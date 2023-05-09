ServiceNow
Nuestra oferta aprovecha el poder de la plataforma ServiceNow para resolver los retos más complejos del sector y del negocio, ayudándote a mejorar la experiencia, agilizar las operaciones y desbloquear nuevo valor.
Obtén una visión rápida sobre la madurez de la gestión de activos
Cognizant Asset Maturity Assessment evalúa rápidamente la madurez de los activos en todos los tipos de activos para guiar el desarrollo de la hoja de ruta y descubrir oportunidades financieras.
- Mitigar la pérdida de activos de hardware
- Mejorar el almacenamiento de activos auditando inventario y prediciendo la demanda futura de activos
- Utiliza el flujo de trabajo y la automatización para reservar, controlar el cumplimiento y ayudar a predecir los niveles de stock
Optimiza la experiencia en el retail
Stores 360 soporta todos los puntos de contacto en la cadena de valor del retail, permitiendo operaciones eficientes y sin fricciones.
- Reducción del 20% en el horario de apertura de nuevas tiendas
- Reducción del 10% en la salida de camiones
- 98% de la disponibilidad de los activos
Reduce el esfuerzo para mejorar tu superficie de ataque
Cognizant Cybersecurity Hardening transforma la gestión de vulnerabilidades al obtener datos automáticamente, priorizar riesgos y agilizar su solución.
- Aumenta la precisión de los vectores críticos de ataque
- Reduce el tiempo para parchear vulnerabilidades críticas y fallos de seguridad
- Impulsa la eficiencia con ls automatización de tareas de analistas
Transforma la experiencia para el usuario en una ventaja estratégica
Cognizant UX Design proporciona un portal personalizado y con prioridad en el cliente, alineado con la filosofía de la compañía para impulsar una sólida adopción interna y una plantilla unificada.
- Reduce los costes de soporte de TI al optimizar los flujos de trabajo y los recursos en un único portal
- Mejora la satisfacción del usuario a través de la habilitación de capacidades de autoservicio
- Aumenta las ineficiencias operativas al eliminar los procesos manuales y experiencias fragmentadas
Incrementa la visibilidad de cambios en la aplicación
Cognizant Unified DevOps cierra la brecha entre el desarrollo de aplicaciones y las operaciones de TI para automatizar procesos manuales y tecnologías desconectadas
- Optimiza la gestión de costes con cálculos automatizados del coste total de propiedad
- Capacita a tu organización para que sea más proactiva y estratégica con métricas de rendimiento en tiempo real de las aplicaciones
- Mejora la visibilidad de los cambios en la aplicación, la estandarización de procesos y las decisiones de desarrollo
