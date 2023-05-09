Saltar al contenido principal Skip to footer
Amplía la resiliencia de ciberseguridad con Neuro Cybersecurity

Los riesgos de ciberseguridad continúan creciendo, con herramientas y operaciones de tecnología tradicionales y aisladas.

Cognizant Neuro® Cybersecurity revoluciona la gestión del riesgo, la amenaza y la vulnerabilidad, así como el cumplimiento normativo mediante la integración y la orquestación de soluciones puntuales para garantizar una mayor protección utilizando IA.

A medida que las amenazas se hacen más sofisticadas y omnipresentes, las organizaciones deben anticiparse a los malos actores. Las operaciones aisladas y las decisiones de mitigación de riesgos a menudo van a la zaga de la necesidad de actuar en tiempo real, lo que conlleva un mayor riesgo de exposición. Los profesionales y las partes de ciberseguridad necesitan una interfaz de usuario habilitada por la IA y fácil de utilizar que permita las decisiones en la empresa.  

Beneficios clave

Neuro Cybersecurity agrega resultados de soluciones puntuales para un impacto acumulativo en las consultas de ciberseguridad, reduce la complejidad de la interpretación y permite una acción de migración de riesgos más rápido.

Gestión unificada de la seguridad

Integra múltiples herramientas de seguridad en una única plataforma. Brinda una visión holística de las amenazas de seguridad, la vulnerabilidad y la información de los riesgos, permitiendo una gestión de la seguridad proactiva más que reactiva.

Icono de la seguridad de los datos
Mejora la detección de amenazas y la respuesta a las mismas

Las prestaciones de inteligencia avanzada de amenazas, gestión de vulnerabilidades y respuesta a incidentes garantizan que los equipos de TI pueden detectar y migrar amenazas de forma más eficaz.

Icono de conectado
Protección de los datos y gestión de la privacidad

Descubre, clasifica y protege grandes cantidades de datos sensibles, garantizando su integridad y confidencialidad.  La automatización de la plataforma evita la fuga de datos, detecta los accesos no autorizados y salvaguarda la privacidad de los datos.

Un icono de la seguridad online
Gestión mejorada de identidad y de acceso

La IA y la automatización gestionan las identidades del usuario, controlan el acceso a la información sensible y garantizan que solo el personal autorizado accede a los sistemas críticos.

Icono de identidad
Interfaces intuitivas para una navegación sencilla

Una interfaz unificada y fácil de utilizar que se adapta a las necesidades de los diferentes usuarios, facilitando la interacción con la plataforma y un rápido acceso a información relevante.

Icono de dispositivos
Escalabilidad y flexibilidad

Crece y se adapta sin problemas junto con tu organización, adaptándose a volúmenes de datos cada vez mayores, necesidades de seguridad cambiantes y requisitos de cumplimiento cambiantes sin interrupciones.

Icono de tecnología

Unifica la gestión de la ciberseguridad

Para solicitar una demo y aprender cómo Neuro Cybersecurity puede ofrecer un mayor control a los CSIOs y gestores de riesgos de tu organización, por favor rellena el siguiente formulario.

