios y alianzas, su cartera de clientes, su presencia global, sus sólidas capacidades de entrega y sus innovadoras ofertas. 

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Logo Everest Group PEAK Matrix for Lending Services Operations 2024
Cognizant nombrado líder en Mortgage BPT RadarView™ 2024 de Avasant

Cognizant fue reconocida por nuestra profunda experiencia en el sector y nuestro enfoque integrado que combina consultoría, conocimiento de TI y BPS para ofrecer soluciones holísticas que mejoran la eficiencia y fomentan la innovación.

Leer más
Logo Avasant Mortgage Business Process Transformation 2024

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Aceleradores de negocio de IA

Acelera la adopción de la IA y la automatización utilizando nuestras soluciones preconfiguradas para procesos de negocio

Servicios de datos para formar la IA

Acelera los modelos de IA, del concepto al valor

Mujer con una blusa amarilla, sonriendo y extendiendo su mano derecha hacia la cámara
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Servir a los clientes mirando al futuro y al pasado es una gran promesa, pero el poder de las capacidades digitales actuales en servicios BPO bancarios es enorme y va en aumento.

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