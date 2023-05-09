Productos inteligentes

Cada producto y plataforma inteligente se basa en la gestión y el análisis de datos adaptables en tiempo real. Ayudamos a los operadores móviles y de cable a impulsar transformaciones arquitectónicas a través de soluciones definidas por software, nativas de la nube y edge para una mayor agilidad y conocimiento. Nuestra asociación con empresas de tecnología, empresas y operadores de flotas nos habilita para casos de uso basados en un tejido de conectividad confiable. Ya sea modernizando la infraestructura o lanzando servicios virtualizados, permitimos una entrega más rápida, una orquestación más inteligente y un rendimiento en tiempo real a escala.

Cómo ofrecemos valor:

Infraestructura preparada para el futuro

Arquitectura de red nativa de la nube y microservicios

5G privado, Open RAN y segmentación de red

SDN/NFV para virtualización y escalado dinámico

Integraciones con hyperscalers y plataformas de telecomunicaciones (AWS, Azure, etc.)

Inteligencia y control en tiempo real

Habilitación del edge y diseño de latencia ultrabaja

Optimización del tráfico basado en la IA y orquestación inteligente

Modelos de red como servicio para operaciones ágiles y rentables

Con Cognizant Neuro® Edge, llevamos la toma de decisiones en tiempo real al perímetro de la red

Ecosistemas seguros y escalables