Saltar al contenido principal Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@22609a47" Únete a nosotros
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@5ab2ff6" Noticias
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@262fa4a4" Eventos
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@659347d4" Inversores
Shared Investigator Platform
Contactar

Una nueva forma de avanzar

Tras la pandemia y los avances tecnológicos, como la AI y la colaboración remota, las organizaciones del sector farmacéutico de todo el mundo están replanteándose cómo diseñar y ejecutar los ensayos clínicos.
Shared Investigator Platform de Cognizant  facilita un nuevo enfoque para optimizar los ensayos clínicos. Como primer ecosistema clínico abierto basado en SaaS de la industria, Cognizant SIP conecta patrocinadores, sites y proveedores de tecnología que trabajan desde casa o desde otras ubicaciones. Lo hace todo desde un solo lugar, con un único inicio de sesión.
Muchas compañías del sector farmacéutico se han incorporado a SIP con el compromiso de una visión compartida de los flujos de trabajo, formación y documentos. Los patrocinadores y centros han observado mejoras en las eficiencias e inicios de los estudios más rápido. ¿El resultado? Un time to market más rápido para las nuevas terapias y más tiempo ayudando a los pacientes.
Aprende más sobre nuestras soluciones de la  industria farmacéutica  para tu negocio.
Cognizant SIP supera los 300.000 usuarios

Con más de 300.000 usuarios en todo el mundo, el extraordinario viaje de SIP de Cognizant continúa.

Ver infografía
BUSINESS INTELLIGENCE

Últimos artículos

De la visión a la acción
De la visión a la acción

Una retrospectiva sobre el viaje del SIP y el camino por delante

Un robot sostiene una luz roja frente a la pantalla de un ordenador, iluminando la pantalla con un brillo vibrante.
Cognizant® Shared Investigator Platform (SIP)
Cognizant® Shared Investigator Platform (SIP)

Impulsa la participación en los centros

Dos técnicos de laboratorio de Life Healthcare mirando la pantalla de una computadora portátil
La nueva normalidad de hoy
La nueva normalidad de hoy

Cognizant SIP para el COVID-19

montaña
Desarrollo de fármacos Agile
Desarrollo de fármacos Agile

La nueva urgencia necesaria

Medicamento
Acelera las acciones en los centros de investigación clínica con la aplicación móvil Cognizant SIP

Descubre cómo la aplicación móvil Cognizant Shared Investigator Platform mejora la eficiencia y el compromiso del sitio.

Leer folleto
Imagen de portada de la aplicación móvil Cognizant SIP
Shared Investigator Platform permite el cumplimiento de las directrices ICH E6(R3)

SIP es un habilitador estratégico de ensayos clínicos modernos, que se alinea con ICH E6 (R3) para mejorar la seguridad de los participantes, mejorar la calidad de los datos, optimizar las operaciones y garantizar el cumplimiento normativo. A medida que la industria evoluciona, SIP permite a los sitios y patrocinadores impulsar la preparación, la resiliencia y la excelencia en la investigación.

Leer más
Mejora el cumplimiento de los ensayos clínicos con SIP Safety Exchange

A medida que los ensayos clínicos se expanden a mercados emergentes, como América Latina y el sudeste asiático, la gestión de los datos de seguridad en todos los centros se vuelve crucial. El módulo SIP Safety Exchange admite la escalabilidad con protocolos de seguridad adaptables, específicos para cada país para permitir que los ensayos funcionen sin problemas en todas las regiones.

Leer más
Optimiza tus ensayos con el módulo Cognizant SIP Document Exchange

El módulo SIP Safety Exchange de Cognizant te permite securizar el intercambio de documentos críticos para el estudio entre el centro y los equipos patrocinadores, y ayuda a reducir el tiempo de inicio.

Visión global
Optimiza tu proceso de notificación de seguridad con el módulo Cognizant SIP Safety Exchange

El módulo SIP Safety Exchange de Cognizant ayuda a los patrocinadores a mejorar la eficiencia y reducir la carga administrativa en los centros.

Leer
Uniendo el camino del eTMF del patrocinador a los sistemas eISF del site

El módulo SIP eISF Connect de Cognizant aborda los desafíos de intercambio de documentos y colaboración al proporcionar un puente entre los sistemas patrocinadores eTMF y el sistema Florence eISF.

Visión global
Optimiza los ensayos clínicos con un enfoque centrado en el centro

Cognizant SIP proporciona a los investigadores y patrocinadores una única plataforma tecnológica desde la que pueden colaborar y compartir documentos, y armonizar los flujos de trabajo a lo largo del ciclo de vida del ensayo clínico.

Mejora la eficiencia para acelerar los ensayos clínicos

Aprende de los líderes de la industria cómo Shared Investigator Platform estandariza documentos, elimina inconsistencias y acelera los ensayos clínicos.

Reducir la complejidad en el inicio de ensayos clínicos

Las soluciones Cognizant SIP para supervisión virtual, supervisión de estudios, intercambio de documentos y colaboración, y los flujos de trabajo de inicio de estudios y el análisis predictivo de Oracle mejoran la eficiencia de los ensayos clínicos y permite a las partes interesadas realizar estudios virtualmente.

Más estudios. Menos duplicación

Shared Investigator Platform (SIP) es una solución colaborativa de varios patrocinadores para la selección de centros de ensayos clínicos, comunicaciones y gestión de puesta en marcha. El diseño abierto de Shared Investigator Platform de Cognizant simplifica y agiliza los ensayos clínicos al eliminar el trabajo repetitivo de patrocinadores y centros.

Cognizant Shared Investigator Platform

Descubre cómo Cognizant Shared Investigator Platform ayuda a que los patrocinadores se enfrenten a los desafíos actuales al tiempo que proporcionan una mejor experiencia del ensayo para los investigadores clínicos.

Leer folleto
Una única plataforma de ensayos clínicos con Cognizant SIP

Descubre cómo  Cognizant Shared Investigator Platform facilita a los sitios colaborar con los patrocinadores.

Leer folleto
Moderniza las operaciones con Shared Investigator Platform de Cognizant®

SIP de Cognizant es una plataforma sólida que transforma la colaboración entre patrocinadores y centros a través de componentes clave del ciclo de vida del ensayo clínico.

Leer
Mejores prácticas para implementar Cognizant Shared Investigator Platform

Una institución líder en investigación y tratamiento oncológico comparte sus mejores prácticas para la planificación y la implementación con éxito de Cognizant SIP en una gran organización.

Leer
Con Shared Investigator Platform, creamos un punto de acceso para todos los estudios de todos los patrocinadores, que es exactamente lo que necesitábamos para simplificar la gestión y mejorar la eficiencia de nuestros ensayos clínicos.

José Manuel Pérez Mosquera
Clinical Research Manager
CHUAC-Complejo Hospitalario Universitario A Coruña
José Manuel Pérez Mosquera
 INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Equipo

Gagan Syal

Head Life Sciences EMEA & APAC

Foto de perfil de Gagan Syal
Carlos Vela

Head Life Sciences Southern Europe

Foto de perfil de Carlos Vela
Joaquim Herrera

Senior Customer Relationship Manager Life Sciences

Joaquim Herrera

Da el primer paso

Atender a los clientes con una mirada hacia el futuro, sin perder de vista el pasado, es una promesa ambiciosa. Pero las capacidades digitales actuales ofrecen un potencial enorme que no deja de crecer.

Hablemos de cómo lo digital puede impulsar tu negocio.

Por favor, introduce tu nombre.
Por favor, escribe tu email.
Por favor, especifica el nombre de tu organización.
Por favor, escribe un número de contacto.
Por favor, selecciona región.
Por favor, elige un tipo de consulta.
Por favor, escoge un subconsulta.
Selecciona la casilla de verificación de consentimiento de privacidad.

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y los términos de servicio de Google.