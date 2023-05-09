Saltar al contenido principal Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@67e3f164" Únete a nosotros
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@2323254f" Noticias
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@7ee1ef01" Eventos
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@19358537" Inversores
Arquitecto de IA
Contactar

La era de la IA agéntica lo transforma todo

La IA autónoma representa la oportunidad más significativa para la transformación empresarial desde la digitalización, eliminando la capacidad inteligente como una limitación vinculante y permitiendo a las organizaciones aprovechar oportunidades que antes estaban fuera de su alcance.
Las empresas que la aprovechen con éxito operarán a distintas escalas y velocidades, mientras que aquellas que no lo hagan quedarán estructuralmente en desventaja, compitiendo con capacidad limitada frente a rivales con una capacidad agéntica escalada.
Sin embargo, para que el valor se materialice a gran escala, los procesos y flujos de trabajo deben reinventarse y el poder bruto de la IA debe ser diseñado para convertirlo en una capacidad operativa controlable, auditable y escalable.

Valor que las empresas podrían extraer basándose en las capacidades actuales de IA, pero el progreso todavía es lento.

Leer informe
Datos estadísticos de $4,5B

La ventaja del arquitecto de IA

Cognizant marcó el estándar para la empresa arquitecto de IA, siendo la primera en llegar al mercado con este concepto.Fue más allá de la integración para construir plataformas, recorridos agénticos, herramientas y modelos con contexto que materializan el potencial de la IA para la empresa.

Un diagrama que muestra cuatro losas turquesas flotando unas sobre otras, mostrando las ventajas de ser arquitecto de IA
Las empresas están navegando por una complejidad sin precedentes
  • Reinventa los modelos de negocio combinando trabajo humano y digital.
  • Refactoriza el desarrollo de software
  • Abraza ciclos agénticos de probabilidad de riesgo elevado
  • Migra hacia arquitecturas nativas de IA que permiten modelos de negocio fluidos y adaptables

Nuestro enfoque de arquitecto de IA ye ayuda a materializar el valor de la IA más rápido y a escala

Innovación impulsada por la investigación

Nuestro AI Lab impulsa avances que se traducen en soluciones inteligentes, plataformas e impacto real. Integramos enfoques galardonados y patentados directamente en los sistemas que construimos, proporcionando un valor único a los clientes.

65

Patentes de IA emitidas en EE. UU.

+90

Publicaciones revisadas por pares

10

Alianzas de investigación

8

Laboratorios y estudios de investigación

13

Premios en 2025

4

Artículos publicados en 2025

MAKER

Descomposición de agentes atómicos

MAKER descompone problemas complejos y de largo alcance en millones de microagentes especializados, cada uno encargado de una única decisión elemental, para garantizar un razonamiento de millones de pasos sin errores.

Un globo digital dentro de otro globo digital

AGENTES QUE PRUEBAN AGENTES

Evaluación automática de agentes

Este marco utiliza agentes de IA para probar y desafiar a otros agentes de IA, yendo más allá de simples comprobaciones de palabras clave para evaluar si las respuestas son realmente precisas, relevantes y bien fundamentadas.

Un globo digital azul con luces esféricas rosas alrededor

DELEGACIÓN DE AGENTES

Orquestación descentralizada de tareas

Un agente líder de IA actúa como un coordinador inteligente, dirigiendo automáticamente las preguntas a los agentes especialistas adecuados y organizándolos en equipos colaborativos para reducir la complejidad y permitir respuestas más rápidas y precisas a gran escala.

Líneas esféricas digitales

AJUSTE FINO EVOLUTIVO

Optimización genética sin escala

Al utilizar un tipo diferente de técnica de entrenamiento de IA inspirada en la evolución biológica en vez de en el enfoque tradicional de prueba y error, este método puede afinar modelos masivos de IA de forma más fiable, con menos atajos y soluciones alternativas.

Círculos concéntricos digitales

Definiendo la categoría de arquitectos de IA

En los años 90, Cognizant no era un integrador de sistemas. Construíamos sistemas y logramos resultados que impulsaron el crecimiento de nuestros clientes. La era del software empresarial trasladó el valor a las empresas de software que eran propietarias del producto, y nosotros pasamos a ser integradores.

Sin embargo, las nuevas capacidades de la IA volvieron a cambiar la ecuación. El software determinista, basado en reglas, repetible, adecuado para aplicaciones estándar, ha dado paso al software 2.0: probabilístico, contextual y naturalmente personalizado. En el mundo de la IA, los sistemas importan más que nunca, ya que requieren gobernanza, inteligencia contextual y capacidad de auditoría para ofrecer resultados empresariales en los que nuestros clientes y tus clientes pueden confiar.

"La era del agente nos dio la oportunidad de volver a ser arquitectos: crear viajes agénticos personalizados y full-stack, y ofrecer resultados como servicio. También nos dio la oportunidad de definir la categoría de 'arquitecto de IA', una compañía con una profunda capacidad interdisciplinar que combina conocimiento sectorial e ingeniería de IA, la cercanía con el cliente para crear con él desde el terreno y la valentía operativa necesaria para asumir y respaldar resultados."

– Ravi Kumar S, CEO, Cognizant

Ravi Kumar S, CEO of Cognizant

Elementos clave que refuerzan nuestro enfoque de arquitecto de IA

Marco BASIS

Servicios de integración de sistemas autónomos impulsados por el negocio: estrategia, consultoría de modelos operativos y gestión del cambio para la adopción de IA en la empresa.

Cinco personas sentadas alrededor de una mesa, mientras una señora está de pie haciendo una presentación
Ingeniería de contexto

Codificar flujos de trabajo empresariales, conocimiento del dominio y el know-how en sistemas de IA. El tejido conectivo entre modelos y resultados.

Una mujer está sentada trabajando en un portátil, mientras su pareja observa
Plataformas y productos de IA

Las plataformas propietarias que aceleran la  modernización del legacy con la IA y automatización, impulsan la innovación con SDLC liderado por IA y la agentificación de potencia a escala.

Un paisaje digital conectado con luces punteadas
Innovación en AI Lab

Una cadena de innovación continua que alimenta directamente las soluciones del cliente.

Dos compañeros varones de pie, uno hablando mientras el otro escucha, sosteniendo un portátil abierto
Ecosistema de socios

Un ecosistema amplio y diverso de socios que van desde hiperescaladores consolidados y proveedores de infraestructura hasta startups que aportan enorme valor.

Una muestra de logo de varias empresas

Ejemplos de pilas de IA industrial que soportan recorridos agénticos

Puntos críticos clave

Retrasos en KYC, carga de cumplimiento, pérdidas por fraude, informes regulatorios manuales

Reinvención de procesos y pila de arquitecto de IA

  • KYC y agentes de cumplimiento
  • Neuro IA para la detección de fraude
  • Razonamiento regulatorio diseñado con contexto
  • Auditorías integradas con supervisión humana en el loop

Resultados

  • Una respuesta KYC 50% más rápida
  • Las tasas de aprobación a la primera aumentaron del 20% al 80%

Puntos críticos clave

Carga de soporte diagnóstico, retrasos en quejas, gastos administrativos, brechas en el acceso de los pacientes

Reinvención de procesos y pila de arquitecto de IA

  • Agentes multimodales para asistencia diagnóstica
  • Agentificación del centro de contacto (donante, paciente)
  • Agentes de IA de facturación médica y reclamaciones
  • Automatización de la resolución de reclamaciones

Resultados

  • +90% de precisión en el triaje
  • 75% del talento reasignado
  • Abandono casi nulo

Puntos críticos clave

Latencia en la gestión de pedidos, inexactitud del inventario, velocidad de cumplimiento, baja capacidad de agentes

Reinvención de procesos y pila de arquitecto de IA

  • Enrutamiento inteligente de selector con agentes de IA
  • Gestión de pedidos a través de Agentforce
  • Agentes de ventas digitales (entrantes y salientes)
  • Sustitución de productos consciente del contexto con IA

Resultados

  • Cumplimiento entre un 20 y un 45% más rápido
  • Respuesta de pedido de 5 días a 90 segundos

¿Sabías que...? ¿Por qué las tecnologías transformadoras se difunden lentamente antes de dispararse?

Las tecnologías transformadoras solo tienen impacto cuando están profundamente integradas en el funcionamiento de las empresas.

La brecha de difusión

Las empresas están adoptando la IA, pero no de una forma que impulse cambios significativos a nivel macro. La brecha de difusión es el retraso entre el momento en que surge una tecnología y cuando las empresas la implementan profundamente como para captar su valor. Aquí es donde la mayoría de las empresas están estancadas hoy en día.

Fuente: Documento de trabajo NBER, febrero de 2026

Dos líneas iluminadas en cada canto de un carril convergen al final
La paradoja de Solow

Las ganancias de productividad de una tecnología no se reflejan en los datos económicos hasta que la adopción madura y los flujos de trabajo se rediseñan en torno a ella. Los economistas vieron lo mismo con los ordenadores en los años 80.

Fuente: Robert Solow, economista del MIT.

Dos personas sentadas en un escritorio estudiando gráficos en la pantalla de un portátil
La curva J de productividad

Toda tecnología de propósito general pasa por esto. La productividad disminuye durante la fase de adopción y luego se dispara en la fase de aprovechamiento, cuando los flujos de trabajo, los equipos y los sistemas se ponen al día.

Fuente: Eric Brynjolfsson, Stanford Economist

Varios gráficos de líneas en una pantalla

El futuro pertenece a la empresa construida por IA

Hemos construido nuestra reputación detectando pronto los cambios tecnológicos clave y avanzando rápidamente para desarrollar productos y servicios que ayudan a nuestros clientes a transformarse y mantenerse relevantes. Como arquitecto de IA, ofrecemos la innovación ágil que las empresas necesitan para mantenerse a la vanguardia.

Por favor, introduce tu nombre.
Por favor, escribe tu email.
Por favor, especifica el nombre de tu organización.
Por favor, escribe un número de contacto.
Por favor, selecciona región.
Por favor, elige un tipo de consulta.
Por favor, escoge un subconsulta.
Selecciona la casilla de verificación de consentimiento de privacidad.

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y los términos de servicio de Google.