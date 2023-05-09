Acelera la transformación impulsada por la IA ServiceNow Business Group de Cognizant capacita a las empresas para romper los silos y liberar la inteligencia al ofrecer una de las experiencias más completas del ecosistema ServiceNow. Como primer socio en llevar ServiceNow Workflow Data Fabric y Agentic AI al mercado, aceleramos la adopción de la IA gracias a una profunda experiencia en el sector, plataformas propietarias lideradas por IA y WorkNEXT™ Digital Workplace Services. Impulsa la fluidez digital, fomenta la hiperproductividad y construye una empresa preparada para IA con un socio ServiceNow que ofrece innovación continua a lo largo de todo el viaje digital.