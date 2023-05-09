Automoción y movilidad inteligentes

Opera a escala con nuestro motor de entrega global con certificación TISAX e ISO y laboratorios especializados diseñados para este propósito. Desde centros de ingeniería automotriz, desarrollo de software, pruebas y validación, hasta centros de sistemas integrados y centros de innovación de fabricación en India, Alemania, Polonia, Japón y América del Norte, nuestra presencia de entrega impulsa la flexibilidad, el cumplimiento y una puesta en marcha más rápida del proyecto.