Saltar al contenido principal Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@4b2603d5" Únete a nosotros
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@744b2870" Noticias
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@52d8ed30" Eventos
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@45218c3f" Inversores
ServiceNow
Contactar

Acelera la transformación impulsada por la IA

ServiceNow Business Group de Cognizant capacita a las empresas para romper los silos y liberar la inteligencia al ofrecer una de las experiencias más completas del ecosistema ServiceNow.
Como primer socio en llevar ServiceNow Workflow Data Fabric y Agentic AI al mercado, aceleramos la adopción de la IA gracias a una profunda experiencia en el sector, plataformas propietarias lideradas por IA y WorkNEXT™ Digital Workplace Services.
Impulsa la fluidez digital, fomenta la hiperproductividad y construye una empresa preparada para IA con un socio ServiceNow que ofrece innovación continua a lo largo de todo el viaje digital.

Nuestra colaboración con ServiceNow

Leer más

+70

Arquitectos certificados

+2,6k

Especialistas en ServiceNow

+14k

ServiceNow y certificaciones y acreditaciones del sector

4,5

puntuación de satisfacción del cliente (CSAT)

Imagen del premio socio del año 2025 ServiceNow Worldwide Talent Excellence
Imagen del premio socio del año 2025 Servicenow Worldwide Creator Workflow
Imagen del premio socio del año 2025 Servicenow Worldwide Creator Workflow
Imagen del premio de socio del año 2024 Servicenow APAC GenAI Customer Value
Imagen de socio del año 2025 Servicenow Americas Technology Workflow

Desarrollado con ServiceNow. Certificado por ServiceNow.

Nuestra oferta aprovecha el poder de la plataforma ServiceNow para resolver los retos más complejos del sector y del negocio, ayudándote a mejorar la experiencia, agilizar las operaciones y desbloquear nuevo valor.

Obtén una visión rápida sobre la madurez de la gestión de activos

Cognizant Asset Maturity Assessment evalúa rápidamente la madurez de los activos en todos los tipos de activos para guiar el desarrollo de la hoja de ruta y descubrir oportunidades financieras. 

  • Mitigar la pérdida de activos de hardware
  • Mejorar el almacenamiento de activos auditando inventario y prediciendo la demanda futura de activos
  • Utiliza el flujo de trabajo y la automatización para reservar, controlar el cumplimiento y ayudar a predecir los niveles de stock
Leer más

Optimiza la experiencia en el retail

Stores 360 soporta todos los puntos de contacto en la cadena de valor del retail, permitiendo operaciones eficientes y sin fricciones.

  • Reducción del 20% en el horario de apertura de nuevas tiendas
  • Reducción del 10% en la salida de camiones
  • 98% de la disponibilidad de los activos
Leer más

Reduce el esfuerzo para mejorar tu superficie de ataque

Cognizant Cybersecurity Hardening transforma la gestión de vulnerabilidades al obtener datos automáticamente, priorizar riesgos y agilizar su solución.

  • Aumenta la precisión de los vectores críticos de ataque
  • Reduce el tiempo para parchear vulnerabilidades críticas y fallos de seguridad
  • Impulsa la eficiencia con ls automatización de tareas de analistas
Leer más

Transforma la experiencia para el usuario en una ventaja estratégica

Cognizant UX Design proporciona un portal personalizado y con prioridad en el cliente, alineado con la filosofía de la compañía para impulsar una sólida adopción interna y una plantilla unificada.

  • Reduce los costes de soporte de TI al optimizar los flujos de trabajo y los recursos en un único portal
  • Mejora la satisfacción del usuario a través de la habilitación de capacidades de autoservicio
  • Aumenta las ineficiencias operativas al eliminar los procesos manuales y experiencias fragmentadas
Leer más

Incrementa la visibilidad de cambios en la aplicación

Cognizant Unified DevOps cierra la brecha entre el desarrollo de aplicaciones y las operaciones de TI para automatizar procesos manuales y tecnologías desconectadas

  • Optimiza la gestión de costes con cálculos automatizados del coste total de propiedad
  • Capacita a tu organización para que sea más proactiva y estratégica con métricas de rendimiento en tiempo real de las aplicaciones
  • Mejora la visibilidad de los cambios en la aplicación, la estandarización de procesos y las decisiones de desarrollo
Leer más

Capacidades

Optimización de procesos

Impulsa una rápida transformación abordando desafíos de alta prioridad y ejecutando una hoja de ruta estratégica de madurez que mejore cada experiencia.

Diseño de la experiencia

Transforma el consumo de servicios con experiencias inteligentes e intuitivas que fomenten el compromiso y el autoservicio en todas las funciones empresariales. 

Innovación en IA

Reduce el tiempo de creación de valor y maximiza el impacto empresarial unificando los datos entre sistemas y capacitando a los agentes de IA para que actúen a gran escala.

Cognizant Academy for ServiceNow

Acelera las habilidades para el mercado y facilita el crecimiento empresarial con experiencias de educación y formación personalizadas del Socio Autorizado de Formación #1 de ServiceNow.

Da el primer paso

Atender a los clientes con una mirada hacia el futuro, sin perder de vista el pasado, es una promesa ambiciosa. Pero las capacidades digitales actuales ofrecen un potencial enorme que no deja de crecer.

Hablemos de cómo lo digital puede impulsar tu negocio.

Por favor, introduce tu nombre.
Por favor, escribe tu email.
Por favor, especifica el nombre de tu organización.
Por favor, escribe un número de contacto.
Por favor, selecciona región.
Por favor, elige un tipo de consulta.
Por favor, escoge un subconsulta.
Selecciona la casilla de verificación de consentimiento de privacidad.

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y los términos de servicio de Google.