La inteligencia artificial (IA) está en boca de todos, pero ¿puede transformar realmente nuestra vida sin perder de vista la ética? Esta fue la pregunta central del segundo programa de Datalogia, el espacio radiofónico de Capital Radio patrocinado por Cognizant, donde cuatro voces líderes del sector compartieron sus visiones sobre el futuro de la IA y su regulación: Raúl Gómez, Enterprise Architect en Banco Santander; Ángel Claro, Customer Interaction Platform en Banco Santander; Javier Barroso, Head of Cognizant Moment Southern Europe and Middle East; y José Manuel Zafra, Head of BFS&I Iberia de Cognizant

IA: ¿sustituto o aliado?

A pesar del hype que rodea a la IA y el recurrente debate sobre si sustituirá a los humanos, los expertos coinciden: este escenario no se materializará ni en el corto ni en el medio plazo. Como explica Raúl Gómez, “la falta de empatía, sentimientos y ética de esta tecnología lo hace improbable”. Por su parte, Ángel Claro sostiene que “ese presagio solo se materializa en los libros de ciencia ficción, pues, como cualquier tecnología, la IA tiene un propósito y en ningún caso es el de sustituir a los humanos”.

En la misma línea, se pronuncia José Manuel Zafra quien subraya que “el propósito de la IA es ayudar a que la vida de las personas sea mejor, no solo desde el punto de vista tecnológico, sino también ético, utilizándola de manera responsable”.

Regulación y educación: los grandes retos

Con la aprobación en marzo de 2024 de la primera norma jurídica europea sobre IA, Europa se posiciona como referente mundial. Sin embargo, los expertos advierten que será la experimentación la que marque los usos éticos de esta tecnología. Además, insisten en la importancia de la regulación y, sobre todo, de la educación.

Raúl Gómez destaca que “el personal que trabaja en este área debe asumir el papel de evangelizador de la tecnología y de su propósito, es decir, de sus capacidades y cómo puede cambiar el mundo”. Javier Barroso va más alla y afirma que “la tecnología va más rápido que la regulación. Por esta razón, es importante educar a los educadores, es decir, a las personas adultas de referencia que muchas veces no tienen un conocimiento amplio de esta tecnología para guiar a los jóvenes en cómo actuar e influir en esta tecnología”.

Un punto clave es la necesidad de fomentar el espíritu crítico para evitar que herramientas como ChatGPT se conviertan en la única fuente de verdad.

El dato: el gran olvidado

Por último, los expertos coinciden en que la calidad del dato es el pilar fundamental sobre el que se construye la inteligencia artificial. José Manuel Zafra lo resume así: “si no hay un buen dato, no hay nada”. Por su parte, Raúl Gómez añade que “la respuesta de la IA a un problema complejo será tan buena como la calidad de sus datos. A veces estamos intentando coger atajos por el hype sin haber hecho los ‘deberes’ en datos por ser lo menos cool”.