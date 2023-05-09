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Microsoft Business Group
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Aprovecha nuestra experiencia en la nube de Microsoft

Cognizant Microsoft Business Group (MBG) puede ayudar a tu negocio en la era de la IA con enfoque, simplicidad y a escala. Cognizant, como innovador de referencia en las plataformas cloud de Microsoft, aporta consultoría, experiencia en el sector y conocimientos para ayudar a que tu empresa crezca.

Cognizant ofrece soluciones preparadas para empresas basadas en Microsoft 365 Copilot, junto con planos de modernización y propiedad intelectual, asegurando resultados eficientes y efectivos basados en las tecnologías más avanzadas de Microsoft.

Nuestra alianza con Microsoft

+25

Premios socio del año

+20k

Consultores certificados en Microsoft

25

Especializaciones en Microsoft

+20

Años de alianza

Hemos mejorado nuestras galardonadas capacidades de Microsoft Azure mediante la adquisición de 3Cloud, una empresa de Cognizant. Antes de su adquisición, 3Cloud era el mayor socio dedicado a Azure de Microsoft, ayudando a transformar empresas en empresas impulsadas por IA. Nuestros +21.000 especialistas certificados en Azure proporcionarán a nuestros clientes uno de los portafolios centrados en Azure más completos del sector.

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Logo 3Cloud

Ofertas

Resultados premiados impulsados por Microsoft

Cognizant cuenta con la experiencia y los conocimientos de Microsoft para desbloquear Microsoft Copilot y maximizar tu inversión en la nube. De esta forma puedes aprovechar al máximo la próxima oportunidad.

Impulsando la productividad en cualquier lugar

Empodera a los equipos con herramientas digitales de vanguardia y una colaboración fluida. Las soluciones WorkNEXT de Cognizant mejoran la productividad, permiten el trabajo remoto y crean espacios de trabajo ágiles. Transforma la forma en que tus equipos colaboran en el lugar de trabajo moderno.

Trabaja de forma más inteligente con Microsoft 365 Copilot Chat y los agentes de Copilot
Aprovecha el potencial de este asistente de IA generativa para impulsar resultados empresariales positivos, automatizar procesos, liberar la creatividad e impulsar la colaboración, manteniendo la tranquilidad gracias a la seguridad empresarial y nuestro enfoque hacia la IA responsable.

Plataformas de productividad en el lugar de trabajo
Mejora la experiencia de los empleados e impulsa la colaboración para mejorar la productividad empresarial. Trabaja con información en cualquier lugar de forma segura en Exchange, Teams, SharePoint y OneDrive.

Gestión unificada de endpoints
Habilita BYOD con acceso seguro a los datos y aplicaciones corporativos. Redefine la forma en que la TI empresarial entrega y administra aplicaciones, dispositivos y servicios a los usuarios.

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Aplicaciones empresariales basadas en datos

Utiliza los agentes de Copilot diseñados para tu sector, Dynamics 365 y Power Platform para optimizar procesos y mejorar la implicación del cliente. Ya se trate de optimizar las operaciones, aprovechar la información de los datos o crear aplicaciones personalizadas, las aplicaciones empresariales de Microsoft proporcionan la base para la transformación y el crecimiento.

Agentes copilotos
Aprovecha el Copilot de Microsoft para ventas, servicios o finanzas, o el Copilot de Cognizant para seguros, retail o fabricación para impulsar resultados para el negocio.

Dynamics 365
Utiliza las capacidades de gestión de relaciones con los clientes (CRM) y planificación de recursos empresariales (ERP) de Leveage Dynamics 365 para obtener información útil y ofrecer las mejores experiencias a los clientes.

Power Platform
Capacita a los usuarios empresariales para crear aplicaciones personalizadas, automatizar flujos de trabajo y visualizar datos con poco código, Power Apps, Power Automate y Power BI.

Soluciones específicas para la industria
Utiliza las nubes para las diferentes industrias, entre las que se incluyen el retail, la fabricación, el sector sanitario y las finanzas, con plantillas y modelos de datos prediseñados que reduzcan el tiempo de implementación.

Crea la base para el éxito digital

Libera todo el potencial de los entornos híbridos y multi-cloud a escala empresarial,  con la tecnología de Cognizant y Skygrade TM para Azure.

Cognizant  Skygrade for Azure
Cognizant  Skygrade está específicamente diseñado para transformaciones orientadas a Microsoft Azure. Incluye características para la agilidad empresarial y la gestión de Azure y multi-clouds en una única plataforma, a la vez que se moderniza de forma segura y rápida.

Aprovecha las herramientas de evaluación y análisis, la supervisión impulsada por IA, la automatización y mucho más para acelerar los fundamentos de la modernización.

Crea, implementa y administra una infraestructura confiable, escalable y segura que dé respuesta a las demandas cambiantes del negocio.

Azure VMware Solution
Azure VMware Solution (AVS) te permite mover cargas de trabajo VMware de tu centro de datos a Azure de forma fluida e integrar servicios adicionales de Azure con facilidad, todo ello mientras sigues gestionando tus entornos informáticos con las mismas herramientas VMware que ya conoces.

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Innovar con business intelligence

Crea los cimientos de una empresa nativa de IA con la plataforma de automatización Cognizant Neuro® AI para crear, gobernar y acelerar la adopción de soluciones de IA generativa responsables.

Cognizant Neuro AI
Desbloquea información basada en IA y capacidades de toma de decisiones inteligentes a través de la administración y el análisis de datos con Microsoft Fabric, análisis, inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) para impulsar las decisiones empresariales con análisis a escala de la nube.

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Transforma el negocio con aplicaciones nativas de la nube

Incorpora la IA generativa en etapas clave del ciclo de vida de desarrollo de software (SDLC) con Cognizant Flowsource™.

Cognizant Flowsource
Moderniza las aplicaciones aprovechando la arquitectura nativa de la nube y migra las aplicaciones existentes o crea otras nuevas con herramientas poderosas como GitHub Copilot para mejorar la entrega de software, mejorar la calidad, reducir los costes y mantener la ingeniería de próxima generación.

Fomenta una cultura de innovación mejorando la eficiencia de los desarrolladores y adoptando procesos de DevSecOps que permitan a tu equipo centrarse en lo que más importa.

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Defender, detectar y responder

Las soluciones de seguridad integrales de Microsoft de Cognizant combinan un profundo conocimiento en la industria del dominio con el uso de IA generativa para aumentar nuestra eficacia en la respuesta a amenazas. Nuestro enfoque orientado al futuro abarca servicios de asesoría, transformación y gestionados.

Cyber Threat Defense utiliza Copilot para la seguridad y ofrece una solución integral de seguridad multicloud que protege aplicaciones, datos, identidades, endpoints e infraestructura. Aprovecha marcos estructurados y herramientas avanzadas para evaluar, realizar la transición y modernizar las operaciones de seguridad. Mejora la visibilidad de las amenazas con medidas proactivas, integración de ITSM e investigaciones generativas impulsadas por IA. Responde y para las amenazas antes de que impacten el negocio.

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Habilitadores

Intuition engineered, junto con Microsoft

Los Microsoft Enablers de Cognizant aceleran la transformación digital y de IA, impulsan la agilidad y evolucionan con el negocio para optimizar las operaciones y los costes, e impulsar el crecimiento.

Diseños cognitivos para la GenAI

Nuestras arquitecturas cognitivas mejoran las operaciones empresariales con soluciones basadas en Azure OpenAI y respaldadas por el compromiso de Cognizant con la IA responsable.

Navegador de experiencia del cliente: implementa asistentes conversacionales impulsados por IA para interacciones fluidas con los clientes y soporte personalizado, con el objetivo de mejorar el engagement, automatizar procesos e impulsar la satisfacción del cliente.

Navegador de conocimiento empresarial: capacita a los equipos con una gestión integral del conocimiento y la búsqueda semántica para desbloquear información valiosa, acelerar el descubrimiento de información y mejorar la toma de decisiones.

Optimizador de procesos: optimiza las operaciones a través de la automatización impulsada por IA para optimizar la eficiencia y reducir los esfuerzos manuales.

Navegador del ciclo de vida del desarrollo: impulsa la productividad de los desarrolladores con herramientas y recursos basados en la IA para acelerar los ciclos de desarrollo y mejorar la calidad del código.

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Moderniza con confianza

Skygrade for Azure es la solución integral de Cognizant optimizada para Microsoft Azure que ayuda a los clientes empresariales a realizar la transición a arquitecturas modernas y nativas de la nube y optimizar las operaciones de gestión de la nube.

Nuestra solución "cloud done right" ayuda a las organizaciones a liberar todo el potencial de los entornos híbridos y multi-cloud a escala empresarial, respaldada por los servicios de Azure y los aceleradores de Cognizant.

Operaciones con eficiencia impulsada por IA

Cognizant® AI Operations Assistant trabaja junto con las operaciones de TI para identificar problemas subyacentes, sugerir posibles soluciones y crear artículos de conocimiento dentro de conjuntos de herramientas de ITSM como ServiceNow.

El acelerador de soluciones ofrece funcionalidades avanzadas de supervisión para operaciones de IA en entornos híbridos y multi-cloud, y aprovecha la potencia de Azure OpenAI para priorizar la innovación y la automatización.

Modernización de datos a la velocidad de los negocios

Cognizant Data and Intelligence Toolkit es una plataforma basada en la IA diseñada para ayudar a las empresas en su viaje de modernización de los datos y de BI. La plataforma centralizada idea, diseña y desarrolla soluciones en toda la cadena de valor de los datos utilizando tecnologías de vanguardia, como la IA generativa y la IA-ML para automatizar, optimizar y estandarizar el recorrido de los datos a través de su ciclo de vida.

Alcance global con contenido local

La solución Cognizant AI Media Contextual Localization es un servicio basado en la GenAI que conecta audiencias globales con historias que resuenan. Con Azure OpenAI y Azure Video Indexer, analiza el contenido de vídeo para proporcionar traducciones rápidas, precisas y con matices culturales para diferentes idiomas y regiones.

Traduce el contenido con un coste reducido, menos errores y un tiempo de comercialización más rápido para impulsar la distribución y amplificar el impacto.

Premios de los socios

Es un orgullo que Microsoft reconozca nuestro compromiso con los más altos estándares de la industria

Microsoft

Ganador de socio del año 2023

  • Americas GSI US
  • Premio Campeón de Crecimiento de GSI

Finalista del premio socio del año 2024

  • Premio al Integrador de Sistemas Globales (GSI)
  • Premio Automatización inteligente
  • Premio a los medios de comunicación y las telecomunicaciones
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Logo premio Microsoft
Microsoft

Ganador de socio del año 2023

  • Premio Automatización inteligente

Finalista del premio socio del año 2023

  • Premio sector sanitario y farmacéutico
  • Premio desarrollo de aplicación low code
  • Premio a la gestión moderna de endpoint
  • Premio MVP Industry Solutions GSI/Advisory
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logo microsoft

Reconocimiento de la industria

Cognizant, líder del mercado en el informe Azure Ecosystem Services Providers 2024, elaborado por HFS Horizon

Orgullosos de ser reconocidos como líderes en el informe Azure Ecosystem™ Services Providers for 2024 de HFS Horizons. Este prestigioso premio destaca nuestro compromiso con la innovación y la excelencia en la prestación de servicios de Azure de primer nivel a nuestros clientes.

Leer más Ver infografía
HFS Horizons Azure Ecosystem™ Services Providers

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Potenciando la gestión de la atención con pilotos de IA de Microsoft

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Atender a los clientes con una mirada hacia el futuro, sin perder de vista el pasado, es una promesa ambiciosa. Pero las capacidades digitales actuales ofrecen un potencial enorme que no deja de crecer.

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