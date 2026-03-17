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Acerca de Cognizant
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Cognizant en España

Cognizant es una empresa de servicios cuyo objetivo es ayudar a los clientes en la transformación de los procesos de negocio, los modelos operativos y los procesos tecnológicos a través del roadmap de la digitalización. Nuestro enfoque consultivo es único,  ayudando a los clientes a construir y dirigir su negocio de una forma más innovadora y eficiente, adaptándolos a sus necesidades de transformación digital.

Cognizant ocupa un puesto destacado entre las primeras 200 empresas de la lista Fortune 500, además de estar presente en la lista de las empresas más admiradas del mundo. Nuestra sede central está en EE.UU. y en España, contamos con tres centros de operaciones de negocio con alta especialización y soporte global con equipos multilingües, enfocados en la transformación digital y la consultoría.

 

Manuel Avalos

 

Manuel Ávalos
Country Head South Europe

El compromiso con una sociedad más inclusiva y justa para todos y la preservación del planeta guían todo lo que hacemos en Cognizant. Adoptamos prácticas de negocio respetables y sostenibles en toda la organización.

Esto quiere decir que promovemos la integridad, el respeto mutuo y la colaboración entre nuestros asociados para brindar esa excelencia que demandan nuestros clientes y la comunidad en general, y que hacemos una gestión del negocio respetuosa con el medio ambiente, optimizando el uso de la energía y apostando por soluciones de impacto e inteligencia que nos ayudan a minimizar nuestra huella de carbono.

Las marcas más importantes en las que la gente confía, confían en nosotros cada día.

357.600

Asociados en todo el mundo
 

21.100

Ingresos totales (M USD)
 

#605

en el ranking Forbes Global 2000

En los últimos 30 años, hemos establecido relaciones con las compañías líderes en todo el mundo.

30 de las 30 principales compañías farmacéuticas

9 de los 10 principales bancos europeos

9 de la 10 principales compañías de medios

20 de los 25 mejores planes de salud

Qué hacemos

Nuestros expertos te ayudan a anticiparte a los retos, detectar antes las oportunidades y adelantarte al cambio.

Transforma experiencias

Establece nuevos estándares con experiencias hiper-personalizadas que conectan más rápido, generan crecimiento y fomentan la fidelidad a la marca.

Saber más
Reinventa los procesos

Aprende cómo la automatización de procesos y la tecnología pueden ayudar a tu empresa a actuar con el tipo de conocimiento, precisión y velocidad que necesitas en un mundo en constante cambio.

Saber más
Moderniza la tecnología

Continúa siendo relevante en el momento actual y prepárate para el futuro con software desarrollado para aprender y desplegar potencia de procesamiento en la nube, para crear valor en cada byte de información.

Saber más

Ve más allá de la mera gestión de tu empresa y conviértela en una organización que prevea la próxima mejor acción y actúe con conocimiento y de forma ágil en el momento oportuno.

Nuestra cultura nos inspira a vivir nuestros valores

Cada miembro de nuestro equipo asume la responsabilidad de crear una cultura que genere resultados extraordinarios.

Qué valoramos

Ayudamos a imaginar, crear e implementar tecnologías que permitan a nuestros clientes estar continuamente informados y tener capacidad de reacción.

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En qué creemos

Nuestro propósito social contempla consideraciones medioambientales y sociales en todo nuestro modelo de negocio.

Saber más
Quiénes somos

Cada día, en todo el mundo, nuestros asociados crean impacto en los clientes, las comunidades, los compañeros e, incluso, en sus propias vidas.

Saber más
Cómo actuamos

Respetamos la opinión y la experiencia de todos porque sabemos que la diversidad nos ayuda a crecer.

Saber más

Ubicaciones

Da el primer paso

Atender a los clientes con una mirada hacia el futuro, sin perder de vista el pasado, es una promesa ambiciosa. Pero las capacidades digitales actuales ofrecen un potencial enorme que no deja de crecer.

Hablemos de cómo lo digital puede impulsar tu negocio.

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