Comunicaciones, medios y tecnología

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Transformar la empresa para la IA
Cómo las organizaciones pueden transformarse para innovar y competir en un mundo dominado por la IA.
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La IA que aplicamos en tu sector, la explicamos aquí
SaaSpocalypse: ¿Cómo redefine la IA el valor y el futuro del software como servicio?
La IA está obligando al mercado del software como servicio (SaaS) a replantear su modelo. ¿Estamos ante el fin del sector o ante un cambio de ciclo?
IA en energía: cuando el talento marca la diferencia
La IA promete transformar la energía, pero la diferencia entre el piloto y el impacto no está en la tecnología: está en el talento. Descubre cómo Moeve aplica inteligencia artificial en sus energy parks y por qué las personas marcan la diferencia.
Por qué el humano sigue siendo clave en la era de la IA
La IA ya transforma el trabajo, pero su verdadero valor depende del pensamiento crítico, la formación y el criterio humano para aplicarla con sentido estratégico y generar impacto real en negocio.
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Integrar la IA en el día a día de la empresa: del piloto a la realidad
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Ética en la IA: Construyendo confianza en la era del dato
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¿Aliada o competencia? Expertos del Banco Santander y Cognizant analizan cómo la IA está redefiniendo el mercado laboral y por qué el "aumento de capacidades" es la clave para las empresas del futuro.
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Servir a los clientes mirando al futuro y al pasado es una gran promesa, pero el poder de las capacidades digitales actuales, entre las que se incluyen las soluciones tecnológicas de medios, los servicios de tecnología de la comunicación y las soluciones tecnológicas de telecomunicaciones, es enorme y va en aumento.
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