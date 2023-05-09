Microsoft Business Group

Nuestras arquitecturas cognitivas mejoran las operaciones empresariales con soluciones basadas en Azure OpenAI y respaldadas por el compromiso de Cognizant con la IA responsable.

Navegador de experiencia del cliente: implementa asistentes conversacionales impulsados por IA para interacciones fluidas con los clientes y soporte personalizado, con el objetivo de mejorar el engagement, automatizar procesos e impulsar la satisfacción del cliente.

Navegador de conocimiento empresarial: capacita a los equipos con una gestión integral del conocimiento y la búsqueda semántica para desbloquear información valiosa, acelerar el descubrimiento de información y mejorar la toma de decisiones.

Optimizador de procesos: optimiza las operaciones a través de la automatización impulsada por IA para optimizar la eficiencia y reducir los esfuerzos manuales.

Navegador del ciclo de vida del desarrollo: impulsa la productividad de los desarrolladores con herramientas y recursos basados en la IA para acelerar los ciclos de desarrollo y mejorar la calidad del código.