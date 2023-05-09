Soluciones de fabricación

Aumenta el tiempo de actividad de fabricación y audita la preparación con nuestros servicios de soporte de alto contacto. Gestiona el ciclo de vida del sistema OT, TI de fabricación y laboratorio de control de calidad para lograr el máximo cumplimiento. Cognizant ofrece un amplio rango de servicios y soluciones personalizadas que gestionan todas las necesidades de soporte de fabricación, ya sea onsite u offsite.