Un gato sentado en una escala blanca y azul, mirando con curiosidad a su alrededor.

De la visión del producto a la realidad

En el mundo actual, quedarse quieto significa quedarse atrás. Para mantenerse a la vanguardia, debes ofrecer nuevos productos innovadores y reimaginar las experiencias de los usuarios.

Toma el control del recorrido de su producto. Optimiza cada etapa, desde el diseño hasta  la implementación, con tecnologías avanzadas que incluyen gemelos digitales, edge computing, IA integrada y arquitecturas nativas de la nube.

Domina el desorden de datos y acelera el desarrollo de productos con un hilo digital unificado. Supera a la competencia empleando tecnología que te permita actuar con agilidad.

Crea productos que sean seguros por diseño, al tiempo que adoptas el desarrollo de productos sostenibles para el crecimiento futuro.

Conviértete en sinónimo de innovación, con productos inteligentes que ofrecen resultados reales.

Da el primer paso para crear productos inteligentes
NUESTRO IMPACTO

Soluciones reales creadas para ofrecer resultados concretos

85%

reducción en el esfuerzo de mantenimiento del producto, liberando la capacidad de investigación y desarrollo del cliente para el desarrollo futuro.

30%

reducción del tiempo de inactividad mediante la implementación de la estrategia de gemelos digitales para la optimización prevista del funcionamiento y el rendimiento.

40%

Un OEM del sector de automoción redujo el tiempo de diseño al mercado gracias a un hilo digital impulsado por  la IA en tiempo real.

30%

reducción del esfuerzo de pruebas permitió implementar una verificación basada en riesgos real en plataformas móviles y web.

PRESTACIONES CLAVE

Innovación de productos inteligentes en todos los sectores

Con la ingeniería en nuestro ADN, hacemos realidad ideas innovadoras, desarrollando soluciones inteligentes y conectadas, sistemas integrados y experiencias personalizadas. Todas, diseñadas para ofrecer resultados tangibles en el mundo real.

Del chip a la nube, reinventando lo que pueden hacer los productos conectados

Impulsamos la innovación con productos conectados que son inteligentes, seguros y escalables. Desde el diseño de chips y sistemas embebidos hasta arquitecturas nativas en la nube y en el borde, ofrecemos soluciones que integran inteligencia perimetral para transformar el cuidado de la salud. Ya estés creando dispositivos nuevos o modernizando los existentes, diseñamos cada capa de la pila para desbloquear un tiempo de comercialización más rápido, inteligencia en tiempo real y rendimiento adaptativo a escala.

Cómo ofrecemos valor:

Innovación acelerada

  • Ingeniería integrada en hardware, firmware y componentes eléctricos
  • Conectividad nativa de la nube para productos inteligentes siempre disponibles
  • Diseño de productos, UX y servicios de investigación y desarrollo de pila completa

Ecosistemas de producto más inteligentes

  • Integración de datos en tiempo real y telemetría de dispositivos
  • Conocimiento impulsado por IA para el mantenimiento predictivo y la personalización
  • Computación perimetral y capacidad de respuesta de baja latencia
  • Diagnósticos remotos, actualizaciones OTA y modernización del ciclo de vida
  • Con la tecnología de Cognizant Neuro® Edge, acercamos la inteligencia al dispositivo, lo que permite tomar decisiones más inteligentes y más rápidas

Plataformas seguras y escalables

  • Ciberseguridad desde el diseño para garantizar la integridad de dispositivos y datos
  • Arquitectura chip-to-cloud para una orquestación perfecta
  • Procesos de ingeniería escalables y modernización lift-and-shift
Un procesador con muchos colores y patrones de circuitos intrincados.
Conectando el ecosistema sanitario con inteligencia, velocidad y propósito

Ayudamos a los líderes en el sector de tecnología médica y farmacéutico a investigar, diseñar, desarrollar y escalar soluciones de salud conectadas que transforman el cuidado del paciente. Desde la monitorización remota y las plataformas personalizadas hasta el diagnóstico en tiempo real, ayudamos a mejorar los resultados en cada etapa del proceso asistencial. Con un profundo conocimiento normativo y experiencia en el sector, aceleramos la innovación, reducimos riesgos y generamos un impacto medible, desde ensayos más rápidos hasta una atención más inteligente.

Cómo ofrecemos valor:

Soluciones inteligentes para el sector sanitario

  • Investigación y desarrollo de software y plataforma para dispositivos médicos
  • Monitorización remota y aplicaciones de acompañamiento para pacientes
  • IA/ML para diagnósticos, alertas predictivas y automatización del flujo de trabajo
  • Experiencias de usuario que priorizan el dispositivo móvil, seguras y conforme con las normativas

Toma de decisiones en tiempo real

  • Plataformas de evidencia del mundo real e integración de datos de salud
  • Simulaciones digitales y de gemelos biológicos para obtener información temprana y planificar el tratamiento
  • Detección y captura de datos habilitadas para el edge
  • Las capacidades de Neuro® Edge impulsadas por la IA permiten la inteligencia en tiempo real en el punto de atención

Cumplimiento y continuidad

  • Soporte GxP/QARA y corrección de DHF
  • Documentación técnica y mantenimiento del ciclo de vida
  • Trazabilidad entre dispositivos, datos y resultados
  • Plataformas nativas de la nube con alineación HIPAA, FDA y CE
Una mujer ayuda a una niña con su audífono, mostrando un momento de orientación y conexión entre ellos.
Conectividad para un mundo en continuo cambio

Cada producto y plataforma inteligente se basa en la gestión y el análisis de datos adaptables en tiempo real. Ayudamos a los operadores móviles y de cable a impulsar transformaciones arquitectónicas a través de soluciones definidas por software, nativas de la nube y edge para una mayor agilidad y conocimiento. Nuestra asociación con empresas de tecnología, empresas y operadores de flotas nos habilita para casos de uso basados en un tejido de conectividad confiable. Ya sea modernizando la infraestructura o lanzando servicios virtualizados, permitimos una entrega más rápida, una orquestación más inteligente y un rendimiento en tiempo real a escala.

Cómo ofrecemos valor:

Infraestructura preparada para el futuro

  • Arquitectura de red nativa de la nube y microservicios
  • 5G privado, Open RAN y segmentación de red
  • SDN/NFV para virtualización y escalado dinámico
  • Integraciones con hyperscalers y plataformas de telecomunicaciones (AWS, Azure, etc.)

Inteligencia y control en tiempo real

  • Habilitación del edge y diseño de latencia ultrabaja
  • Optimización del tráfico basado en la IA y orquestación inteligente
  • Modelos de red como servicio para operaciones ágiles y rentables
  • Con Cognizant Neuro® Edge, llevamos la toma de decisiones en tiempo real al perímetro de la red

Ecosistemas seguros y escalables

  • Orquestación y telemetría de dispositivos a escala de IoT
  •  Seguridad de confianza cero y observabilidad de red de pila completa
  • Infraestructura resiliente para operaciones de alta disponibilidad
Una representación vibrante de la tecnología de vanguardia que representa la evolución y el futuro de Internet.
Unificar el ciclo de vida del producto, desde el concepto hasta el cliente

Conectamos datos, decisiones y equipos a lo largo de todo el recorrido del producto, desde el diseño y el desarrollo hasta el cumplimiento y el servicio. Nuestras soluciones de hilo digital permiten una retroalimentación continua, inteligencia de ingeniería y trazabilidad de extremo a extremo. Estas capacidades ayudan a las empresas a acelerar la innovación, mejorar la calidad y tomar decisiones más inteligentes en cada etapa del ciclo de vida.

Cómo ofrecemos valor:

Inteligencia de ingeniería conectada

  • Migración de datos del ciclo de vida, integración y habilitación de la  plataforma de gestión del ciclo de vida (PLM)
  • Colaboración multifuncional entre diseño, fabricación y servicio
  • Información basada en la IA para la detección temprana de defectos, la predicción de riesgos y la iteración más rápida
  • Cumplimiento integrado en los flujos de trabajo de ingeniería

Trazabilidad y cumplimiento a escala

  • QARA, GxP y soporte de documentación técnica
  • Marcos de subprocesos digitales para la corrección de DHF/DMR
  • Control de cambios, preparación para auditorías y trazabilidad de productos
  • Confianza en los casos de uso del sector farmacéutico, automoción e industrial

Simulación y bucles de retroalimentación

  • Creación de gemelos digitales para diseño, diagnóstico y mantenimiento
  • Plataformas nativas de la nube para gestionar subprocesos virtuales a escala
  • Integración de datos de uso del mundo real para una mejora continua
  • Impulsando ciclos de aprendizaje rápidos a través de sistemas de retroalimentación impulsados por la IA
Una mano robótica se extiende hacia una mano humana, simbolizando la conexión entre la tecnología y el hombre.
POR QUÉ COGNIZANT

Aborda nuevas oportunidades con Cognizant

Cognizant te ayudará a obtener una ventaja competitiva con experiencia en el ciclo de vida y soluciones integrales que te permitan anticipar los cambios del mercado, optimizar las operaciones y potenciar el proceso de tu producto desde el concepto hasta la comercialización.

Logra ingresos más rápido

con un ecosistema de productos conectado que reduce los ciclos de lanzamiento y aumenta la preparación para el mercado.

Una mujer con gafas escribiendo en un portátil, concentrada en su trabajo.
Reduce el coste de la calidad y el cumplimiento

a través de la automatización impulsada por la IA, la integración digital de hilos y  la trazabilidad en tiempo real.

Un robot posado en la placa base de una computadora, mostrando una combinación de tecnología y robótica en un entorno digital.
Innova sin límites

integrando inteligencia en cada etapa de desarrollo, utilizando nuestro software avanzado, ingeniería experta, IA y escalabilidad de plataforma.

Una persona sostiene un anillo negro con la palabra "amor", que muestra una pieza de joyería simple pero significativa.
Ofrece experiencias inteligentes

unificando los datos fragmentados de los productos y aplicando inteligencia en tiempo real para acelerar el desarrollo, anticipar las necesidades e impulsar una toma de decisiones más inteligente.

Un tren moderno se desliza por una calle de la ciudad, con edificios altos y peatones visibles en el vibrante entorno urbano.
Mejora la resiliencia del producto y reduce el tiempo de inactividad

utilizando información predictiva, actualizaciones inalámbricas (OTA) y monitorización proactiva.

Vista aérea de un tractor emitiendo un rayo láser, destacando su avanzada tecnología agrícola en un entorno de campo.
Diseña de manera sostenible y escala de manera responsable

para minimizar el impacto ambiental y maximizar la eficiencia operativa.

Una escena de granja iluminada por luces de tierra, creando un ambiente cálido y acogedor al atardecer.
Descubre cómo Cognizant puede ayudarte a liderar
NUESTROS SOCIOS

Conoce nuestra red de socios globales

Desde inteligencia integrada hasta plataformas edge nativas, colaboramos con líderes tecnológicos para convertir las ideas sobre productos inteligentes en realidades escalables.

Un dron sobrevuela un exuberante campo de maíz verde, capturando vistas aéreas de los cultivos que se encuentran debajo.
Creando la fuerza de la ingeniería global a través de adquisiciones estratégicas:

Las adquisiciones de Mobica, Softvision, Belcan y Devbridge por parte de Cognizant han ampliado nuestra presencia global y han ampliado nuestras capacidades en ingeniería en Europa y América del Norte. Con una amplia experiencia en ingeniería de productos, dispositivos conectados y plataformas digitales, ayudamos a los clientes a acelerar la innovación con escala nearshore, entrega global de extremo a extremo y excelencia comprobada en ER&D y software integrado.

NOTICIAS Y ARTÍCULOS

Últimas noticias y artículos

Da un paso adelante. Lee los últimos artículos y noticias sobre el mundo de IoT e ingeniería.

Impulsar la próxima generación de aplicaciones de salud conectadas en la nube.

La alianza combina la plataforma HealthSuite de confianza de Philips con la experiencia en ingeniería digital de Cognizant para llevar soluciones de salud digital a escala al sector sanitario y farmacéutico.

Leer más
Una computadora portátil descansando sobre una mesa en un laboratorio, con varias herramientas y materiales visibles en el fondo.
Cognizant implementará Neuro® AI con NVIDIA para acelerar la colaboración empresarial

Basada en NVIDIA AI, la plataforma Neuro® de Cognizant permite sistemas multiagente escalables, LLM personalizados y gemelos digitales para la transformación empresarial.

Leer más
Fondo de onda digital abstracto con líneas fluidas y degradados en colores vibrantes.
Cognizant reconocida como líder y'star performer' por Everest Group en servicios de IA e IA generativa

Reconocimiento basado en los programas de innovación, la estrategia de talento y el ecosistema de socios de Cognizant que impulsan la adopción de IA escalable y responsable

Leer más
Una persona escribiendo en un ordenador, con la pantalla que muestra varios datos e información.
LIDERAZGO

Liderando el camino

Conoce a los expertos que guían la innovación de productos inteligentes, donde se funden la experiencia, la visión y la excelencia en ingeniería.

Diego Gastaldi

Offering Leader, Smart Products

Foto de Diego Gastaldi

¿Listo para innovar? Hablemos.

Liberar todo el potencial de IoT y las tecnologías conectadas exige un profundo conocimiento y experiencia en ingeniería.

Brindamos la experiencia para guiarte desde el concepto hasta el éxito en el mercado. Hablemos sobe tus objetivos respecto a los productos inteligentes y cómo podemos ayudarte a alcanzarlos.

Descubre qué más podemos hacer por ti y tu negocio
