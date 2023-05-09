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Servicios de procesos de negocio
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Operaciones de negocio modernas con IA

La guía para el crecimiento está en proceso. Creemos que el futuro será de las empresas modernas que adopten operaciones de negocio con IA integrada. Un negocio que pueda anticipar y actuar de manera ágil para aprovechar las oportunidades en medio del cambio.
Las operaciones de CMT dependen de experiencias atractivas para los clientes y de una mayor eficiencia.  Ayudamos a los clientes a repensar cómo crean valor, innovan y crecen combinando la experiencia en negocios y procesos con plataformas digitales inteligentes para optimizar las operaciones.

Resultados de negocio y sólido ROI

90% 

cotizaciones de ventas más rápidas

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4M de USD

ahorros anuales de OpEX/CaPEX

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300 %

incremento en el tráfico web

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50%

de aumento de la productividad

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50%

entrada más rápida en nuevos mercados

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Experiencias intuitivas, procesos preparados para el futuro, innovación

Como líderes en la próxima generación de servicios de procesos empresariales y soluciones de automatización, trabajamos con nuestros clientes para desarrollar operaciones modernas que sean más rápidas y eficientes, y estén más centradas en las personas, lo que se traduce en ventaja competitiva.

Utilizamos la tecnología, los datos y los disruptores digitales, así como nuevos modelos comerciales y de innovación conjunta, para ofrecer una mayor productividad, incrementar los ingresos y brindar experiencias intuitivas para los clientes y los empleados. 

icono de inteligencia artificial
Superar la incertidumbre

La habilidad para reducir estratégicamente los costes e invertir en nuevas fuentes de ingresos es de gran valor en tiempos de incertidumbre.

La implementación de operaciones modernas permite a las empresas actuar con conocimiento y agilidad, anticipando tendencias, identificando nuevas áreas de crecimiento y equilibrando la eficiencia con la innovación.

Al modernizar las operaciones de negocio, tu organización puede anticipar los pasos necesarios para acelerar el crecimiento y escalar.

blub brillante dentro de la cabeza humana

CMT BPS y servicios de automatización

AI Training Data Services

Acelera el desarrollo de IA con anotaciones escalables y canalizaciones de ajuste, impulsadas por la experiencia en el dominio y la precisión humana.

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Servicios basados en la localización de Cognizant: servicios de datos cartográficos

Adquiere, selecciona y actualiza datos e información con tecnología avanzada al tiempo que ayudas a los proveedores de servicios de mapa a incrementar la precisión y ofrecer prestaciones avanzadas.

Servicios basados en la localización de Cognizant: etiquetado de puntos de interés

Los proveedores de mapas pueden utilizar la colección, la limpieza y el mantenimiento de los datos y el análisis para puntos de interés (PoI) específicos para prestaciones como el listado de horarios de las tiendas o promociones diarias.

Servicios basados en la localización de Cognizant: vehículos autónomos

Permitimos a los fabricantes de coches autónomos que sus vehículos utilicen los datos recopilados a través de la detección y alcance de luz (LDAR), imágenes 2D y 3D y etiquetado de vídeos en objetos dinámicos y estáticos.

Confianza y seguridad digital de Cognizant: protección de la marca

Mediante la monitorización continua de plataformas y websites combinados con alertas e intervención de flujos de trabajo, ayudamos a las compañías a protegerse de la suplantación de marca, infracción de derechos de autor y desinformación.

Confianza y seguridad digital de Cognizant: detección del fraude online

Reduce el fraude verificando identidades, monitorizando las apropiaciones maliciosas de cuentas, minimizando la promoción y el abuso de devoluciones, y utilizando el análisis y la IA para combatir el pishing y la piratería.

Confianza y seguridad digital de Cognizant: modernización de contenido

Ofrecemos una monitorización exhaustiva de los medios e inteligencia para identificar el contenido falso, el acoso y la incitación al odio.

Servicios de automatización inteligente

Prepara a tu organización para el futuro con soluciones de automatización de procesos y de TI alineados con la industria.

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Cognizant Neuro® Business Processes

Simplificamos y aceleramos la adopción de la automatización, integramos y orquestamos recursos y vemos retornos más rápido.

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Finanzas y contabilidad

Genera nuevo valor de negocio a partir de las finanzas y la contabilidad

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Servicio al cliente omnicanal

Ofrece las experiencias intuitivas que demandan los clientes.

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Operaciones de marketing

Incrementa la velocidad, la eficiencia y el conocimiento; consigue mejor ROI de marketing.

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Oportunidades de negocio para acelerar el crecimiento

Haz crecer nuevas empresas digitales y nuevos canales de ingresos a la velocidad de las ideas.

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Everest Group® nombra a Cognizant líder en el informe PEAK Matrix® 2025 sobre servicios de marketing

Everest Group® reconoce las capacidades de Cognizant en servicios de marketing.

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De la reacción a la reinvención: redefiniendo la confianza y la seguridad en los juegos

Con más de 3.500 millones de jugadores en todo el mundo, la industria está repensando la confianza y la seguridad (T&S) para hacer frente a amenazas crecientes, como el acoso, la desinformación y los deepfakes de IA. Este cambio revela el doble impacto de la IA, los desafíos de la moderación y la creciente importancia de la subcontratación estratégica para crear experiencias de juego más seguras y auténticas.

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Detalles de las hojas de la especie suculenta agave attenuata
La GenAI en las comunicaciones, los medios y la tecnología

Mediante el uso de prestaciones de la IA generativa, las organizaciones pueden agilizar las operaciones, así como mejorar el proceso de toma de decisiones y la experiencia para el cliente.

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Convierte los objetivos de sostenibilidad en un motor de éxito

Las compañías de M&E que buscan objetivos de cero emisiones netas en los próximos años también obtendrán ganancias financieras sustanciales y serán más competitivas.

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La clave para que las empresas de medios y entretenimiento se preparen para el futuro

Si bien las empresas de M&E a menudo lideran la adopción de nuevas tecnologías para las experiencias de los usuarios, nuestra investigación sugiere que necesitan poner en funcionamiento los datos y la tecnología para el crecimiento futuro.

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Las estrategias de datos en las empresas de medios y entretenimiento
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Lo que se necesita para ser una empresa preparada para el futuro

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Mujer con una blusa amarilla, sonriendo y extendiendo su mano derecha hacia la cámara
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Atender a los clientes con una mirada hacia el futuro, sin perder de vista el pasado, es una promesa ambiciosa. Pero las capacidades digitales actuales ofrecen un potencial enorme que no deja de crecer.

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