A los consumidores les gusta la idea de que los productos y servicios se 'cuiden' solos

Los consumidores, que buscan perpetuamente ahorrar tiempo, se sienten atraídos por la idea de que la IA automatice el mantenimiento, el reabastecimiento, la actualización y el enriquecimiento de los productos y servicios que utilizan. Tener la IA involucrada en esta fase a menuda se traduce en experiencias sin contacto. En el mundo real, esto podría ser una nevera que se reabastece de los artículos que más se utilizan sin supervisión, un coche que incorpora una prestación personalizada para ahorrar combustible o un sistema de calefacción que percibe un error y manda un mensaje al fabricante para solucionarlo.

En cada ejemplo, el consumidor experimenta importantes ahorros de tiempos, así como menos molestias. Como un consumidor apuntó: "Me encanta la idea de que la IA me ayude a utilizar productos y servicios porque puedo hacer otros cosas con el tiempo que me ahorra."

Los consumidores tendrán la sensación de que la IA es una fuerza invisible que les simplifica la vida. Como dijo uno de los encuestados: "La IA ni siquiera necesita ser mencionada... Simplemente es".

Pero trazan una línea en la recompra automática

A pesar de haber niveles más altos de comodidad en la fase de uso, permanece la reticencia a compras posventas totalmente automatizadas. Al igual que en la fase de compra, el deseo de control vuelve a aparecer y los consumidores expresan su preocupación de que la IA no actúe en su mejor interés, como volver a pedir artículos con sobreprecio simplemente para aumentar los ingresos en lugar de atender sus necesidades. Un consumidor reconoció que "si bien la conveniencia de la recompra de productos y servicios por IA es atractiva, me preocupa la privacidad y el control sobre mis compras. ¿Podría malinterpretar mis necesidades y enviar productos no deseados?"

Si bien es más probable que las impulsores se sientan cómodos con los pedidos y pagos automatizados, sus niveles de comodidad disminuyen a medida que aumentan los precios. Por ejemplo, el 43% del grupo de los aimpulsores se siente cómodo con la recompra de artículos de bajo precio (24 dólares) por parte de la IA frente al 36% que se siente cómodo con la recompra de artículos de precio medio (100 dólares). Solo un tercio (32%) se sintió cómodo con las recompras de elevado coste (500 dólares). Entre los consumidores, el cociente de comodidad cae al 28%, 22% y 18%, respectivamente en los diferentes tramos de precios.