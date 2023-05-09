Saltar al contenido principal Skip to footer
Un brazo robótico jugando al ajedrez.

Reimagina tus operaciones para lo que viene

Las empresas actuales se enfrentan una presión cada vez mayor para operar más rápido, reducir el riesgo y responder en tiempo real. Esto requiere más que herramientas digitales. Exige operaciones inteligentes e integradas.

Cognizant ayuda a crear valor en las operaciones, activos y equipos combinando la experiencia industrial con la IA, el IoT, la automatización y el análisis. Impulsamos mejoras en el rendimiento, diseñamos resiliencia y abrimos nuevas vías para el crecimiento mediante el mantenimiento predictivo, la monitorización en tiempo real, los flujos de trabajo inteligentes y los gemelos digitales, sin eliminar ni reemplazar los sistemas existentes.

Desde la planta de producción hasta la red, colaboramos con fabricantes, compañías de petróleo y gas, utilities, empresas de energía y compañías farmacéuticas para modernizar la infraestructura crítica y diseñar operaciones sostenibles y adaptables, transformando sistemas fragmentados en motores de rendimiento impulsados por la inteligencia y preparados para lo que viene.

Al comprender el elemento humano del cambio, ofrecemos soluciones que los equipos adoptan, haciendo avanzar el negocio.

Transforma las operaciones
NUESTRO IMPACTO

Resultados de negocio reales impulsados por la inteligencia y creados para generar impacto

30%

reducción de los costes operativos, que se puede lograr mediante la automatización.

70%

reducción de los esfuerzos de despliegue por línea de producción.

80%

reducción de los costes de soporte con una plataforma de sistemas de ejecución de fabricación (MES) personalizados.

3-5 millones de USD

de ahorro por planta gracias a la implementación de la fábrica digital.

"Nos satisface colaborar con Cognizant mientras buscamos acelerar la transformación global de nuestra infraestructura tecnológica. Cognizant se diferenció de otros proveedores por su claro enfoque en el cliente, la transformación, la flexibilidad y una solución preparada para el futuro".
Sarah Aronovici, McCormick's VP IT Service & Solution Delivery
Logo de McCormick
PRESTACIONES CLAVE

Transformación de las operaciones en todos los sectores

Desde datos aislados hasta la inteligencia empresarial, Cognizant ofrece capacidades de pila completa para rediseñar las operaciones para la escala, la eficiencia y la resiliencia.

Con cientos de proyectos de transformación y una profunda experiencia en la industria, te ayudamos a modernizar los sistemas de fabricación inteligente, la red inteligente y las cadenas de suministro, combinando la IA generativa, el IoT, nube, edge y experiencia en el sector para diseñar un rendimiento basado en datos en tiempo real.

Muchas empresas industriales luchan incluso por acceder a los datos que ya tienen almacenados en sistemas legacy, plataformas fragmentadas y activos obsoletos. Te ayudamos a tomar el control de todo el ciclo de vida de los datos y a convertirlos en inteligencia estratégica.
  • Captura, clasifica y contextualiza datos estructurados y no estructurados a lo largo de todo el ciclo de vida de los activos
  • Rompe los silos integrando datos de TI y tecnología operativa (OT) en una única fuente de verdad
  • Utiliza la IA y el análisis para descubrir tendencias, automatizar el análisis de la causa raíz y recomendar acciones
  • Habilita la toma de decisiones y la monitorización en tiempo real con gemelos digitales, dashboards y modelos predictivos
Un hombre haciendo una presentación mientras mira gráficos.
¿Te frena una infraestructura obsoleta? Te ayudamos a modernizar tus sistemas industriales, combinando la confiabilidad heredada con la agilidad de la nube, el edge y la IA, para impulsar el rendimiento y las operaciones preparadas para el futuro.
  • Integra sin problemas la nueva tecnología con los sistemas existentes para desbloquear la productividad
  • Mejora la visibilidad y el control con el IIoT, la IA agéntica y arquitecturas nativas de la nube
  • Automatiza las tareas rutinarias, reduce el desperdicio y aumenta el cumplimiento con herramientas de orquestación de próxima generación
  • Construir una base resiliente y escalable para el crecimiento y la transformación a largo plazo
Una vista de una planta de energía simulada.
Conectamos los puntos entre personas, procesos y plataformas, para que puedas romper los silos, acelerar la innovación y ofrecer mejoras de rendimiento en cada capa de operaciones.
  • Alinea TI y OT para una integración perfecta de datos y flujos de trabajo
  • Identifica mejoras en todo el sistema para aumentar la velocidad, la calidad y la sostenibilidad
  • Implementa soluciones integradas, desde sistemas de control hasta plataformas cloud, con responsabilidad de extremo a extremo
  • Brinda resultados medibles trabajando con un solo socio para la estrategia, la entrega, la implementación y el soporte continuo
Vista aérea de edificios de alta tecnología.
Nuestro conjunto de habilitadores de soluciones patentadas probado en la industria (OnePlant™, y Cognizant Asset Performance Excellence, entre otras) ayuda a simplificar la complejidad, acelerar la implementación y acelerar las operaciones inteligentes en TI y OT. Estas plataformas consolidan datos, orquestan sistemas y permiten la toma de decisiones en tiempo real, impulsando la transformación con velocidad, precisión y resultados medibles.

Con estos aceleradores, puedes:

  • Implementar soluciones hasta 4 veces más rápido a una quinta parte del coste de los desarrollos personalizados tradicionales
  • Incorporar análisis predictivos, modelos de IA generativa y generación aumentada por recuperación (RAG) para impulsar una toma de decisiones más rápida y contextualizada
  • Operar sistemas autónomos y operaciones remotas con herramientas de orquestación impulsadas por la IA 
  • Aumentar el tiempo de actividad y el rendimiento con marcos de automatización y diagnóstico prediseñados
  • Unificar y contextualizar los datos de TI, OT e ingeniería para obtener información basada en la IA
  • Escalar más rápido con plataformas alineadas con la Industria 4.0 que reducen el riesgo y el tiempo de creación de valor
Línea de montaje de brazo robótico trabajando en teléfonos móviles.

Ingeniería de rendimiento de siguiente nivel

Desde la gestión de activos y la ejecución de la fabricación hasta la agilidad de la fuerza laboral, ayudamos a los clientes a mejorar el tiempo de actividad, la eficiencia y la capacidad de respuesta. Nuestras soluciones están diseñadas para integrarse con sistemas, como la gestión de activos empresariales (EAM), MES y la gestión de operaciones de fabricación (MOM), y a ampliar su valor a través de datos, IA y automatización.

Excelencia operativa
Rendimiento mejorado y capacidad de respuesta en tiempo real 

Genera mejoras medibles en eficiencia y calidad a través de la automatización de procesos gracias a la GenAI, los gemelos digitales y la orquestación inteligente. Desde la reducción de residuos hasta el aumento del rendimiento y la precisión, diseñamos operaciones inteligentes para un rendimiento continuo.

Un colega masculino y femenino conversando mientras miran la pantalla de un portátil.
Rendimiento de activo

Uso más inteligente de la energía, los equipos y los materiales

Impulsa el tiempo de actividad, la seguridad y la eficiencia con la monitorización de condiciones, o de estado, basada en la IA, diagnósticos predictivos, PLM digital y sistemas inteligentes para la trazabilidad de activos y la gestión del ciclo de vida. Desde la optimización de la energía hasta el mantenimiento proactivo de los activos, ayudamos a reducir las emisiones, los costes de propiedad y el tiempo de inactividad (hasta un 50%), al tiempo que apoyamos tus objetivos de cero emisiones netas.

Brazos robóticos trabajando en línea de montaje.
Optimización de recursos

Maximiza la capacidad de la fuerza laboral y la agilidad operativa

Optimiza la implementación de la fuerza laboral, los niveles de inventario y las inversiones en el ciclo de vida a través de la programación, la simulación y el análisis en tiempo real basados en IA. Nuestras soluciones, diseñadas para escalar, te ayudan a alinear los recursos con la demanda dinámica y los objetivos de residencia.

Empleada mirando varias pantallas de computadora.
Hablemos de posibilidades
POR QUÉ COGNIZANT

Aborda nuevas oportunidades con Cognizant

Cognizant te ayuda a convertir operaciones complejas en capacidades conectadas, resilientes y basadas en conocimientos, mejorando los resultados en todos los niveles.

Menor coste operativo y menor tiempo para la creación de impacto

Reduce los costes hasta un 30% con la automatización, la integración inteligente de datos y los marcos probados que permiten implementaciones hasta 4 veces más rápido a una quinta parte del coste. Esto se traduce en menos tiempo para la creación de valor sin comprometer la calidad.

Icono de inversión de plantas
Operaciones preparadas para el futuro diseñadas para evolucionar

Diseña operaciones resistentes y escalables con arquitecturas diseñadas para la alta disponibilidad, la orquestación perfecta y la adaptabilidad. Con capacidad para adaptarse a las cambiantes demandas empresariales, respaldando la expansión en diferentes regiones y las cargas de trabajo en evolución.

icono de proyección
Ciberseguridad integrada para una protección continua

Protege los entornos de extremo a extremo a través de laboratorios de seguridad de OT de última generación, marcos de confianza cero y monitorización en tiempo real. Ayudamos a los clientes a mitigar el riesgo y a validar soluciones y operaciones preparadas para el futuro, alineadas con NIST, ISO 27001 e IEC 62443. Desde el edge hasta la nube, nuestro enfoque permite una transformación segura, sin comprometer la innovación.

Icono de ciberseguridad
Adopción empoderada, gobernanza e impacto sostenido

Acelera la transformación con marcos de asesoramiento, capacitación multilingüe y gestión estructurada del cambio, minimizando las interrupciones y fomentando la adopción duradera. De esta manera, los equipos estarán equipados para adoptar la innovación y desbloquear un nuevo valor en cada etapa.

icono de cabeza
Ejecución de grado regulatorio y cumplimiento en tiempo real

Aprovecha la experiencia en MES, IoT, nube y TI/OT certificada a nivel mundial, con una amplia experiencia en sectores regulados, que respalda el rendimiento de misión crítica con confianza. Refuerza la preparación normativa, el seguimiento de las emisiones y la transparencia con sistemas trazables y dashborads contextuales, lo que permite operaciones alineadas con ESG.

Icono de Regulartory
Acelera la innovación y escala con confianza

Desarrollamos contigo prototipos e industrializamos soluciones más rápido con más de 270 centros de entrega globales en más de 45 países y un modelo de entrega probado en tres zonas geográficas. Nuestra innovación en fabricación, ER&D, laboratorios de sistemas integrados y centros de pruebas industriales en India, Alemania, Japón, Polonia y América del Norte permiten una rápida innovación, reducen el tiempo de comercialización y escalan los resultados de ingeniería.

Icono de innovación acelerada
Descubre cómo Cognizant puede ayudarte a liderar
NUESTROS SOCIOS

Conoce nuestra red de socios globales

Respaldado por un ecosistema global de socios líderes que dan forma a la próxima era de operaciones más inteligentes.

NOTICIAS Y ARTÍCULOS

Últimas noticias y artículos

Da un paso adelante. Lee los últimos artículos y noticias sobre el mundo de IoT e ingeniería.

OMRON y Cognizant se asocian para revolucionar la fabricación con una integración única de TI-OT

Esta colaboración incluye la elección de Cognizant como socio de ingeniería para los productos de negocio de automatización industrial (IAB) de OMRON.

Leer más
Un brazo robótico de una línea de monntaje que trabaja en hardware.
Cognizant lanzará la plataforma Neuro AI con NVIDIA para acelerar la adopción de la IA empresarial

La plataforma, basada en  NVIDIA AI, permite sistemas multiagente, LLM personalizados y gemelos digitales para impulsar la transformación de IA escalable e intersectorial.

Leer más
Imagen abstracta
Cognizant identificado como líder en "HFS Horizons: IoT service providers"

Cognizant es reconocido como líder de Horizon 3 de primer nivel por HFS por su escala global, impacto estratégico y entrega transformadora de IoT.

Leer más
Vista aérea de una persona caminando delante de un gran grupo de personas, hacia una luz brillante.
LIDERAZGO

Liderando el camino

Conoce a los visonarios que están redefiniendo el futuro de las operaciones inteligentes.

Ratna Sarma

Global Head, Smart Manufacturing

Foto de perfil de Ratna Sarma
Sharath Prasad

AVP, Intelligent Operations

Foto de perfil de Sharath Prasad

¿Preparado para construir lo que está por venir? Hablemos.

La modernización es más que una actualización. Es una ventaja competitiva.

Cognizant te ayuda a simplificar la complejidad y a escalar con confianza. Hablemos sobre tus objetivos operativos.

