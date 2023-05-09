Saltar al contenido principal Skip to footer
Automoción y movilidad inteligentes
Un perro asomando la cabeza por la ventana del auto.

De conceptos visionarios a movilidad preparada para el futuro

El mundo de la automoción ha llegado a una encrucijada. Los futuros líderes deben ofrecer experiencias de movilidad fluidas, vehículos más inteligentes y sistemas de transporte sostenibles.

Acelera la innovación. Fabrica vehículos inteligentes, conectados y definidos por software de próxima generación con IA integrada, gemelos digitales, edge computing y plataformas nativas de la nube.

Optimiza los ciclos de desarrollo, elimina el riesgo de la innovación y reinventa las experiencias de los clientes de la mano de un socio de confianza. Nuestras capacidades de validación virtual te permiten actuar de manera más rápida e inteligente, reduciendo los costes, la complejidad y el tiempo de comercialización.

Ya sea dentro o fuera del vehículo, Cognizant le ayuda a moverte más rápido, con un propósito.

Aceleremos la innovación
NUESTRO IMPACTO

Resultados del mundo real, redefiniendo el rendimiento en todo momento

86%

de defectos detectados anteriormente mediante pruebas virtuales y de hardware-in-loop (HIL).

20–25%

tiempo de validación más rápido, acelerando el desarrollo y la preparación para el mercado.

60%

mejora en la eficiencia de las pruebas de automóviles conectados.

40%

mejora en el descubrimiento temprano de defectos, lo que permite una mayor calidad del producto.

"La experiencia de Cognizant en el desarrollo de software escalable e independiente del hardware se alinea perfectamente con nuestros objetivos de innovar y satisfacer las crecientes demandas de personalización e hiperpersonalización en la industria automotriz".

David Fritz
Vice President, Hybrid and Virtual Systems
Siemens

Siemens logo
PRESTACIONES CLAVE

Impulsar la innovación en todos los sectores

Con más de 30 años de experiencia y más de 9.000 ingenieros en automoción, reunimos experiencia en software, hardware y sistemas para ofrecer soluciones innovadoras en todo el ecosistema de movilidad que generen impacto en el mundo real.

  • Arquitectura eléctrica/electrónica (E/E): Acelerar el diseño del sistema del vehículo a través de la evaluación e implementación de soluciones de arquitectura listas para usar, marcos probados y mejores prácticas de desarrollo para vehículos de próxima generación
  • Pruebas y validación de vehículos autónomos: Acelerar los ciclos de desarrollo con pruebas y simulaciones integrales, incluyendo sistemas electrónicos, componentes integrados y funcionalidad completa del vehículo, para reducir el riesgo y mejorar el tiempo de comercialización.
  • Seguridad funcional y ciberseguridad: Garantizar el cumplimiento y la protección en todos los sistemas del vehículo
  • Cabina, navegación y HMI (interfaz hombre-máquina): Diseño de interfaces intuitivas y centradas en el usuario para mejorar el engagement del conductor
  • Desarrollo de software integrado: Aprovechar los flujos de trabajo probados de la industria, los estándares sólidos y las plataformas de proveedores confiables para ofrecer soluciones integradas confiables de extremo a extremo en todos los vehículos
Vista interior del salpicadero de un automóvil.
  • Computación en la nube y en el extremo:  Habilitación de interacciones vehículo-nube escalables y receptivas
  • IA y machine learning (aprendizaje automático):  Impulsando el análisis predictivo para el mantenimiento y el comportamiento de los usuarios
  • Conectividad y telemática:  Facilitar el intercambio de datos en tiempo real para mejorar las operaciones
  • DevOps y desarrollo ágil:  Optimización de la entrega de software para la mejora continua
Vista de un coche del futuro.
  • Soluciones de gestión de flotas: Optimización de la logística y las operaciones para flotas comerciales
  • Soluciones digitales para el retail: Transformando la experiencia de compra de automóviles a través de plataformas digitales
  • Servicios de movilidad eléctrica: Apoyar la transición a los vehículos eléctricos con servicios integrales
  • Movilidad como servicio: Creación de soluciones de transporte integradas para la movilidad urbana
  • Soluciones de capacitación y aprendizaje: Capacitación integral para equipos a lo largo de toda la cadena de valor de la movilidad, desde certificaciones en retail alineadas con OEM y coaching en servicios, hasta certificación en alta tensión, coaching ágil y aprendizaje digital inmersivo mejorando la preparación del talento, el cumplimiento normativo y el rendimiento a escala.
Vista de una fila de semirremolques en la carretera.
Vehículos inteligentes definidos por software

Crear vehículos inteligentes y adaptables que estén diseñados para evolucionar

Ayudamos a acelerar el desarrollo y la integración de software con validación virtual, pruebas modulares y arquitectura preparada para el futuro, lo que permite nuevos servicios digitales y actualizaciones más rápidas durante la vida útil del vehículo.

Un automóvil computarizado dorado encima de un procesador.
Plataformas de movilidad conectada

Aprovecha los datos en tiempo real para transformar la experiencia de movilidad

Desde la telemática basada en la nube hasta las cabinas digitales, ofrecemos plataformas escalables que admiten información predictiva, modelos de suscripción y servicios conectados de próxima generación, lo que abre nuevas fuentes de ingresos y mejora la participación del cliente.

Un hombre sentado en el asiento del conductor de un automóvil presionando botones del salpicadero
Soluciones autónomas

Acelera la autonomía segura y escalable

Mediante el uso de IA, la simulación y el edge computing, permitimos la validación temprana y rentable de escenarios de conducción complejos, lo que le ayuda a acelerar el desarrollo y garantizar los más altos estándares de rendimiento y seguridad.

Un coche futurista autónomo.
Hablemos
POR QUÉ COGNIZANT

Aborda nuevas oportunidades con Cognizant

Cognizant te ayuda a transformar la movilidad con soluciones integrales que ofrecen inteligencia, resiliencia y velocidad en cada paso del viaje, respaldadas por laboratorios de innovación globales, una amplia red de socios y modelos de entrega escalables.

Innovación más rápida, menor gasto en investigación y desarrollo

Comercializa vehículos más inteligentes y seguros a gran velocidad mientras optimizas la inversión en ingeniería. Aprovecha el inigualable talento global de Cognizant, que incluye una de las mayores presencias en el sector automotriz en India y un modelo de entrega en tres zonas geográficas para escalar la I+D con rapidez y de una forma eficiente.

Un hombre sentado en un volante de gaming mientras usa un auricular.
Menor tiempo de comercialización con un desarrollo más inteligente

Reduce los ciclos de desarrollo a través de la ingeniería de sistemas basada en modelos, el diseño basado en simulación y los aceleradores prediseñados. Nuestra inversión en plataformas integradas, marcos de visualización y asociaciones tecnológicas sólidas te ayudan a pasar del concepto a la validación, más rápido.

Un mecánico automático mirando la pantalla de la computadora portátil.
Menor coste del ciclo de vida y mayor confiabilidad

Minimiza el trabajo adicional por fallos y los problemas de garantía mediante arquitecturas robustas, pruebas tempranas y validación de extremo a extremo. Nuestros servicios integrados de SDV y E/E garantizan la calidad desde el concepto hasta la fase después del lanzamiento. Esto ayuda a reducir el coste total de propiedad a lo largo del ciclo de vida del vehículo.

Una línea de ensamblaje de automóviles.
Nuevos canales de ingresos y experiencias de movilidad

Monetiza más allá del vehículo a través de servicios inalámbricos, plataformas de datos y ecosistemas conectados. Te ayudamos a crear plataformas escalables que amplían el valor en suscripciones, actualizaciones y modelos de negocio de movilidad de próxima generación, al tiempo que mejoran la lealtad del cliente a través de servicios y personalización más inteligentes basado en la IA generativa o GenAI.

Un hombre que sostiene su teléfono se sentará en el asiento del conductor de su automóvil.
Credibilidad que se mueve con la industria

Benefíciate del liderazgo en alianzas clave en el sector automoción (SOAFEE, AUTOSAR, COVESA, SAE International) y nuestro compromiso con los estándares futuros. Nos aseguramos de que tus plataformas se alineen con las regulaciones en evolución, las necesidades de interoperabilidad y los ecosistemas de movilidad.

Un vendedor y una familia mirando un automóvil.
Confianza y resiliencia a escala

Opera a escala con nuestro motor de entrega global con certificación TISAX e ISO y laboratorios especializados diseñados para este propósito. Desde centros de ingeniería automotriz, desarrollo de software, pruebas y validación, hasta centros de sistemas integrados y centros de innovación de fabricación en India, Alemania, Polonia, Japón y América del Norte, nuestra presencia de entrega impulsa la flexibilidad, el cumplimiento y una puesta en marcha más rápida del proyecto.

Una mujer mirando un automóvil en servicio, mientras la pantalla de la computadora muestra los datos del automóvil.
Descubre cómo Cognizant puede ayudarte a liderar
NUESTROS SOCIOS

Conoce nuestra red de socios globales

Desde vehículos definidos por software hasta plataformas autónomas, trabajamos conjuntamente con líderes de la industria para diseñar soluciones de movilidad de próxima generación que transforme el mercado y las experiencias.

Adquisiciones estratégicas que impulsan la innovación en movilidad

Cognizant Mobility (antes ESG mobility) y Mobica aportan una profunda experiencia en vehículos definidos por software, plataformas integradas e ingeniería de edge a cloud. Estas adquisiciones estratégicas fortalecen nuestra presencia de entrega nearshore en Alemania y Polonia, ayudando a los clientes a acelerar el desarrollo de productos inteligentes con mayor velocidad, escala y precisión.

NOTICIAS Y ARTÍCULOS

Últimas noticias y artículos

Da un paso adelante. Lee los últimos artículos y noticias sobre el mundo de IoT e ingeniería.

Cognizant y Elektrobit colaboran para acelerar el desarrollo de vehículos definidos por software

El acelerador de soluciones de Cognizant, impulsado por la solución adaptativa AUTOSAR de Elektrobit, está diseñado para satisfacer las crecientes demandas de los clientes acelerando el ciclo de desarrollo de vehículos definidos por software.

Leer más
Una persona viendo un coche futurista en una tableta.
Cognizant y Gentherm firman un acuerdo estratégico de ingeniería de productos e inauguran un nuevo centro de entrega

Iniciativa conjunta para acelerar la innovación térmica y escalar la entrega global desde India para sistemas de movilidad de próxima generación.

Leer más
Vista de un coche plateado que pasa.
Cognizant colabora con Siemens en un acelerador de soluciones para vehículos definidos por software

La integración de la PAVE360 de Siemens permite las pruebas de desplazamiento a la izquierda y acelera el desarrollo de SDV con validación basada en simulación.

Leer más
Vista de un hombre con las manos al volante.
LIDERAZGO

Liderando el camino

Nuestro equipo aporta décadas de experiencia en la industria y en ingeniería con una visión estratégica.

Jörg Ohlsen

CEO, Mobility

Foto de perfil de Jörg Ohlsen
Kedar Pathak

Offering Leader

Foto de perfil de Kedar Pathak

¿Listo para el próximo avance automotriz? Hablemos.

Prometer el futuro de la movilidad requiere una profunda experiencia en la industria y en ingeniería y desarrollo ágil y experiencia en ingeniería del mundo real.

Estamos listos para ayudarte a moverte más rápido, de manera más inteligente y más sostenible. Hablemos sobre tus objetivos de movilidad y automoción inteligente.

Descubre qué más podemos hacer por ti y tu negocio
