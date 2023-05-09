Transforma la complejidad de la farmacovigilancia en oportunidades que cambien las reglas del juego A medida que se acelera el ritmo de entrega de medicamentos, es crucial garantizar la seguridad del paciente y cumplir con las demandas regulatorias, cambiar los requisitos de informes, administrar los crecientes costes y gestionar grandes fuentes de datos.

Las organizaciones farmacéuticas y biotecnológicas se enfrentan a retos increíbles a la hora de lanzar nuevos productos al mercado y requieren simplicidad, estandarización con resultados de alta calidad y cumplimiento de sus procesos de farmacovigilancia. En Cognizant, simplificamos la farmacovigilancia. Nuestros procesos y tecnología FSP ayudan a cumplir con las normas y reducir los riesgos. Creemos en la colaboración transparente, la gobernanza simplificada y la gestión de costes, para que puedas centrarte en la innovación.