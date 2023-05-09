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Servicios de procesos de negocio
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Operaciones de negocio modernas con IA

El manual sobre que ayudará las organizaciones a crecer se está reescribiendo. Creemos que el futuro será de las empresas que modernas que adopten operaciones de negocio con inteligencia artificial integrada : Un negocio que pueda anticipar y actuar de manera ágil para aprovechar las oportunidades en medio del cambio.
Ayudamos a los clientes a repensar cómo crean valor, innovan y crecen combinando la experiencia en negocios y procesos con plataformas digitales inteligentes para optimizar las operaciones.

Resultados de negocio y sólido ROI

64%

Reducción del tiempo de ciclo de garantía

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43%

Reducción de vuelco de camiones mediante mantenimiento predictivo

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47%

Reducción del coste de servicio

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+90%

Pedidos procesados directamente por la GenAI

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Procesos, conocimientos e innovación preparados para el futuro

Como líderes en la próxima generación de servicios de procesos empresariales y soluciones de automatización, trabajamos con nuestros clientes para desarrollar operaciones modernas que sean más rápidas y eficientes, y estén más centradas en las personas, lo que se traduce en ventaja competitiva.

Utilizamos la tecnología, los datos y los disruptores digitales, así como nuevos modelos comerciales y de innovación conjunta, para ofrecer una mayor productividad, incrementar los ingresos y brindar experiencias intuitivas para los clientes y los empleados.

icono de inteligencia artificial
Superar la incertidumbre

La habilidad para reducir estratégicamente los costes e invertir en nuevas fuentes de ingresos es tremendamente valiosa en tiempos de incertidumbre.

La implementación de operaciones modernas permite a las empresas actuar con conocimiento y agilidad, anticipando tendencias, identificando nuevas áreas de crecimiento y equilibrando la eficiencia con la innovación.

Al modernizar las operaciones de negocio, tu organización puede anticipar los pasos necesarios para acelerar el crecimiento y escalar.

Icono de una cabeza humana mirando a la derecha con una bombilla en la parte superior

Servicios BPS y de automatización en la fabricación

Gestión de la cadena de suministro/supply chain

Brindamos soporte integral en la cadena de suministro, incluyendo gestión de PO y presupuestos, abastecimiento estratégico, supervisión de contratos, gestión de gastos, control de gastos posteriores y MDM.

Soporte a la fabricación y a las operaciones de planta

Ofrecemos operaciones optimizadas mediante planificación de producción, documentación de fabricación (EBOM/MBOM) y gestión de almacén.

Gestión de ventas y distribución

Previsión de demanda, facturación y facturación a clientes, gestión de pedidos, gestión y soporte de distribuidores, y coordinación integrada de ventas para gestionar los pedidos de los clientes de forma eficiente.

Servicio posventa

Ofrecemos atención integral al cliente mediante administración de garantías, coordinación de servicios en campo, procesamiento de reclamaciones, contratos de servicio y gestión de piezas.

Servicios de automatización inteligente

Prepara a tu organización para el futuro con soluciones de automatización de procesos y de TI alineados con la industria.

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Cognizant Neuro® Business Processes

Simplificamos y aceleramos la adopción de la automatización, integramos y orquestamos recursos y vemos retornos más rápido.

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Finanzas y contabilidad

Genera nuevo valor de negocio a partir de las finanzas y la contabilidad

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Servicio al cliente omnicanal

Ofrece las experiencias intuitivas que demandan los clientes.

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Operaciones de marketing

Incrementa la velocidad, la eficiencia y el conocimiento; consigue mejor ROI de marketing.

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Oportunidades de negocio para acelerar el crecimiento

Haz crecer nuevas empresas digitales y nuevos canales de ingresos a la velocidad de las ideas.

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Servicios empresariales de experiencia de empleado

Descubre cómo ofrecer experiencia de empleados basadas en la persona a escala.

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Acelera la adopción de la IA y la automatización utilizando nuestras soluciones preconfiguradas para procesos de negocio

Servicios de datos para formar la IA

Acelera los modelos de IA, del concepto al valor

Mujer con una blusa amarilla, sonriendo y extendiendo su mano derecha hacia la cámara
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Impulsa tu carrera y prepárate para el futuro mientras ayudas a las compañías más importantes del mundo, entre las que se incluyen firmas de la lista Global 2000 y de Silicon Valley. Únete al líder de la industria

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Da el primer paso

Atender a los clientes con una mirada hacia el futuro, sin perder de vista el pasado, es una promesa ambiciosa. Pero las capacidades digitales actuales ofrecen un potencial enorme que no deja de crecer.

Hablemos de cómo lo digital puede impulsar tu negocio.

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