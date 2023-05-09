Escala tu visión de IA a la realidad empresarial Cognizant AI Factory es el ecosistema de nivel empresarial diseñado para impulsar todo el ciclo de vida de la IA, desde la ideación hasta la producción a escala y gobernada. Como elemento fundamental de nuestra estrategia de IA first, ayuda a las organizaciones a ofrecer resultados de IA optimizados en costes, seguros y escalables. La plataforma, impulsada por Dell AI Factory junto con NVIDIA, reúne la infraestructura de IA validada de Dell, GPUs NVIDIA y software de IA empresarial en un stack unificado de principio a fin que soporta sin problemas entornos on-premise, privados, públicos e híbridos. Desde agentes inteligentes y ajustes finos de LLM hasta la modernización de plataformas existentes, AI Factory permite a las empresas pasar de la experimentación al impacto real con confianza.