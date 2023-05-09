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Comunicaciones, medios y tecnología
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ISG nombra a Cognizant líder en medios y entretenimiento

Descubre por qué ISG reconoció nuestro liderazgo en servicios de TI gestionados y de próxima generación para empresas de M&E.

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ISG nombra a Cognizant líder en medios y entretenimiento
ISG reconoce nuestro liderazgo en estrategia y habilitación para empresas de medios y entretenimiento

Descubre por qué ISG reconoció nuestro liderazgo en servicios de estrategia y habilitación para empresas de medios y entretenimiento

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ISG nombra a Cognizant líder en telecomunicaciones

Descubre por qué ISG reconoció nuestro liderazgo en servicios de TI gestionados y de próxima generación para la industria de las telecomunicaciones.

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ISG nombra a Cognizant líder en telecomunicaciones

Incluso las mejores soluciones tecnológicas solo tienen éxito cuando aportan valor. Creamos soluciones de datos e IA que se alinean con tus objetivos de negocio y generan los resultados que estás buscando. Desde redes resilientes y experiencias de cliente de primer nivel hasta aplicaciones empresariales de GenAI, Cognizant se asocia con empresas para lograr una integración perfecta y resultados impactantes.

CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS

Los sectores a los que prestamos servicio

Comunicaciones

Trabaja con nuestro equipo para obtener soluciones de software que impulsen las redes inteligentes, aceleran la comercialización y mejoren las capacidades de verticalización con nuestros servicios avanzados de tecnología de la comunicación.

Medios y entretenimiento

Impulsa el crecimiento a través de cadenas de valor de contenidos, mejores experiencias y la monetización de oportunidades con soluciones tecnológicas de medios de vanguardia.

Tecnología

Genera conocimiento que puedas monetizar. Trabaja con nuestro equipo para modernizar datos y crear plataformas que ofrezcan una experiencia del cliente atractiva.

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Visita nuestra página de LinkedIn de Cognizant comunicaciones, medios y tecnología, para conocer las noticias sobre cómo estamos ayudando a nuestros clientes a definir el futuro. Te invitamos a unirte a la conversación para intercambiar ideas y conectar con nuestros líderes que impulsan la transformación.

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BUSINESS INTELLIGENCE

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COMUNICACIONES, MEDIOS Y TECNOLOGÍA

Equipo

Anurag Sinha

Senior Vice President and Communications, Media and Technology Business Unit Leader

Da el primer paso

Servir a los clientes mirando al futuro y al pasado es una gran promesa, pero el poder de las capacidades digitales actuales, entre las que se incluyen las soluciones tecnológicas de medios, los servicios de tecnología de la comunicación y las soluciones tecnológicas de telecomunicaciones, es enorme y va en aumento.

Hablemos de cómo lo digital puede ayudar a tu negocio.

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