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AI Factory
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Escala tu visión de IA a la realidad empresarial

Cognizant AI Factory es el ecosistema de nivel empresarial diseñado para impulsar todo el ciclo de vida de la IA, desde la ideación hasta la producción a escala y gobernada. Como elemento fundamental de nuestra estrategia de IA first, ayuda a las organizaciones a ofrecer resultados de IA optimizados en costes, seguros y escalables.
La plataforma, impulsada por Dell AI Factory junto con NVIDIA, reúne la infraestructura de IA validada de Dell, GPUs NVIDIA y software de IA empresarial en un stack unificado de principio a fin que soporta sin problemas entornos on-premise, privados, públicos e híbridos.
Desde agentes inteligentes y ajustes finos de LLM hasta la modernización de plataformas existentes, AI Factory permite a las empresas pasar de la experimentación al impacto real con confianza.

Acelera la adopción de la IA con experiencia probada

Aprovechando nuestra experiencia, integramos toda la pila de IA - infraestructura, plataformas y activos inteligentes- para ofrecer resultados de negocio medibles a partir de tu potencial de IA.

Potencia de IA unificada

La solución full-stack que integra inteligencia agente con infraestructura E2E acelera cada caso de uso empresarial.

Icono circular
Capa de resiliencia de IA

Esta capa es un plano de control unificado que garantiza que los agentes de IA estén monitorizados, gobernados y gestionados continuamente.

Icono de recompra
Modelos y agentes preconstruidos

Los modelos listos para usar y los agentes preconfigurados ayudan a agilizar el despliegue y a entregar valor más rápido.

Icono de flecha de tres direcciones
Seguridad empresarial

Las barreras de seguridad integradas garantizan una seguridad robusta, gobernanza y cumplimiento con ISO/IEC 42001:2023.

Icono de seguridad

Con un potencial ilimitado, estamos construyendo casos de uso en todas las industrias

Seguros
  • Gestión de incidentes con agentes
  • Gestión del canal de valor
  • Relaciones con inversores
Fabricación
  • Gemelo digital/fábricas digitales 
  • Automatización de servicio 
  • Operaciones de servicio de campo
  • Cadena de suministro y logística con agentes
Industria farmacéutica
  • Solución de acceso al mercado con IA agéntica
  • Autoría de protocolos
  • NeuroIA® médica, legal, regulatoria (MLR) 
  • Descubrimiento de fármacos
  • Datos genómicos / análisis
Retail
  • Marketing personalizado  
  • Asistente de políticas de aerolíneas
  • Asistente de decisión para viajes
  • Asistencia en tienda
  • Contact center del retail
  • Sistema de gestión de pedidos

Recursos

Infraestructura de IA creada para escalar

Descubre cómo Cognizant y Dell Technologies están redefiniendo la IA empresarial, ofreciendo una arquitectura unificada y segura con un impacto empresarial medible.

Construir la plataforma de IA empresarial desde el core hasta el edge

Descubre cómo Cognizant y Dell Technologies están ayudando a las empresas con una arquitectura unificada que ofrece seguridad, soberanía y un ROI medible.

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Diseño circular abstracto con luces azules y rosas que irradian hacia fuera

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