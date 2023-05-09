Tiendas especializadas
El ritmo del cambio en el retail se está acelerando como nunca antes y no parece que vaya a aminorar.
Nuestras capacidades
Potencia lo omnicanal
Los expertos de Cognizant ayudan a los minoristas a encontrar el camino correcto en la adopción omnicanal para su marca, de acuerdo con sus clientes, competidores y activos físicos y digitales. Nuestra consultoría y experiencia abarcan lo siguiente:
- Estrategia y hoja de ruta omnicanal
- Integración de canales cruzados
- Nuevas plataformas de comercio electrónico
- Comercio internacional
- Optimización del comercio digital
- Móvil
- Marketing digital
- Entrega ágil
- Fidelidad y CRM
Consigue experiencia del sector del retail
Obtén la orientación que necesitas para mejorar tu estrategia de comercialización. Nuestra experiencia en el sector minorista amplía la cadena de valor de comercialización, lo que incluye la gestión de información del retail, la planificación financiera de la comercialización, la gestión de categorías, la planificación de surtido y espacio, los precios y la planificación de promociones.
Reimagina la experiencia en tienda
Cognizant te ayuda a replantearte la experiencia en comercios minoristas especializados para crear interacciones con los compradores más atractivas y gratificantes. Ofrecemos una amplia variedad de soluciones, entre las que se incluyen:
- Punto de servicio
- Productividad en la tienda
- Gamificación
- Gestión de servicios en la tienda
- Gestión de contracción
Revitaliza tu cadena de suministro
Obtén ayuda para resolver problemas complejos de la cadena de suministro/supply chain para obtener más beneficios y ahorros a lo largo del proceso de transformación. Deja que nuestro equipo te muestre cómo una cadena de suministro integrada puede crear una experiencia en el retail sin límites y te ayude a hacer que tu organización sea fundamental para los compradores. Nuestros servicios y consultoría de la cadena de suministro abarcan lo siguiente:
- Planificación de la cadena de suministro
- Ejecución de la cadena de suministro
- Visibilidad de la cadena de suministro
Crea soluciones de calidad
La colaboración de Cognizant con Microsoft, Oracle, Salesforce, Google Cloud, Adobe, SAP y Amazon Web Services (AWS), junto con nuestras prácticas recomendadas de entrega e implementación globales, te garantizan una solución de máxima calidad asequible.
LIDERAZGO DE PENSAMIENTO
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Atender a los clientes con una mirada hacia el futuro, sin perder de vista el pasado, es una promesa ambiciosa. Pero las capacidades digitales actuales ofrecen un potencial enorme que no deja de crecer.
Hablemos de cómo lo digital puede impulsar tu negocio.
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