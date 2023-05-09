Impulsa el crecimiento del retail con soporte impulsado por IA Imagina un entorno de retail en el que cada asociado comience el día con claridad, confianza y propósito. Sin retraso. Sin conjeturas. Solo equipos listos para marcar la diferencia. Y cuando se trata de la incorporación, piensa en días, no, en semanas, para que los nuevos empleados se comprometan y contribuyan sin problemas.

Esa experiencia se hace realidad con Cognizant Store Associate Assist, un agente de IA dedicado que ofrece soporte en tiempo real a los equipos de primera línea. Al optimizar los flujos de trabajo y eliminar la fricción, ayuda a la plantilla a centrarse en lo que más importa: brindar una experiencia excepcional al cliente. Y gracias a su capacidad para aprender y adaptarse a los patrones de uso, la solución evoluciona hacia un asistente más inteligente y personalizado que impulsa la eficiencia sin dejar de ser intuitivo y fácil de usar.

¿Preparado para ver cómo funciona? A continuación, tres formas en que Cognizant Store Associate Assist transforma el retail.