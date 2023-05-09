Saltar al contenido principal Skip to footer
Cognizant® Store Associate Assist
Impulsa el crecimiento del retail con soporte impulsado por IA

Imagina un entorno de retail en el que cada asociado comience el día con claridad, confianza y propósito. Sin retraso. Sin conjeturas. Solo equipos listos para marcar la diferencia. Y cuando se trata de la incorporación, piensa en días, no, en semanas, para que los nuevos empleados se comprometan y contribuyan sin problemas.
Esa experiencia se hace realidad con Cognizant Store Associate Assist, un agente de IA dedicado que ofrece soporte en tiempo real a los equipos de primera línea. Al optimizar los flujos de trabajo y eliminar la fricción, ayuda a la plantilla a centrarse en lo que más importa: brindar una experiencia excepcional al cliente. Y gracias a su capacidad para aprender y adaptarse a los patrones de uso, la solución evoluciona hacia un asistente más inteligente y personalizado que impulsa la eficiencia sin dejar de ser intuitivo y fácil de usar.
¿Preparado para ver cómo funciona? A continuación, tres formas en que Cognizant Store Associate Assist transforma el retail.
Asistencia de incorporación a tienda
Asistencia de incorporación a tienda

La capacitación conversacional impulsada por la IA ayuda a los trabajadores a aprender más rápido mediante orientación en tiempo real y específica para su rol. Esto reduce el tiempo de incorporación hasta en un 25% y libera más tiempo para la interacción con el cliente.

Un trabajador de una tienda mostrando algo en una tableta a dos colegas
Asistencia de operaciones en tienda
Asistencia de operaciones en tienda

Simplifica la toma de decisiones y las tareas diarias, reduciendo la fricción y mejorando la satisfacción de los empleados hasta en un 50%, para una experiencia de compra más fluida e intuitiva.

Un dependiente sonriendo y sosteniendo una tableta en la sección de frutas y verduras
Soporte comercial en tienda
Soporte comercial en tienda

Aprovecha la información en tiempo real sobre el rendimiento de la tienda, el inventario y el estado de los activos. Con un tiempo de actividad de los activos del 95%, el agente de IA ayudará a minimizar las interrupciones y alinear las operaciones con los objetivos del negocio.

Un dependiente sonriendo y sosteniendo una tablet junto a una pila
Descubre Cognizant Store Associate Assist

Capacita a los trabajadores con información en tiempo real y soporte guiado, optimizando tareas, mejorando el servicio al cliente e impulsando la eficiencia operativa directamente desde sus dispositivos móviles.

Primer plano de un pago realizado en un teléfono móvil.

Da el primer paso

Exploremos las aplicaciones prácticas de la IA generativa en la empresa y generemos impacto de forma segura y responsable.

