Microsoft Business Group

Utiliza los agentes de Copilot diseñados para tu sector, Dynamics 365 y Power Platform para optimizar procesos y mejorar la implicación del cliente. Ya se trate de optimizar las operaciones, aprovechar la información de los datos o crear aplicaciones personalizadas, las aplicaciones empresariales de Microsoft proporcionan la base para la transformación y el crecimiento.
Agentes copilotos
Aprovecha el Copilot de Microsoft para ventas, servicios o finanzas, o el Copilot de Cognizant para seguros, retail o fabricación para impulsar resultados para el negocio.
Dynamics 365
Utiliza las capacidades de gestión de relaciones con los clientes (CRM) y planificación de recursos empresariales (ERP) de Leveage Dynamics 365 para obtener información útil y ofrecer las mejores experiencias a los clientes.
Power Platform
Capacita a los usuarios empresariales para crear aplicaciones personalizadas, automatizar flujos de trabajo y visualizar datos con poco código, Power Apps, Power Automate y Power BI.
Soluciones específicas para la industria
Utiliza las nubes para las diferentes industrias, entre las que se incluyen el retail, la fabricación, el sector sanitario y las finanzas, con plantillas y modelos de datos prediseñados que reduzcan el tiempo de implementación.