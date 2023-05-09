Basándose en los datos de 4.000 líderes empresariales de todo el mundo, 285 de los cuales representaban a utilities, nuestros investigadores descubrieron que los ejecutivos de estas empresas invertirán en tecnología digital para desbloquear el crecimiento futuro. Descubre cómo las nuevas capacidades pueden ayudar a las utilities a duplicar sus ingresos de aquí a 2023.