Arquitecto de IA

Definiendo la categoría de arquitectos de IA

En los años 90, Cognizant no era un integrador de sistemas. Construíamos sistemas y logramos resultados que impulsaron el crecimiento de nuestros clientes. La era del software empresarial trasladó el valor a las empresas de software que eran propietarias del producto, y nosotros pasamos a ser integradores.

Sin embargo, las nuevas capacidades de la IA volvieron a cambiar la ecuación. El software determinista, basado en reglas, repetible, adecuado para aplicaciones estándar, ha dado paso al software 2.0: probabilístico, contextual y naturalmente personalizado. En el mundo de la IA, los sistemas importan más que nunca, ya que requieren gobernanza, inteligencia contextual y capacidad de auditoría para ofrecer resultados empresariales en los que nuestros clientes y tus clientes pueden confiar.