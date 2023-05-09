Inteligencia de ubicación para la complejidad del mundo real
En un mundo que cambia rápidamente, las organizaciones necesitan más que mapas. Necesitas inteligencia espacial: integrada, escalable y diseñada para adaptarse.
Cognizant ofrece soluciones geoespaciales y GIS empresariales que conectan datos, personas y sistemas. Desde la modernización de las plataformas legacy hasta la generación de información en tiempo real con IA, IoT e IA generativa, te ayudamos a reconfigurar las operaciones con precisión e inteligencia a escala.
Al convertir los datos ricos en ubicación en inteligencia procesable y conectarlos con sus sistemas centrales, ayudamos a tu organización a optimizar las operaciones de campo, predecir y prevenir fallos en los activos, aumentar la confiabilidad del servicio y reducir los costes.
Ya estés abordando la descarbonización, la resiliencia o el crecimiento, en utilities, telecomunicaciones y energía, entre otros sectores, nuestra experiencia y ecosistema de socios te capacitan para actuar más rápido y ofrecer resultados medibles al tomar las medidas correctas en el lugar y en el momento correcto.