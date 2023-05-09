Amplía la resiliencia de ciberseguridad con Neuro Cybersecurity

Los riesgos de ciberseguridad continúan creciendo, con herramientas y operaciones de tecnología tradicionales y aisladas.

Cognizant Neuro® Cybersecurity revoluciona la gestión del riesgo, la amenaza y la vulnerabilidad, así como el cumplimiento normativo mediante la integración y la orquestación de soluciones puntuales para garantizar una mayor protección utilizando IA.

A medida que las amenazas se hacen más sofisticadas y omnipresentes, las organizaciones deben anticiparse a los malos actores. Las operaciones aisladas y las decisiones de mitigación de riesgos a menudo van a la zaga de la necesidad de actuar en tiempo real, lo que conlleva un mayor riesgo de exposición. Los profesionales y las partes de ciberseguridad necesitan una interfaz de usuario habilitada por la IA y fácil de utilizar que permita las decisiones en la empresa.