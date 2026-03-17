Acerca de Cognizant

Cognizant en España

Cognizant es una empresa de servicios cuyo objetivo es ayudar a los clientes en la transformación de los procesos de negocio, los modelos operativos y los procesos tecnológicos a través del roadmap de la digitalización. Nuestro enfoque consultivo es único, ayudando a los clientes a construir y dirigir su negocio de una forma más innovadora y eficiente, adaptándolos a sus necesidades de transformación digital.

Cognizant ocupa un puesto destacado entre las primeras 200 empresas de la lista Fortune 500, además de estar presente en la lista de las empresas más admiradas del mundo. Nuestra sede central está en EE.UU. y en España, contamos con tres centros de operaciones de negocio con alta especialización y soporte global con equipos multilingües, enfocados en la transformación digital y la consultoría.