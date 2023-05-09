Automoción y movilidad inteligentes

De conceptos visionarios a movilidad preparada para el futuro
El mundo de la automoción ha llegado a una encrucijada. Los futuros líderes deben ofrecer experiencias de movilidad fluidas, vehículos más inteligentes y sistemas de transporte sostenibles.
Acelera la innovación. Fabrica vehículos inteligentes, conectados y definidos por software de próxima generación con IA integrada, gemelos digitales, edge computing y plataformas nativas de la nube.
Optimiza los ciclos de desarrollo, elimina el riesgo de la innovación y reinventa las experiencias de los clientes de la mano de un socio de confianza. Nuestras capacidades de validación virtual te permiten actuar de manera más rápida e inteligente, reduciendo los costes, la complejidad y el tiempo de comercialización.
Ya sea dentro o fuera del vehículo, Cognizant le ayuda a moverte más rápido, con un propósito.