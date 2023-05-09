Cognizant trabaja con empresas de automoción de todo el mundo y atesora más de dos décadas de experiencia en el sector de la seguridad. Muchas de nuestras soluciones de seguridad end-to-end aprovechan las plataformas cloud de nuestros partners en AWS, Google y Microsoft. Ofrecen un visión 360º del ecosistema de seguridad de tu organización y protege de manera integral las operaciones, las plantas de producción y los procesos de la cadena de suministro/supply chain.

Cognizant Mobility

Los fabricantes de coches y proveedores deben también garantizar que sus vehículos y subsistemas están a salvo de los ciberataques ahora y en el futuro. Aquí es donde entra en juego Cognizant Mobility. Nuestro equipo de automoción y expertos en seguridad trabajan continuamente en soluciones diseñadas para garantizar la seguridad de los vehículos y proteger a los subsistemas y partes electrónicas frente a las amenazas. Basándose en la experiencia de nuestros expertos de seguridad y las mejoras prácticas, los servicios de Cognizant incluyen los siguientes: