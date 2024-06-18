En el tercer programa de de Datalogia, el espacio de Capital Radio patrocinado por Cognizant, se abordó uno de los debates más relevantes del momento: ¿Es la inteligencia artificial (IA) una amenaza o una oportunidad para las personas y las organizaciones?

Lejos de los discursos alarmistas, los expertos invitados -Raúl Gómez, Enterprise Architect Banco Santander; Vanessa Blázquez, Head of Process Automation of Cognizant South Europe; Jorge Ogayar, Process Engineer Group VP Banco Santander y José Manuel Zafra, Cognizant Head of BFS&I Iberia- coincidieron en que la IA no viene a sustituir al ser humano, sino a potenciar su capacidad y a abrir nuevas oportunidades de desarrollo profesional.

Superar el miedo: del riesgo a la oportunidad

El miedo a la automatización y a la pérdida de empleo es comprensible, pero, como señaló Jorge Ogayar, “la clave está en enfocarse en los nuevos roles y espacios de valor que la IA puede generar para las personas”. Vanessa Blázquez puso como ejemplo el papel de los ingenieros, “que lejos de ser desplazados, serán los encargados de que la IA o de que los avances que vengan sigan creciendo”.

IA para liberar talento humano

Raúl Gómez destacó que “la IA permite liberar a las personas de tareas repetitivas, permitiéndoles centrarse en lo que realmente nos diferencia: la empatía, la creatividad y la capacidad de innovar”. Aun así, Zafra subrayó la importancia de mantener siempre al ser humano en el centro de la toma de decisiones. Un ejemplo ilustrativo es Japón, donde, “pese a la automatización ferroviaria, los jefes de estación siguen presentes para evitar errores”, apuntó Gómez, lo que pone de manifiesto que la automatización no busca solo reducir costes, sino aumentar la fiabilidad. Una afirmación que apoya Ogayar: “una visión ‘míope’ de la transformación de procesos puede llevar a decisiones erróneas”.

El reto real: gestionar el cambio

La implantación de la IA en las empresas no es solo una cuestión tecnológica, sino sobre todo de gestión del cambio. Ogayar defendió la importancia de dar tiempo a las organizaciones y a las personas para entender “qué puede hacer esta tecnología y cómo nos transforma”. Blázquez identificó la gestión del cambio como “el mayor desafío” para las organizaciones, en las que conviven, según Zafra, “el talento senior, que se empieza a cuestionar su propio trabajo y los jóvenes, con mayor capacidad de adaptación”. Blázquez señala que los nativos digitales serán clave para traer “esa amplitud de pensamiento al cambio”.