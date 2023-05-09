Automoción
IMPULSADOS POR LOS RESULTADOS
La experiencia marca la diferencia.
Resolvemos los mayores desafíos de la industria automovilística. Estamos listos para el tuyo.
NUESTRAS SOLUCIONES, SERVICIOS Y CAPACIDADES
Una amplia gama de soluciones digitales para automoción para acelerar la comercialización de los productos.
TECNOLOGÍA DE VEHÍCULO
En el diseño y la ingeniería de nuevos vehículos, trabajamos con los grupos de diseño de OEMs y proveedores Tier1 para conceptualizar, diseñar, desarrollar y validar componentes y sistemas del vehículo. Entre éstos destacan sistemas de gestión de vida de la aplicación/ del producto (ALM/PLM), que mejoran los procesos de desarrollo y validación.
Los amplios servicios de software de producto y las bases de acelerador de Cognizant ofrecen un tiempo de comercialización más rápido, mejores experiencia para el usuario y una evolución continua de tu producto. Nuestras soluciones incluyen:
- Arquitectura de producto
- Procesos DevOps
- Prototipado rápido y UX
- Desarrollo de software
- Pruebas e integración de producto
- Gestión de infraestructura
- Consultoría y formación
Cognizant lleva años desarrollando soluciones de software para vehículos conectados. Nuestros ingenieros emplean la experiencia adquirida en cada proyecto de nuestros clientes en tu beneficio.
Con los vehículos conectados, el desarrollo de sistemas integrados y el desarrollo de sistemas de TI están estrechamente relacionados. Con experiencia en ambas, nuestras soluciones de conectividad en el vehículo superan los requisitos de seguridad de los datos.
Cognizant Mobility ofrece desarrollo de estructura, pruebas e integración para vehículos electrónicos, sistemas de carga inductiva y soluciones de back-end. En nuestro propósito de hacer una contribución significativa a la sostenibilidad, empleamos nuestro conocimiento y experiencia en automoción y desarrollo de sistemas para dar respuesta a los actuales desafíos de la movilidad eléctrica.
Nuestros servicios E-Mobility incorporan los últimos estándares para ayudar a eliminar las incertidumbres de la carga inteligente. Además, proporcionamos servicios adicionales de desarrollo de estructura, prueba e integración para vehículos eléctricos, sistemas de carga inductiva y soluciones de back-end. Junto con Cognizant, el vehículo eléctrico (EV) y los fabricantes de baterías pueden acelerar el time to market, mientras que las utilities y los proveedores de estación de carga pueden gestionar mejora la volatilidad en la demanda de EV.
Desarrollo E/E completo del vehículo
El futuro del desarrollo de la automoción moderna está en los componentes eléctricos y electrónicos. Manejamos todos los aspectos del desarrollo del vehículo, desde la carrocería, el chasis y el desarrollo del sistema electrónico de transmisión hasta el desarrollo total y la integración de los sistemas de transmisión eléctrica. Nuestras especialidades ofrecen resultados positivos en movilidad, seguridad, comodidad y funcionalidad.
A partir de una mentalidad ágil, utilizamos el análisis comparativo, desarrollo de arquitectura E/E e integración de sistemas para conseguir un desarrollo completo del vehículo al más alto nivel. Entre nuestros servicios, están:
- Seguridad funcional
- MBSE
- Informática de alto rendimiento integrada
- Pruebas basadas en IA
- Espejo retrovisor adaptativo
- Piloto de autopista
- Paracaídas de proceso
- Seguridad funcional
TECNOLOGÍA EMPRESARIAL
Ayudamos a automatizar y a ejecutar las operaciones de negocio de los fabricantes, incluyendo las funciones de finanzas y contabilidad, atención al cliente y gestión logística. Con soluciones como Digital Finance como servicio y Risk Analytics, ayudamos a reducir los costes mientras que cumplimos la normativa. Nuestra presencia global nos permite ofrecer servicios de soporte en múltiples idiomas 24/7.
Ayudamos a tu empresa a ejecutar procesos core de forma inteligente y eficiente. Entre nuestros casos de éxito: la implementación de soluciones de fabricación digital para ayudar a evitar la escasez de piezas en los procesos de la cadena de producción. También transformamos los flujos legacy de valor para nuevas líneas de producto, como vehículos eléctricos, mientras que incorporamos la visibilidad de la cadena de suministro y la torre de control.
Cognizant trabaja con empresas de automoción de todo el mundo y atesora más de dos décadas de experiencia en el sector de la seguridad. Muchas de nuestras soluciones de seguridad end-to-end aprovechan las plataformas cloud de nuestros partners en AWS, Google y Microsoft. Ofrecen un visión 360º del ecosistema de seguridad de tu organización y protege de manera integral las operaciones, las plantas de producción y los procesos de la cadena de suministro/supply chain.
Cognizant Mobility
Los fabricantes de coches y proveedores deben también garantizar que sus vehículos y subsistemas están a salvo de los ciberataques ahora y en el futuro. Aquí es donde entra en juego Cognizant Mobility. Nuestro equipo de automoción y expertos en seguridad trabajan continuamente en soluciones diseñadas para garantizar la seguridad de los vehículos y proteger a los subsistemas y partes electrónicas frente a las amenazas. Basándose en la experiencia de nuestros expertos de seguridad y las mejoras prácticas, los servicios de Cognizant incluyen los siguientes:
- Pruebas de penetración: tecnología integrada, cloud y operativa
- Análisis de vulnerabilidad
- Defensa contra ataques de repetición
- Defensa contra el fuzzing
- Defensa contra la inyección de mensajes
- Defensa contra el sniffing y el spoofing
Seguridad basada en hardware
La importancia de la seguridad basada en el hardware crece de forma notable debido a los sistemas de conducción autónomos. Los fabricantes de automóviles que no protegen sus unidades de control criptográficamente se ponen en riesgo a ellos mismos y a sus clientes. En Cognizant, nuestros expertos de seguridad utilizan el hardware, la nube y sus conocimientos en el control de toda la cadena criptográfica.
Cognizant Mobility ayuda a las grandes compañías a cumplir con los requisitos necesarios para desplegar DevOps con éxito. Con las herramientas y las mejores prácticas, nuestro especialistas de DevOps aprovechan Cognizant Mobility, la nube y nuestro dashboard DevOps para dividir las aplicaciones en módulos de servicio. De esta forma, las aplicaciones se pueden implementar completamente a través de un servicio cloud que las permita avanzar y las haga escalables.
EXPERIENCIA DEL CLIENTE
Mejora tus esfuerzos de marketing con contenido creativo y la gestión de activos. Nuestra fábrica global de contenido digital ofrece dimensión, eficiencias, economías de coste y rápida comercialización. Y nuestra plataforma de gestión de activo digital te permite almacenar, gestionar y acceder de forma segura a materiales de marketing, proporcionándote la flexibilidad y seguridad para una amplia y distribuida base de usuarios.
Ayudamos a los OEMs y concesionarios a ofrecer una experiencia de venta y servicio personalizada a sus clientes. Algunas de nuestra soluciones son una plataforma de marketing digital que automatiza y optimiza la gestión de ventas de vehículos y mejora la experiencia para el cliente. Nuestras soluciones de gestión de campaña y análisis ayudan a saber dónde está el cliente en el proceso de compra y a generar ofertas específicas que se conviertan en ventas.
BUSINESS INTELLIGENCE
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