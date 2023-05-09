Operaciones inteligentes

Uso más inteligente de la energía, los equipos y los materiales

Impulsa el tiempo de actividad, la seguridad y la eficiencia con la monitorización de condiciones, o de estado, basada en la IA, diagnósticos predictivos, PLM digital y sistemas inteligentes para la trazabilidad de activos y la gestión del ciclo de vida. Desde la optimización de la energía hasta el mantenimiento proactivo de los activos, ayudamos a reducir las emisiones, los costes de propiedad y el tiempo de inactividad (hasta un 50%), al tiempo que apoyamos tus objetivos de cero emisiones netas.