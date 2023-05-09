Saltar al contenido principal Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@4fab6f3" Únete a nosotros
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@88f9ed2" Noticias
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@5c7d0e1c" Eventos
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@8829a4" Inversores
Soluciones geoespaciales y GIS empresariales
Contactar
Una mujer con un bolígrafo en sus manos explicando

Inteligencia de ubicación para la complejidad del mundo real

En un mundo que cambia rápidamente, las organizaciones necesitan más que mapas. Necesitas  inteligencia espacial: integrada, escalable y diseñada para adaptarse.

Cognizant ofrece soluciones geoespaciales y GIS empresariales que conectan datos, personas y sistemas. Desde la modernización de las plataformas legacy hasta la generación de información en tiempo real con IA, IoT e IA generativa, te ayudamos a reconfigurar las operaciones con precisión e inteligencia a escala.

Al convertir los datos ricos en ubicación en inteligencia procesable y conectarlos con sus sistemas centrales, ayudamos a tu organización a optimizar las operaciones de campo, predecir y prevenir fallos en los activos, aumentar la confiabilidad del servicio y reducir los costes.

Ya estés abordando la descarbonización, la resiliencia o el crecimiento, en utilities, telecomunicaciones y energía, entre otros sectores, nuestra experiencia y ecosistema de socios te capacitan para actuar más rápido y ofrecer resultados medibles al tomar las medidas correctas en el lugar y en el momento correcto.

Reinventa tu modelo de operar
NUESTRO IMPACTO

Resultados del mundo real que generan impacto

99,9%

precisión de los datos

75%

mejora de la eficiencia del procesamiento de datos

35%

mejora en la precisión del seguimiento de activos

40%

de reducción en costes operativos

PRESTACIONES CLAVE

Habilitación de operaciones inteligentes en todas las industrias

Con más de 20 años de innovación en GIS y entrega intersectorial, respaldamos el ciclo de vida completo de GIS, desde la estrategia y la implementación hasta los servicios de datos y el soporte administrado, ayudando a las organizaciones a modernizar los sistemas espaciales, automatizar los flujos de trabajo e impulsar la transformación.

  • Unificación de datos:  Integra datos geoespaciales, de sensores y empresariales en tiempo real para obtener una vista unificada
  • Análisis espacial:  Utiliza la IA, el machine learning (aprendizaje automático) y los modelos predictivos para anticiparse a las interrupciones, optimizar los flujos de trabajo e informar las decisiones críticas
  • Evolución de la plataforma:  Moderniza las plataformas GIS legacy con sistemas habilitados para código abierto, nativos de la nube y escalables.
  • Inteligencia de decisiones:  Habilita una planificación estratégica más inteligente y rápida con información vinculada a la ubicación.
El ingeniero calibra la estación total bajo un cielo nublado.
  • Visibilidad de activos:  Habilita la monitorización de condiciones en tiempo real, la predicción de interrupciones y el seguimiento del ciclo de vida para una gestión de activos más inteligente
  • Resiliencia de la red:  Simula riesgos, gestiona la interrupción y prioriza las intervenciones con confianza
  • Habilitación móvil:  Capacita a los equipos de campo con herramientas conectadas impulsadas por el GIS para una acción rápida e informada
  • Interoperabilidad:  Vincula sin problemas el GIS con la gestión de activos empresariales y otras plataformas de infraestructura crítica
Científico de datos con auriculares trabaja en la computadora en la sala de control.
  • Infraestructura inteligente: Utiliza los gemelos digitales e inteligencia artificial geoespacial para preparar sistemas para el futuro
  • Experiencia del ciudadano:  Mejora la prestación de servicios con un compromiso consciente
  • Sostenibilidad y ESG:  Mapea el riesgo ambiental, la intensidad de carbono y el impacto en la biodiversidad
  • Valor empresarial:  Convierte los datos geoespaciales en ahorro de costes, agilidad operativa y ventaja competitiva
Hombre con tableta muestra fábrica digital y tecnología de ciudad inteligente.
Operaciones habilitadas geográficamente

Inteligencia de ubicación en todas las direcciones

Gana visibilidad de extremo a extremo con datos geoespaciales en tiempo real y flujos de trabajo automatizados, mejorando la planificación, las operaciones y la resiliencia.

torre de telecomunicaciones en la cima de la montaña de Oiz
Plataformas GIS inteligentes

Plataformas modernas para un mundo dinámico

Libera el poder del GIS nativo de la nube con IA, automatización e integración abierta, para un mayor rendimiento y escalabilidad.

Interfaz de alta tecnología que muestra un mapa del mundo con visualización de datos en tonos naranjas y elementos digitales.
Análisis espacial y gemelos digitales

De mapas a módulos

Utiliza modelos avanzados, análisis predictivos y gemelos digitales para dar sentido a la complejidad y simular escenarios futuros.

Planificador urbano examina el mapa detallado de la ciudad con una lupa
Herramientas GIS lista para su uso en campo

Operaciones de campo en tiempo real

Capacita a los equipos de campo con herramientas GIS móviles, flujos de trabajo guiados y datos en tiempo real para resolver problemas de manera más rápida e inteligente.

Topógrafo examinando la topografía del terreno con un controlador de dron
Aceleradores probados

Transformación GIS más rápida

Acelera la modernización de GIS con aceleradores probados, como Location360, TransAnalyst, Support360, IOC, servicios inteligentes y Magik Code, entre otros, que ofrecen una implementación más rápida y una coordinación más inteligente.

Personas, pantalla o monitor con el pronóstico del tiempo, mapas satelitales o trabajo en equipo para rastrear tormentas
Gestión de datos geoespaciales

Inteligencia de datos continua

Garantiza una toma de decisiones confiable con limpieza, enriquecimiento y validación continuos de datos en todo el ciclo de vida del GIS.

Explora técnicas innovadoras de visualización de datos espaciales en mapas digitales
Hablemos
Satélite espacial sobre el planeta Tierra

Más información sobre operaciones geoespaciales

Descubre cómo Cognizant aplica la inteligencia geoespacial a las operaciones de servicio de campo, el mapeo inteligente y la automatización.

Leer más
POR QUÉ TRABAJAR CON NOSOTROS

Aborda nuevas oportunidades con Cognizant  

Transforma la forma en que capturas, usas y escalas la inteligencia geoespacial, con información más rápida, costes más bajos y operaciones más adaptativas. Con el respaldo de la experiencia en entrega global y plataformas escalables, te ayudamos a operar con confianza.

 

Toma de decisiones rápida

con datos geoespaciales en tiempo real

Ahorro de costes

a través de flujos de trabajo espaciales automatizados

Mejora de la planificación de riesgos y resiliencia

con IA espacial

Visibilidad total

de activos, red y riesgos

Colaboración más sólida

a través de la integración entre sistemas

Operaciones preparadas para el futuro

con plataformas que priorizan la nube

Descubre cómo Cognizant puede ayudarte a liderar
NUESTROS SOCIOS

Conoce nuestra red de socios tecnológicos globales

Colaboramos con socios tecnológicos líderes para ofrecer soluciones GIS escalables, inteligentes y preparadas para el futuro en todas las industrias.

Cognizant es el primer integrador de sistemas global reconocido por Esri para proporcionar servicios de implementación UN.
NOTICIAS Y ARTÍCULOS

Últimas noticias y artículos

Da un paso adelante. Lee los últimos artículos y noticias sobre el mundo de IoT e ingeniería.

Cómo las utilities pueden convertir los datos geoespaciales en una mejora de la CX

Cinco consejos sobre cómo las utilities pueden mapear datos geoespaciales con datos de clientes para reducir los costes de servicio, aumentar la eficiencia y mejorar la satisfacción del cliente.

Leer más
Una imagen abstracta azul y rosa
Cognizant, único socio para implementar Salesforce Maps en EMEA

La herramienta de software de visualización y mapeo de datos proporciona a los comerciales una vista basada en la ubicación de varios puntos de datos de clientes en sus territorios de ventas geográficos.

Leer más
Nodos de color rojo y amarillo asignados en un mapa negro
Cognizant refuerza su relación con Google Cloud centrándose en la transformación de la industria impulsada por la IA

En los últimos seis años, Cognizant ha creado una asociación estratégica con Google Cloud para ayudar a las empresas a modernizar su infraestructura.

Leer más
Los nodos están conectados a través de líneas en una tierra visual
LIDERAZGO

Liderando el camino

Con expertos que llevan más de 20 años ayudando a empresas globales a aprovechar todo el potencial de los GIS.

Rajiv Mukherjee

Market Leader

Foto de Rajiv Mukherjee
Paul Burns

Offering Leader

Foto de Paul Burns

¿Preparado para hacer de la ubicación una ventaja estratégica? Hablemos.

Enterprise GIS ya no es solo una herramienta de mapeo, es una plataforma para una planificación más inteligente, una respuesta más rápida y una infraestructura preparada para el futuro. 

Analicemos cómo la inteligencia de ubicación de Cognizant puede impulsar tu negocio.

Por favor, introduce tu nombre.
Por favor, escribe tu email.
Por favor, especifica el nombre de tu organización.
Por favor, escribe un número de contacto.
Por favor, selecciona región.
Por favor, elige un tipo de consulta.
Por favor, escoge un subconsulta.
Selecciona la casilla de verificación de consentimiento de privacidad.

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y los términos de servicio de Google.

Descubre qué más podemos hacer por ti y tu negocio
Volver a IoT e ingeniería