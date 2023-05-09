Tiendas especializadas

La forma de aprovechar un nicho definirá tu ventaja competitiva. En el mercado minorista actual, es esencial que los retailers especializados trabajen de forma más inteligente para triunfar. Pero con grandes almacenes y tiendas de descuento cada vez más ágiles y experiencias de compra globalizadas disponibles a través de Internet, puede ser complicado. Nuestra gama de soluciones de especialidades ayuda a maximizar las ganancias mientras se anticipan los cambios en las demandas de los consumidores. Desde la fidelidad y CRM hasta la gestión de empleados, te ayudamos a implementar nuevos puntos de contacto con los clientes, como asistentes de compras personales y quioscos, utilizando la nube, el análisis y las tecnologías móviles.