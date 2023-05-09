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Farmacovigilancia
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Transforma la complejidad de la farmacovigilancia en oportunidades que cambien las reglas del juego

A medida que se acelera el ritmo de entrega de medicamentos, es crucial garantizar la seguridad del paciente y cumplir con las demandas regulatorias, cambiar los requisitos de informes, administrar los crecientes costes y gestionar grandes fuentes de datos.
Las organizaciones farmacéuticas y biotecnológicas se enfrentan a retos increíbles a la hora de lanzar nuevos productos al mercado y requieren simplicidad, estandarización con resultados de alta calidad y cumplimiento de sus procesos de farmacovigilancia.
En Cognizant, simplificamos la farmacovigilancia. Nuestros procesos y tecnología FSP ayudan a cumplir con las normas y reducir los riesgos. Creemos en la colaboración transparente, la gobernanza simplificada y la gestión de costes, para que puedas centrarte en la innovación.

Resultados de negocio y sólido ROI

Las cifras hablan por sí solas

+4M

Versiones de caso AE procesadas anualmente

+8.000

Informes de seguridad elaborados anualmente

+700K

Casos de AE de afiliados locales

+3.128

Informes anuales de producto

~250

Productos para una estrategia de gestión de riesgos de seguridad

+10K

Artículos revisados anualmente

+20

Ubicaciones de entrega globales

+12

Áreas terapéuticas de especialización

+6.000

Productos gestionados anualmente

80%

Reducción del tiempo de migración utilizando nuestros aceleradores

4,57

Resultados medios de la encuesta de satisfacción del cliente

QUÉ NOS DIFERENCIA

Servicios de farmacovigilancia de Cognizant

Nuestro equipo de expertos combina un amplio conocimiento de la industria con experiencia técnica junto con tecnologías avanzadas de IA, automatización y PV basadas en la nube para desarrollar soluciones personalizadas y centradas en el ser humano. Desde la recopilación, detección y evaluación de datos hasta la comprensión y supervisión, nuestras soluciones garantizan que tu perfil de seguridad permanezca actualizado y cumpla con las normas, ofreciendo la flexibilidad y transparencia que necesitas. Con un probado historial y una amplia red de socios, nos dedicamos a mantener la excelencia y la seguridad del paciente al tiempo que respaldamos los lanzamientos de los productos.

Consultoría en farmacovigilancia
Consultoría en farmacovigilancia

Aprovechando nuestra amplia experiencia en el ciclo de vida de la farmacovigilancia, evaluamos tus procesos, tecnología y recursos para transformar tu PV, desde las estrategias de presentación y la selección de la mejor base de datos de seguridad hasta el desarrollo de KPIs y la gestión del cambio.

Primer plano de dos manos agarrándose con puntos digitales mapeados en ellas.
Plataforma digital de farmacovigilancia basada en la IA
Plataforma digital de farmacovigilancia basada en la IA

Utiliza la IA con la plataforma PV de Cognizant, que cuenta con herramientas inteligentes para la ingesta, la búsqueda de bibliografía, la gestión de señales y los servicios de PV-IT, para mejorar la eficiencia y liberar a tus equipos para que se centren en la toma de decisiones críticas.

Líneas de luz sobre un fondo borroso de pilas de servidores
Operaciones de farmacovigilancia
Operaciones de farmacovigilancia

Nuestras soluciones flexibles y rentables, basadas en la IA y automatización, proporcionan un conjunto completo de servicios de seguridad, incluido el procesamiento de casos de eventos adversos, la gestión de señales y el apoyo a la presentación de solicitudes reglamentarias, lo que garantiza que los productos sigan siendo seguros y conformes.

Una señora vestida con una chaqueta blanca de laboratorio, sentada en un escritorio y trabajando en un portátil

Características principales de nuestros servicios de farmacovigilancia

Contact center

Brindamos servicios integrales de información médica e ingesta de eventos adversos a través de nuestros centros de soporte global, lo que garantiza un soporte continuo para las compañías farmacéuticas de todo el mundo. Nuestros expertos utilizan las últimas tecnologías para ofrecer cobertura las 24 horas del día, los 7 días de la semana en más de 40 idiomas. Priorizamos la seguridad del paciente a través de una meticulosa recopilación de datos procedentes de múltiples fuentes, la notificación puntual y la gestión exhaustiva de eventos adversos. Cumple los requisitos normativos con confianza al tiempo que mejoras la atención al paciente y la confianza en la marca.

Vigilancia bibliográfica

Nuestros servicios de vigilancia bibliográfica de PV aprovechan la última tecnología de minería de datos y el análisis de los expertos para monitorizar continuamente las publicaciones científicas de todo el mundo. De esta manera, se garantiza la detección temprana de posibles señales de seguridad.

Tramitación de casos

Cognizant es líder en servicios de procesamiento de casos E2E, gestionando casos clínicos y casos posteriores a la comercialización, incluida la clasificación de casos y la entrada de datos en los pasos del proceso de presentación. Mediante tecnología avanzada y profesionales de seguridad experimentados, garantizamos la elaboración puntual de informes precisos, utilizando sólidas bases de datos de seguridad como Argus, LSMV, ArigG, etc. Con capacidad para procesar >4,2M versiones de caso anualmente, garantizamos velocidad, precisión y escala. Nuestras herramientas de automatización de última generación agilizan los flujos de trabajo, reduciendo los errores humanos y mejorando la calidad de los datos.

Informes agregados

Nuestros servicios de redacción de informes agregados garantizan la preparación y presentación de documentos de seguridad críticos como PSURS, PBRER y DSUR, lo que respalda el cumplimiento normativo en todo el mundo. Utilizamos la automatización para compilar y analizar datos de seguridad procedentes de múltiples fuentes, proporcionando información integral que impulsa decisiones informadas de riesgo-beneficio. Entendemos el cumplimiento con agencias como FDA, EMA, HPRA y PMDA y entregamos informes de alta calidad según los estándares de presentación globales.

Gestión de señales de seguridad

Nuestra amplia información sobre seguridad te ayuda a tomar decisiones informadas sobre la gestión de riesgos y la seguridad de los productos. Realizamos un seguimiento de las señales de seguridad en todas las áreas terapéuticas y geografías, centrándonos en la detección oportuna basada en el riesgo, la validación y la priorización de las señales de seguridad. El enfoque mejorado por la tecnología para la gestión de señales analiza los datos a través de múltiples fuentes de datos, bibliografía científica, ICSR y otros sistemas de vigilancia. Este análisis detallado identifica patrones emergentes y señales potenciales que pueden ser evaluadas por nuestros profesionales de seguridad, lo que permite una detección precisa.

Implementación, actualización y gestión de la farmacovigilancia

Cognizant ha ayudado a más del 50% de las 10 principales empresas farmacéuticas mundiales a transformar sus entornos PV en nuevas plataformas que utilizan las últimas tecnologías y procesos. Brindamos soporte durante todo el ciclo de vida, incluyendo consultoría, implementación y gestión. Colaboramos con los principales proveedores de plataformas para garantizar que ofrecemos los servicios que necesitas con las últimas innovaciones.

Farmacovigilancia y migración de datos

Cognizant cuenta con la experiencia en la mayoría de las plataformas de PV y sistemas de datos para ayudar a las organizaciones a transformar su entorno actual a las nuevas plataformas. Utilizamos herramientas de migración especializadas y trabajamos con socios que permiten reducir el tiempo de migración en un 40-50%.

Farmacovigilancia en la práctica

Estas son una muestra de las soluciones que ofrecemos a los líderes de la industria.

EMPRESA FARMACÉUTICA CON SEDE EN EE. UU.

Procesamiento de casos end-to-end

EMPRESA FARMACÉUTICA CON SEDE EN EE. UU.

Procesamiento de casos end-to-end

Proporcionamos un servicio completo de procesamiento de casos, servicios de centro de contacto, redacción de informes agregados, monitorización de seguridad y gestión de bibliografía y conciliaciones que cubren +8.000 casos, +4.500 artículos y +12 informes agregados.

Un hombre sonriente sentado en un escritorio y trabajando en un portátil

UNA COMPAÑÍA BIOFARMACÉUTICA ESTADOUNIDENSE

Mantener el 100% de cumplimiento

UNA COMPAÑÍA BIOFARMACÉUTICA ESTADOUNIDENSE

Mantener el 100% de cumplimiento

Entregamos una de las primeras soluciones de seguridad de Veeva Vault como parte del procesamiento de casos end-to-end, la gestión de información médica, los eventos adversos de voz entrante y la mediación de calidad.

Una señora vestida con una bata de laboratorio, sentada en un escritorio y mirando datos en la pantalla de un ordenador.

EMPRESA FARMACÉUTICA FRANCESA DE TAMAÑO MEDIO

Creación de SOPs y WIs para nuevas plataformas

EMPRESA FARMACÉUTICA FRANCESA DE TAMAÑO MEDIO

Creación de SOPs y WIs para nuevas plataformas

Proporcionamos procesamiento de casos de extremo a extremo, incluido el soporte de afiliados de revisión médica para casos posteriores a la comercialización y ensayos clínicos, revisión de bibliografía y cargas de eTMP para +7.000 casos.

Un par de profesionales con chaquetas blancas de laboratorio, sentados en un escritorio y mirando datos en la pantalla de una computadora.

FARMACÉUTICA DE NIVEL 1

Actualización de Argus y migración de +2M casos

FARMACÉUTICA DE NIVEL 1

Actualización de Argus y migración de +2M casos

Actualizamos las plataformas de los clientes a Argus 8.2.3.1, incluida la implementación, la migración de casos, las pruebas, el rendimiento, el cumplimiento, la configuración de la puerta de enlace y la configuración del entorno para respaldar las fusiones y adquisiciones, así como el cumplimiento normativo.

En una sala con servidores a ambos lados, un hombre de pie con un portátil mira algo.

EMPRESAS FARMACÉUTICAS GLOBALES EUROPEAS

Gestión de volúmenes de más de 25.000 casos

EMPRESAS FARMACÉUTICAS GLOBALES EUROPEAS

Gestión de volúmenes de más de 25.000 casos

Proporcionamos procesamiento de casos de principio a fin, revisión de bibliografía, traducción médica, gestión de casos en el extranjero, apoyo a ensayos clínicos y soporte postventa para varias empresas farmacéuticas europeas líderes en el mundo, gestionando volúmenes de más de 25.000 casos.

Una señora vestida con una bata de laboratorio, sentada frente a dos computadoras y trabajando

GRANDES EMPRESAS FARMACÉUTICAS JAPONESAS

Líder en el procesamiento de casos de farmacovigilancia en Japón

GRANDES EMPRESAS FARMACÉUTICAS JAPONESAS

Líder en el procesamiento de casos de farmacovigilancia en Japón

Apoyamos a muchas grandes farmacéuticas japonesas proporcionando procesamiento de casos, soporte en ensayos clínicos y postventa, traducciones médicas y apoyo bibliográfico, incluida la búsqueda y el cribado de miles de casos en muchas plataformas de bases de datos de seguridad y un cumplimiento del 100% con los TAT y SLAs de calidad.

Un farmacéutico de pie y trabajando en un ordenador

Artículos

El uso de la IA para la gestión de señales podría transformar la farmacovigilancia

La gestión de señales es un aspecto crítico en la farmacovigilancia, que garantiza un seguimiento eficaz de los productos farmacéuticos en términos de su seguridad y eficacia. La integración de la IA en la PV ofrece metodologías avanzadas para mejorar la gestión de las señales y la seguridad de los pacientes.

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Primer plano de una mano con un guante sosteniendo una luz
Consideraciones de farmacovigilancia para productos biológicos y biosimilares

Este artículo explora los diversos aspectos de la supervisión de la seguridad y la gestión de riesgos para productos biológicos y farmacéuticos biosimilares. Dada la complejidad de estos productos, es crucial contar con estrategias sólidas de farmacovigilancia para garantizar la seguridad del paciente.

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Células moleculares azules
DEMOSTRACIÓN

Contenido destacado

 INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Equipo

Gagan Syal

Head Life Sciences EMEA & APAC

Foto de perfil de Gagan Syal
Carlos Vela

Head Life Sciences Southern Europe

Foto de perfil de Carlos Vela
Joaquim Herrera

Senior Customer Relationship Manager

Joaquim Herrera

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