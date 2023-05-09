Arquitecto de IA
La ventaja del arquitecto de IA
Cognizant marcó el estándar para la empresa arquitecto de IA, siendo la primera en llegar al mercado con este concepto.Fue más allá de la integración para construir plataformas, recorridos agénticos, herramientas y modelos con contexto que materializan el potencial de la IA para la empresa.
Las empresas están navegando por una complejidad sin precedentes
- Reinventa los modelos de negocio combinando trabajo humano y digital.
- Refactoriza el desarrollo de software
- Abraza ciclos agénticos de probabilidad de riesgo elevado
- Migra hacia arquitecturas nativas de IA que permiten modelos de negocio fluidos y adaptables
Nuestro enfoque de arquitecto de IA ye ayuda a materializar el valor de la IA más rápido y a escala
Innovación impulsada por la investigación
Nuestro AI Lab impulsa avances que se traducen en soluciones inteligentes, plataformas e impacto real. Integramos enfoques galardonados y patentados directamente en los sistemas que construimos, proporcionando un valor único a los clientes.
Definiendo la categoría de arquitectos de IA
En los años 90, Cognizant no era un integrador de sistemas. Construíamos sistemas y logramos resultados que impulsaron el crecimiento de nuestros clientes. La era del software empresarial trasladó el valor a las empresas de software que eran propietarias del producto, y nosotros pasamos a ser integradores.
Sin embargo, las nuevas capacidades de la IA volvieron a cambiar la ecuación. El software determinista, basado en reglas, repetible, adecuado para aplicaciones estándar, ha dado paso al software 2.0: probabilístico, contextual y naturalmente personalizado. En el mundo de la IA, los sistemas importan más que nunca, ya que requieren gobernanza, inteligencia contextual y capacidad de auditoría para ofrecer resultados empresariales en los que nuestros clientes y tus clientes pueden confiar.
Elementos clave que refuerzan nuestro enfoque de arquitecto de IA
Ejemplos de pilas de IA industrial que soportan recorridos agénticos
Puntos críticos clave
Retrasos en KYC, carga de cumplimiento, pérdidas por fraude, informes regulatorios manuales
Reinvención de procesos y pila de arquitecto de IA
- KYC y agentes de cumplimiento
- Neuro IA para la detección de fraude
- Razonamiento regulatorio diseñado con contexto
- Auditorías integradas con supervisión humana en el loop
Resultados
- Una respuesta KYC 50% más rápida
- Las tasas de aprobación a la primera aumentaron del 20% al 80%
Puntos críticos clave
Carga de soporte diagnóstico, retrasos en quejas, gastos administrativos, brechas en el acceso de los pacientes
Reinvención de procesos y pila de arquitecto de IA
- Agentes multimodales para asistencia diagnóstica
- Agentificación del centro de contacto (donante, paciente)
- Agentes de IA de facturación médica y reclamaciones
- Automatización de la resolución de reclamaciones
Resultados
- +90% de precisión en el triaje
- 75% del talento reasignado
- Abandono casi nulo
Puntos críticos clave
Latencia en la gestión de pedidos, inexactitud del inventario, velocidad de cumplimiento, baja capacidad de agentes
Reinvención de procesos y pila de arquitecto de IA
- Enrutamiento inteligente de selector con agentes de IA
- Gestión de pedidos a través de Agentforce
- Agentes de ventas digitales (entrantes y salientes)
- Sustitución de productos consciente del contexto con IA
Resultados
- Cumplimiento entre un 20 y un 45% más rápido
- Respuesta de pedido de 5 días a 90 segundos
¿Sabías que...? ¿Por qué las tecnologías transformadoras se difunden lentamente antes de dispararse?
Las tecnologías transformadoras solo tienen impacto cuando están profundamente integradas en el funcionamiento de las empresas.
El futuro pertenece a la empresa construida por IA
Hemos construido nuestra reputación detectando pronto los cambios tecnológicos clave y avanzando rápidamente para desarrollar productos y servicios que ayudan a nuestros clientes a transformarse y mantenerse relevantes. Como arquitecto de IA, ofrecemos la innovación ágil que las empresas necesitan para mantenerse a la vanguardia.
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