Open Manufacturing Platform es una alianza global que reúne a los líderes empresariales y tecnológicos del sector de la fabricación para impulsar la innovación a escala en toda la cadena de valor de la fabricación.

Cognizant contribuye activamente a esta alianza con su experiencia en tecnología e industria para definir estándares abiertos y arquitecturas de referencia, así como para desarrollar implementaciones de referencia.