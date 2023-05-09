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Soluciones de fabricación
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Con una red de más de 30.000 profesionales en 37 países, Cognizant es el socio global que impulsa la fabricación farmacéutica.

Un socio de confianza para la transformación digital en la fabricación y los laboratorios farmacéuticos.

Cognizant potencia la fabricación farmacéutica con soluciones de transformación digital de vanguardia. Nuestra experiencia mejora el rendimiento del sistema, agiliza las cadenas de suministro y refuerza las iniciativas de fabricación 4.0 y laboratorio 4.0 para garantizar operaciones fluidas y el cumplimiento de GMP.

Nuestra consultoría de TI-OT, integración de sistemas y servicios destacan en automatización de lotes, infraestructura e inteligencia de datos, sistemas de ejecución de fabricación (MES), laboratorios y tecnologías digitales. Al priorizar la velocidad para generar valor, la innovación sostenible y las estrategias basadas en datos, brindamos información en tiempo real para la transformación empresarial.

Proporcionamos una cartera integral de soluciones para nuestros clientes de fabricación farmacéutica y trabajamos con ellos hacia una visión compartida de hacer avanzar la ciencia y acelerar terapias que cambian la vida para, en última instancia, mejorar los resultados para los pacientes.

Automatización por lotes
Automatización por lotes

Aumenta la eficiencia en los procesos de fabricación y laboratorio con visualización, control y calidad mejorados que cumplan con los estándares GMP e ISO 9001. Automatiza los sistemas con soporte y gestión completos del ciclo de vida de extremo a extremo.

Dos personas hablando y mirando la pantalla de una ordenador
Infraestructura de datos e inteligencia
Infraestructura de datos e inteligencia

Las estrategias de fabricación 4.0 ayudan a las empresas a acceder, gestionar y analizar datos; integra sin problemas la nube y ten una única fuente de información para implementaciones de sistemas globales y excelencia operativa.

Una imagen abstracta de ondas digitales en el lado derecho del marco.
Sistema de ejecución de fabricación
Sistema de ejecución de fabricación

Nuestras soluciones MES te ayudan a consolidar datos, simplificar la gestión y acelerar la liberación de lotes para una mayor eficiencia y productividad, y menos errores humanos en el entorno de producción.

hombre escribiendo y mirando la pantalla de un ordenador
Laboratorios digitales
Laboratorios digitales

Impulsa procesos de laboratorio fluidos utilizando soluciones digitales sin papel, informática de laboratorio, robótica y análisis de datos avanzados. Nuestras soluciones aceleran el lanzamiento de nuevos productos y reducen los tiempos de lanzamiento para una mayor eficiencia del laboratorio.

Un científico poniendo algo en un tubo de ensayo.
Alianzas de valor
Alianzas de valor

Optimizamos las infraestructuras de software y sistemas existentes de nuestros clientes junto con socios de primer nivel que ofrecen soluciones tecnológicas sólidas y un valor excepcional.

Primer plano de la mano derecha de una persona con las puntas de los dedos tocando un tablero digital colocado horizontalmente
Herramientas para tu transformación digital
Herramientas para tu transformación digital

Nuestros aceleradores y productos listos para usar te ayudan a digitalizar y simplificar procesos, optimizar operaciones y ahorrar tiempo y costes.

un hombre explicando a una mujer que sostiene un tablero electrónico

Servicios de fabricación de la industria farmacéutica de Cognizant

Consultoría TI-OT

Más de 2.000 consultores de TI-OT trabajando en fabricación y laboratorios para garantizar que las tecnologías digitales se alinean con tus objetivos de negocio y los cumplen de manera efectiva. Nuestra experiencia incluye programas corporativos, estrategias digitales y roadmaps hasta conceptos de sistemas de fabricación, diseño y cumplimiento.

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Integración de sistemas

Accede a un amplio soporte a través de los procesos de integración de todo el proyecto, incluyendo planificación, diseño, desarrollo, testing y cualificación. Impulsa implementaciones de proyectos fluidas, en tiempo y dentro del presupuesto mientras cumples con los requisitos del negocio. Cuenta con nuestra experiencia para ejecutar los proyectos con éxito, permitiendo la transformación digital y mejorando la salud del paciente.

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Servicios

Aumenta el tiempo de actividad de fabricación y audita la preparación con nuestros servicios de soporte de alto contacto. Gestiona el ciclo de vida del sistema OT, TI de fabricación y laboratorio de control de calidad para lograr el máximo cumplimiento. Cognizant ofrece un amplio rango de servicios y soluciones personalizadas que gestionan todas las necesidades de soporte de fabricación, ya sea onsite u offsite.

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Artículos

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Descubre cómo la IA generativa (GenAI) está impulsando la eficiencia operativa y las ganancias de sostenibilidad en toda la industria farmacéutica.

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Escucha cómo la IA está cambiando las reglas de juego en las farmacéuticas, desde el descubrimiento temprano a la comercialización.

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Un espacio de trabajo con microscopio y otros instrumentos en un laboratorio
La excelencia en la infraestructura transforma la fabricación de las compañías biofarmacéuticas

Descubre cómo la tecnología de historiador de datos ofrece múltiples sistemas y procesamiento de datos multi-sistema que favorece la innovación empresarial y la eficiencia.

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Armoniza el MES de próxima generación y los enfoques tradicionales para una fabricación más inteligente

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La convergencia TI-OT, el análisis avanzado y la IA favorecen una mentalidad "conectada por intención"

Descubre cómo estas tecnologías impulsan la evolución del sector biofarmacéutico para la nueva era digital.

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Un chico y una mujer examinando una especie de unidad de fabricación de una tableta
Mejorando la infraestructura de datos de la fabricación con tecnologías analíticas de procesos (PAT)

La adopción de PAT de forma efectiva en la fabricación ofrece información operativa en tiempo real que puede permitir un mejor control, nuevos niveles de productividad y pureza, así como reducir los tiempo de ciclo.

Leer más
El punto abstracto se conecta con líneas de degradado
Cómo la fabricación de la industria farmacéutica puede beneficiarse de los gemelos digitales

Los gemelos digitales ofrecen a los fabricantes farmacéuticos una solución prometedora para optimizar los procesos y mejorar la calidad e integridad de los datos. 

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Imagen de zoom de molécula de agua

Documentos

Industria 4.0

Revolucionando la fabricación farmacéutica a través de los sistemas y datos conectados.

unidad de fabricación
Ciberseguridad OT

Garantizando la resiliencia empresarial en la fabricación 4.0 de la industria farmacéutica

manos tecleando en un teclado de un portátil
Optimizando la validación del sistema informático (CSV)

Un enfoque basado en el riesgo para la fabricación y los laboratorios farmacéuticos.

un hombre explicando algo a otra persona sobre una pantalla de ordenador
Salida de datos: conexión a la nube

Utilizando el análisis avanzado para la industria farmacéutica

vista superior de una imagen parecida a una nube sobre un día con luces

FOLLETO

Soluciones de fabricación inteligente

Aprovecha las tecnologías digitales para obtener mejores resultados, más rápidos y eficientes

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portada de un documento sobre soluciones de fabricación inteligente

FOLLETO

Inteligencia e infraestructuras de datos de fabricación

Maximiza el potencial de los datos para tomar decisiones de negocio más inteligentes

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imagen de la portada del folleto de inteligencia e infraestructura de datos

FOLLETO

Habilitando los laboratorios digitales con la informática, la automatización y el análisis

Soluciones de laboratorio centradas en el paciente para impulsar decisiones de negocio basadas en los datos y optimizar la eficiencia de costes.

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portada de un documento sobre soluciones de laboratorio digital

FOLLETO

Soluciones de automatización de procesos

Respalda tus objetivos digitales mediante la visión, el control y la calidad mejorados.

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Imagen de portada del folleto de soluciones de automatización de procesos.

FOLLETO

Sistema de ejecución de fabricación

Agiliza el lanzamiento de lotes a través de sistemas digitales que reduzcan el tiempo y los errores y, al mismo tiempo, proporcionen datos ricos en contexto.

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Imagen de portada del folleto de sistemas de ejecución de fabricación.
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Equipo

Gagan Syal

Head Life Sciences EMEA & APAC

Foto de perfil de Gagan Syal
Carlos Vela

Head Life Sciences Southern Europe

Foto de perfil de Carlos Vela
Joaquim Herrera

Senior Customer Relationship Manager

Joaquim Herrera

Da el primer paso

Servir a los clientes mirando al futuro y al pasado es una gran promesa, pero el poder de las capacidades digitales actuales es enorme y va en aumento.

Hablemos de cómo lo digital puede ayudar a tu negocio.

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