Fabricación
IMPULSADOS POR LOS RESULTADOS
La experiencia marca la diferencia.
Resolvemos los desafíos más difíciles de la fabricación industrial. Estamos listos para el tuyo.
CONSULTORÍA Y SOLUCIONES
Garantizar unos resultados óptimos de las inversiones en tecnología y programas digitales
Cognizant ofrece soluciones integrales para la gestión de operaciones de servicio de campo de los fabricantes, garantizando una provisión de servicio adecuada y una gestión eficaz del personal de servicio.
Ayudamos a nuestros clientes en la transición de la venta de equipos tradicional a un modelo de negocio basado en el suministro de servicios, posible gracias a las tecnologías digitales. También disponemos de ofertas 'plug and play' que proporcionan a los fabricantes prestaciones de servicios de campo utilizando la `propiedad intelectual de Cognizant.
La industria 4.0 está marcando el comienzo de una nueva era de mayor agilidad, visibilidad y control a través de sistemas de información (OT/TI) que conectan el mundo físico de las máquinas, entornos y productos. La información en tiempo real de los sistemas y datos previamente almacenados en silos ayuda a ejecutar las operaciones de forma más eficiente, a predecir fallos y a proporcionar un entorno de trabajo más seguro. Descubre cómo trabajamos con los clientes a través de productos, plantas y zonas geográficas para obtener mejores resultados empresariales.
Fábricas conectadas
Descubre cómo una oferta de servicio modular ayuda a visualizar información continua para reducir costes, mejorar la productividad y diseñar productos de próxima generación.
Cognizant OnePlant™
Convierte tus operaciones de fabricación basadas en silos en un marco más integrado capaz de hacer frente a los nuevos requisitos de personalización masiva.
iREACH es solución patentada de Cognizant para ayudar a los clientes del proceso de fabricación a lograr el cumplimiento de las normas REACH (registro, evaluación, autorización y restricción de productos químicos) de la Unión Europea, mediante la construcción de una base de información a partir de aplicaciones de empresa existentes y la orientación de los usuarios a través de las etapas de REACH con flujos de trabajo configurables incorporados.
CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS
Los segmentos a los que prestamos servicio
Fabricación industrial
Ayudamos a los fabricantes de maquinaria pesada, calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración (HVAC/R), suministros industriales y sistemas de automatización a crear productos más conectados y estimular los beneficios netos.
Explora cómo los servicios de proceso de negocio modernos pueden acelerar el crecimiento en las empresas de fabricación.
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Atender a los clientes con una mirada hacia el futuro, sin perder de vista el pasado, es una promesa ambiciosa. Pero las capacidades digitales actuales ofrecen un potencial enorme que no deja de crecer.
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