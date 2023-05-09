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Fabricación
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Análisis. Automatización. Inteligencia artificial. Fábricas inteligentes. Sistemas integrados. Con las nuevas capacidades y tecnologías digitales, los fabricantes pueden tomar decisiones de negocio basadas en datos contextuales en tiempo real. Es la mayor oportunidad de la época y estamos aquí para ayudarte a realizar la transición.

Cognizant y Manufacturing Institute Marginal Dollar Research

Con todos los desafíos a los que se enfrentan los fabricantes y todas las áreas en las que podrían invertir para resolverlos, si tuvieran un dólar extra, ¿por dónde empezarían?

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IMPULSADOS POR LOS RESULTADOS

La experiencia marca la diferencia.

Resolvemos los desafíos más difíciles de la fabricación industrial. Estamos listos para el tuyo.

RESULTADOS

Modernización de TI con el nuevo core digital de SAP S/4HANA

RESULTADOS

Modernización de TI con el nuevo core digital de SAP S/4HANA

consigue mayores niveles de agilidad, colaboración y eficiencia de fabricación.

RESULTADOS

El rediseño de procesos simplifica las operaciones y ahorra costes

RESULTADOS

El rediseño de procesos simplifica las operaciones y ahorra costes

para una tecnología global del agua que asciende a 25 millones de USD

RESULTADOS

Una plataforma de IoT ayuda a conectar los datos y a impulsar la innovación

RESULTADOS

Una plataforma de IoT ayuda a conectar los datos y a impulsar la innovación

para un importante fabricante de maquinaria pesada de EE.UU.

CONSULTORÍA Y SOLUCIONES

Garantizar unos resultados óptimos de las inversiones en tecnología y programas digitales

Cognizant ofrece soluciones integrales para la gestión de operaciones de servicio de campo de los fabricantes, garantizando una provisión de servicio adecuada y una gestión eficaz del personal de servicio.

Ayudamos a nuestros clientes en la transición de la venta de equipos tradicional a un modelo de negocio basado en el suministro de servicios, posible gracias a las tecnologías digitales. También disponemos de ofertas 'plug and play' que proporcionan a los fabricantes prestaciones de servicios de campo utilizando la `propiedad intelectual de Cognizant.

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La industria 4.0 está marcando el comienzo de una nueva era de mayor agilidad, visibilidad y control a través de sistemas de información (OT/TI) que conectan el mundo físico de las máquinas, entornos y productos. La información en tiempo real de los sistemas y datos previamente almacenados en silos ayuda a ejecutar las operaciones de forma más eficiente, a predecir fallos y a proporcionar un entorno de trabajo más seguro. Descubre cómo trabajamos con los clientes a través de productos, plantas y zonas geográficas para obtener mejores resultados empresariales.

Fábricas conectadas

Descubre cómo una oferta de servicio modular ayuda a visualizar información continua para reducir costes, mejorar la productividad y diseñar productos de próxima generación.

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Cognizant OnePlant™

Convierte tus operaciones de fabricación basadas en silos en un marco más integrado capaz de hacer frente a los nuevos requisitos de personalización masiva.

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iREACH es solución patentada de Cognizant para ayudar a los clientes del proceso de fabricación a lograr el cumplimiento de las normas REACH (registro, evaluación, autorización y restricción de productos químicos) de la Unión Europea, mediante la construcción de una base de información a partir de aplicaciones de empresa existentes y la orientación de los usuarios a través de las etapas de REACH con flujos de trabajo configurables incorporados.

CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS

Los segmentos a los que prestamos servicio

Fabricación industrial

Ayudamos a los fabricantes de maquinaria pesada, calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración (HVAC/R), suministros industriales y sistemas de automatización a crear productos más conectados y estimular los beneficios netos.

Fabricación de proceso

Servicios para compañías de los sectores de productos químicos, materiales de construcción, pulpa y papel, y minería que agilizan los procesos de negocio y adquieren visibilidad operativa.

Explora cómo los servicios de proceso de negocio modernos pueden acelerar el crecimiento en las empresas de fabricación.

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BUSINESS INTELLIGENCE

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Reajustar la fabricación para que sea más ágil y resiliente

El uso de los datos es la nueva moneda de la automatización, optimización y transformación profunda.

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Desafía tu nube para hacer más

La nube es el puente para convertirte en una empresa moderna Proporciona la base para tu estrategia digital, simplificar tu infraestructura, mejorar la resiliencia, acelerar a agilidad y reducir costes.

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Cognizant contribuye activamente a esta alianza con su experiencia en tecnología e industria para definir estándares abiertos y arquitecturas de referencia, así como para desarrollar implementaciones de referencia.

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FABRICACIÓN

Equipo

Ana Belén González

Head of Manufacturing, Logistics, Energy & Utilities South Europe

Carolina Carnoto

Client Relationship Manager Manufacturing, Logistics, Energy & Utilities South Europe

Da el primer paso

Atender a los clientes con una mirada hacia el futuro, sin perder de vista el pasado, es una promesa ambiciosa. Pero las capacidades digitales actuales ofrecen un potencial enorme que no deja de crecer.

Hablemos de cómo lo digital puede impulsar tu negocio.

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