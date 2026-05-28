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Somos un creador de IA
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Cerrar la brecha entre el hype de la IA y los resultados empresariales reales.

El 91 por ciento de las empresas encuestadas espera que aumenten los presupuestos de IA. Pero la IA no puede aportar un valor real para el negocio a menos que sepa cómo funciona tu organización. Tu contexto único—tus objetivos, políticas, procesos, roles y sistemas que definen cómo se realiza el trabajo—es lo que convierte la IA de una capacidad en una ventaja competitiva.

Como empresa desarrolladora de IA, incorporamos ese contexto en soluciones agénticas personalizadas full-stack y servicios habilitados por plataformas que pueden escalar en toda su organización. Así, la IA puede dejar de trabajar en compartimentos aislados y empezar a producir resultados medibles.

de las organizaciones ve una brecha entre sus ambiciones y capacidades en IA. Escalar la IA significa navegar por integración, gobernanza, preparación de datos, cumplimiento y retorno de la inversión: el desordenado punto intermedio donde se construye o se pierde valor.

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El 63 %

Así es como la IA consciente del contexto puede impulsar el rendimiento:

El contexto

¿El resultado?

Documentos y políticas bancarias
Reducción del 98% en los costes de procesamiento de documentos
Reglas, pasos e historial de reclamaciones de seguros.
Reducción del 30% en el coste por reclamación, minimizando el rework y eliminando ineficiencias
Señales de demanda sanitaria, expectativas regulatorias y experiencia del paciente
Caída del 40% en emergencias evitables y mejora constante de la experiencia de usuario
Ir a nuestras soluciones

Así es como la IA consciente del contexto puede impulsar el rendimiento:

RESULTADO

98%

disminución de los costes de procesamiento de documentos para la banca 

Contexto: Documentar la intención y las políticas

RESULTADO

30%

reducción del coste por reclamación de seguro, con menos rework e ineficiencias

Contexto: Normas, pasos e historial de las reclamaciones

RESULTADO

40%

disminución en las emergencias sanitarias prevenibles y mejora constante de la experiencia de usuario

Contexto: Señales de demanda, expectativas regulatorias y experiencias de los pacientes

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IDEA

Convierte el gasto en IA en éxito empresarial—rápido

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La conexión entre las capacidades de IA y el valor para el negocio

Descubre cómo nuestras soluciones superan la complejidad, reducen riesgos y te ayudan a obtener resultados más rápido.

Moderniza con IA

Libera los datos atrapados en tu legacy.

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Vista exterior de un puente aéreo en un día soleado.
Construir y escalar IA agéntica

Desarrolla sistemas multiagente tan inteligentes como tu negocio.

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Vista del puente peatonal del skyway con gente caminando por la acera.
Conecta la IA con el mundo físico

Desarrolla inteligencia que actúe de forma segura en el mundo real.

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Vista de un puente elevado con rascacielos al fondo.

Claves rápidas para cerrar la brecha.

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