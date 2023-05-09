Shared Investigator Platform

SIP es un habilitador estratégico de ensayos clínicos modernos, que se alinea con ICH E6 (R3) para mejorar la seguridad de los participantes, mejorar la calidad de los datos, optimizar las operaciones y garantizar el cumplimiento normativo. A medida que la industria evoluciona, SIP permite a los sitios y patrocinadores impulsar la preparación, la resiliencia y la excelencia en la investigación.