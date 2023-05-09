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Soluciones cloud
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Ofrece resultados para el negocio con soluciones cloud

Al igual que el mundo en el que vivimos, la nube, y todo aquello a lo que se conecta, está en constante estado de innovación. Para mantenerse a la vanguardia de este cambio, Cognizant aporta experiencia en la nube, un profundo conocimiento de la industria y acuerdos para integrar, automatizar, gestionar y ofrecer los resultados que impulsan su innovación y crecimiento.

Seguimos creciendo como un AI Builder (desarrollador de soluciones de IA) liderado por plataformas gracias a la incorporación de Astreya, con sede en Silicon Valley. Astreya, que operando en más de 35 países, es un proveedor de servicios gestionados de TI con IA y con un historial de innovación de más de 20 años. Esta incorporación amplía las capacidades de Cognizant en infraestructura de IA, operaciones de centros de datos, redes empresariales, servicios en el lugar de trabajo y operaciones de IA.

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Logo de Astreya

Hemos mejorado nuestras galardonadas capacidades de Microsoft Azure mediante la adquisición de 3Cloud, una empresa de Cognizant. Antes de su adquisición, 3Cloud era el mayor socio dedicado a Azure de Microsoft, ayudando a transformar empresas en empresas impulsadas por IA. Nuestros más de 21.000 especialistas certificados en Azure proporcionarán a nuestros clientes uno de los portafolios centrados en Azure más completos del sector.

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Logo 3Cloud

Resultados de soluciones en la nube y un fuerte ROI

100%

de conformidad con los SLAs

99,9%

tiempo de actividad de la plataforma en la nube

71%

de reducción del tiempo de despliegue

60%

de optimización de los costes de uso de la nube

40%

de reducción en infraestructura cloud y costes de licencias de software.

Libera el poder de un entorno multi-cloud

Acelera el valor para el negocio con Cognizant Skygrade

Tanto si te encuentras en las etapas de planificación de una transformación a la nube como si operas en un entorno de nube subóptimo, Cognizant® Skygrade™ te ayuda a aprovechar al máximo el valor de la arquitectura cloud nativa.

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Por qué es mejor ser 'cloud-smart' que 'cloud-first'

Cloud smart significa buscar el equilibrio adecuado entre la nube pública, privada o híbrida que más beneficie a tu empresa.

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Nube de interfaz digital

Servicios cloud

Crea un puente hacia el futuro con soluciones cloud

Hacemos que las empresas de hoy en día sean sostenibles y más innovadoras mediante la transformación del núcleo legacy, impulsando la modernización de la infraestructura y las aplicaciones, y utilizando la nube como la plataforma empresarial moderna.

¿No sabes por dónde empezar? Nuestros servicios de consultoría en la nube pueden ayudar a tu empresa a trazar su viaje a la nube desde el primer día mediante la creación de una estrategia cloud y una hoja de ruta de modernización tecnológica, desde la prueba de concepto hasta la habilitación y optimización. Nuestros servicios no solo se enfocan en las soluciones sino que forman al talento y los equipos necesarios para darlas soporte.

Nuestras evaluaciones automatizadas e impulsadas por IA basadas en Skygrade™de las aplicaciones y la infraestructura existentes ayudan a comprender la preparación para la nube y los esfuerzos necesarios para la migración a la nube basada en los marcos de las 6R.

Proporcionamos las herramientas y los recursos necesarios para respaldar la implementación de prácticas de DevOps en un entorno de computación en la nube. Logra lanzamientos de software más rápidos y confiables utilizando una metodología de desarrollo de software DevOps que enfatiza la colaboración, la automatización y la entrega continua.
Nuestros servicios de consultoría incluyen el desarrollo de estrategias, la evaluación de la madurez y la racionalización de herramientas.

La plataforma OneDevOps de Cognizant acelera la adopción de DevOps mediante la identificación proactiva de cuellos de botella, proporcionando información y garantizando la trazabilidad en el proceso de entrega continua. Se integra con las principales herramientas de DevOps para reducir el tiempo de inactividad, mejorar la calidad del código y mejorar la estabilidad de la versión.

La creación, migración y modernización de aplicaciones abarcan la integración continua y la entrega continua (CI/CD), la orquestación y automatización de versiones de aplicaciones, la contenerización y DevSecOps.

Los servicios gestionados incluyen la automatización de pipeline de infraestructura como código (IaC), el mantenimiento y el soporte de herramientas DevOps y tareas rutinarias, como la gestión de versiones, las operaciones del entorno y la gestión del control de código fuente (SCM) / gestión de cambios.

Nuestros servicios cloud ayudan a las organizaciones a establecer una infraestructura cloud robusta y fiable. Brindamos los componentes esenciales, como zonas de aterrizaje, configuración de la red, protocolos de seguridad, gestión de identidad y accesos, con políticas de cumplimiento y gobernanza que te preparan para el éxito. Una parte fundamental en la creación de la nube es integrarla con plataformas como Cognizant Skygrade™  para la gestión de la nube impulsada por IA, la gobernanza de la nube y FinOps.

Consigue acceso a una gama de servicios, soluciones y capacidades de gestión en la nube que ayudan a tu empresa a sacar el máximo partido a la nube con total observabilidad, automatización, supervisión de costes y operaciones de IA. Nuestra solución combina las diferentes opciones de plataforma, herramientas, planos y servicios profesionales que puedes utilizar para implementar tu propia plataforma o para aprovechar las soluciones IP y los servicios compartidos de Cognizant.

Nuestra función de gestión de la nube utiliza Cognizant Neuro® IT Operations para ofrecer un modelo de entrega en la nube que da prioridad a la IA y que es a la vez adaptable y seguro.

Adaptable: puede integrarse en un escenario de operaciones en la nube ya existente o establecer un futuro modelo operativo en la nube para nuestros clientes, con las herramientas y la automatización más adecuadas.
Seguro: incorpora la confianza cero y la resiliencia cibernética en las operaciones en la nube mediante la implementación de las mejores prácticas, herramientas y tecnologías de seguridad en la nube para hacer que la seguridad en la nube sea una parte inherente de la gestión de la nube.

Cognizant está comprometida con servicios tecnológicos que satisfagan y superen las expectativas de los clientes. Nuestro Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) describe los estándares y compromisos que mantenemos para garantizar la más alta calidad de servicio para nuestros clientes. Ofrecemos SLA estandarizados y personalizados diseñados específicamente para los clientes en función de sus requisitos.

Alcance de los servicios
El alcance de los servicios incluye la gestión de operaciones de nube pública para infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como servicio (PaaS) y software como servicio (SaaS). También cubre la seguridad en la nube, la protección de datos, la resiliencia cibernética en la nube y la gestión de redes multinube.

Por lo general, nuestros SLA se miden en función de los siguientes criterios:  

  • Tiempo de respuesta
  • Porcentaje de adherencia del tiempo de reparación/resolución
  • Tiempo de cumplimiento y porcentaje de cumplimiento
  • Número de tickets abiertos después del doble del tiempo de resolución esperado categorizado por gravedad y prioridad.

Maximiza el valor de la nube acelerando tu transformación para liberar todo su potencial. Independientemente de que se trate de un cambio o de una transformación completa a la nube nativa y contenerización, nuestros servicios brindan resultados que ayudan a las empresas a centrarse menos en la TI y más en la innovación, las oportunidades de inversión y el crecimiento a lo largo de su viaje hacia la modernización a largo plazo.

Cognizant Skygrade se utiliza para transformar cargas de trabajo de aplicaciones on-premises o virtualizadas. El proceso comienza con una evaluación rápida y automatizada de la aplicación existente y del estado de la infraestructura, seguido de un análisis de disposición. A continuación, se desarrolla una estrategia para una migración inteligente a la nube. A esto le siguen las migraciones automatizadas con planificación inteligente de olas basada en los mapeos de dependencias, la contenerización automatizada, la ingeniería de calidad/aseguramiento de la calidad automatizada (QE/QA) y las recetas de transformación y los modelos de la industria.

Conseguir el máximo valor de tus iniciativas en la nube significa definir los procedimientos y prácticas operativos adecuados para la era de la nube pública. Nuestros servicios de optimización en la nube gestionan la entrega, el ajuste y el rendimiento para proporcionar a tu empresa la observabilidad de FinOps que necesita para garantizar cargas de trabajo optimizadas.

La plataforma Skygrade  de Cognizant proporciona una gestión de FinOps aumentada por la IA al correlacionar la información de utilización con los datos de gasto en la nube y recomendar la ubicación de las cargas de trabajo en las zonas de aterrizaje de la nube más adecuadas.  También proporciona inteligencia de optimización continua impulsada por la IA, sobre la que nuestros equipos de operaciones actúan, en colaboración con los clientes, para optimizar el gasto en la nube.

La nube híbrida unifica las operaciones al reunir a proveedores locales, periféricos y públicos, como Amazon, Microsoft y Google, en el entorno de la nube. Adapta la experiencia en la nube a tus necesidades, simplifica la gestión y asegúrate de obtener el máximo valor de tu inversión.

Nuestros servicios gestionados de infraestructura (IMS) proporcionan servicios integrales de operaciones de infraestructura de TI para aplicaciones empresariales críticas alojadas en nubes privadas/híbridas o en entornos tradicionales y propietarios. IMS también ofrece servicios de transformación de extremo a extremo, desde el legacy hasta la moderna infraestructura de TI, a través de la IA generativa y marcos adaptados a los resultados comerciales específicos de la industria.

Socios y servicios adicionales 

Lugar de trabajo digital

Ofrece mejor experiencia para el empleado con una estrategia que transforma el lugar de trabajo y la colaboración.

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Seguridad en la nube

Protege la transformación de la empresa con una seguridad sólida y sin fisuras que te brinde tranquilidad.

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Perímetro inteligente

Brinda resultados utilizando el análisis útil y en tiempo real para una toma de decisiones en el perímetro.

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Conocimiento digital

Consigue análisis profundos y aprendizaje automático que ayuden a los usuarios empresariales a generar información y valor.

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Reconocimiento de la industria

Cognizant se posiciona como líder en servicios de lugar de trabajo digital

Everest Group nombra a Cognizant líder en servicios de workplace digital, impulsado por nuestro modelo de entrega creado conjuntamente con clientes, soluciones específicas para el sector y capacidades de ingeniería integradas en dominios de TI como el lugar de trabajo, IoT y seguridad. La profunda experiencia de Cognizant en el sector y sus sólidas alianzas estratégicas permiten a los clientes navegar y transformarse con éxito en el cambiante panorama de la IA y tecnología digital.

Digital workplace services global leader 2025 - Cognizant
Cognizant se posiciona como líder en servicios ITSM y SIAM

Everest Group nombró a Cognizant líder en servicios ITSM y SIAM, destacando la fortaleza del marco Cognizant SIAMNXT, la automatización impulsada por GenAI y los robustos procesos integrados de gobernanza.

Leer informe
IT Service Management and Service Integration and Management Services PEAK Matrix® Assessment 2025

FOLLETO

Entorno de Recuperación Aislado y Automatizado (AIRE) de Cognizant, desarrollado en colaboración con Rubrik

Recupera sistemas críticos de forma segura, rápida y fiable con la solución AIRE de Cognizant. Reduce el tiempo de recuperación en un 80% con una arquitectura unificada de tres zonas impulsada por Rubrik y Perpetuuiti.

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Nodos de datos futuristas y luminosos conectados por vías de red digital de neón

FOLLETO

Business Resilience-as-a-Service de Cognizant en colaboración con Rubrik

Protege los datos críticos con Cognizant y Rubrik. Logra una protección resiliente impulsada por la IA, recuperación rápida y cumplimiento normativo en entornos híbridos.

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Logo de Rubrik

WHITEPAPER

Auge de la virtualización alternativa: Soluciones para la modernización a través de una nube híbrida rentable

Descubre formas de evaluar, reducir la dependencia y hacer la transición hacia alternativas eficientes de nube híbrida y pública.

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Operaciones cognitivas de nube híbrida: Un enfoque basado en plataforma para la eficiencia y la resiliencia

Descubre cómo las operaciones cognitivas de nube híbrida superan la automatización simple con algoritmos avanzados de IA y ML.

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Ondas digitales sobre fondo azul

Ecosistema de socios

Trabajamos con todos los principales proveedores cloud a través de grupos de negocio de hyperscaler para ofrecer habilidades y prestaciones full-stack. Juntos, reunimos los equipos cualificados, el software y las plataformas para permitir soluciones cloud seguras que aceleren el crecimiento del negocio.

Premios

Trabajamos con nuestros socios para definir el futuro de nuestros clientes. Juntos, reimaginamos procesos y transformamos experiencias para ofrecer resultados centrados en el cliente. A continuación algunos de nuestros premios más recientes.

Google Cloud

2026 Partner of the Year

- Global Partner of the Year – Data & Analytics

- Industry Solutions Partner of the Year – Healthcare and Life Sciences

- Google Cloud Competency – Gemini Enterprise

- Google Cloud Diamond Service Partner

Gestión de datos en la nube de Google
Oracle

2025

  • Premio Global Service Partner Technology/Cloud Transformation Breakthrough
  • Premio Regional Best in Class Technology/Cloud OCI Breakthrough Partner
  • Premio North American Technology/Cloud OCI Breakthrough Partner
  • Premio EMEA Technology/Cloud OCI Breakthrough Partner
  • Premio EMEA Apps – HCM Breakthrough Partner

2024

  • Premio Best in Class in Customer Success Partner para socios de servicios de aplicaciones
  • Premio al éxito del cliente en aplicaciones/SaaS EMEA
  • Premio al éxito del cliente aplicaciones/SaaS UK&I
  • Premio al éxito en aplicaciones/SaaS ECEMEA
Socio Oracle
Microsoft

Ganador de socio del año 2023

  • Americas GSI US
  • Premio Campeón de Crecimiento de GSI

Finalista del premio socio del año 2024

  • Premio al Integrador de Sistemas Globales (GSI)
  • Premio Automatización inteligente
  • Premio a los medios de comunicación y las telecomunicaciones
Socio Microsoft
Amazon Web Services

- Socio de GSI del año para migraciones a AWS

- Socio de GSI del año para migraciones a AWS en el sector farmacéutico

- Socio del año de migración a AWS en la región de China

logo socio AWS

Da el primer paso

Atender a los clientes con una mirada hacia el futuro, sin perder de vista el pasado, es una promesa ambiciosa. Pero las capacidades digitales actuales ofrecen un potencial enorme que no deja de crecer.

Hablemos de cómo lo digital puede impulsar tu negocio.

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PREGUNTAS FRECUENTES: ¿Qué es la migración a la nube?

La migración a la nube es el proceso de trasladar las aplicaciones de una organización (datos, servicios, procesos y otros componentes del negocio) a un entorno de computación en la nube. Habitualmente, implica mover estos elementos de centros de datos y servidores on-premise a la nube o de una nube a otra.

Al migrar algunos o todos los activos de datos a la nube, una organización puede conseguir los siguientes beneficios:

  • Ahorro de costes. Reduce el coste de las aplicaciones utilizando una metodología de migración escalable y repetible suministrada a través de un modelo de fábrica; controla los costes mediante precios basados en el consumo y elimina los elevados capex de los entornos on-premise.
  • Velocidad. Mejora el time to market utilizando un pipeline DevOps integrado con un modelo de seguridad cloud por capas.
  • Cartera de aplicaciones racionalizada Identifica las aplicaciones adecuadas para la migración a la nube utilizando una metodología de detección y evaluación full-stack.
  • Transformación del negocio. Las soluciones de migración cloud permiten a las empresas mover e innovar más rápido, modernizar una infraestructura de cierta antigüedad, escalar globalmente, conseguir mejor conocimiento de los datos y reestructurar modelos organizativos con el objetivo de crear mejores experiencias para el cliente.
  • Transformación digital. Consigue la transformación digital al mejorar la agilidad, permitiendo un mejor uso de tecnologías avanzadas y facilitando el cambio de cultura.
  • Consolidación del data center. Invierte menos tiempo en la gestión de los data centers y más, en dirigir el negocio al migrar a la nube.
  • Agilidad y escalabilidad. Utiliza el autoescalado y la escalabilidad para dar respuesta a los picos en la demanda de la organización sin aprovisionar un extra de capacidad.
  • Alcance geográfico. Accede a aplicaciones desde cualquier lugar o dispositivo, empleando la red de conectividad del proveedor de servicio cloud (CSPs).
  • Integración. Logra una integración con otros sistemas (interfaz de programación de aplicaciones) sencilla y asequible con las soluciones de migración cloud.
  • Simplicidad. Acelera y simplifica la configuración de datos y aplicaciones y haz las actualizaciones automáticas.
  • Bajo mantenimiento. Delega la responsabilidad de mantener el hardware, el software y la infraestructura de red en el CSP.

Llevar aplicaciones y datos a la nube se ha convertido en una actividad habitual en la era digital, una tarea que tanto los usuarios de TI como de negocio pueden hacer de manera rápida y efectiva. No obstante, en un mercado muy fragmentado, las empresas pueden ver esta actividad como un desafío al tener que elegir los servicios cloud, los modelos de despliegue y las cargas de trabajo que mejor se ajustan a sus necesidades entre la multitud de opciones disponible.

Migrar a la nube puede ser un ejercicio complejo y arriesgado para las empresas tradicionales que han confiado en sistemas legacy in-house para ofrecer servicios e ingresos durante años. Algunos de los desafíos habituales a los que se enfrentan las empresas cuando analizan soluciones de migración cloud son los siguientes:

  • Decidir qué cargas mover y el orden.
  • Mantener la fiabilidad y el rendimiento de servicios críticos para el negocio.
  • Implementar los niveles de seguridad adecuados y el cumplimiento normativo.

Los más habituales son los siguientes:

  • Greenfield, que consiste en la creación de aplicaciones en la nube con un enfoque "cloud-first" y la incorporación de funcionalidad cloud nativa.
  • Brownfield, que incluye el realojamiento, la replanificación, la rearquitectura y la refactorización.
  • Una combinación de estrategias greenfield y brownfield

Un framework de migración cloud de éxito es, por regla general, uno que utiliza una metodología agile ejecutada a través de scrum para dividir la planificación y la ejecución de la migración, así como la gestión y la optimización continuas de la nube, en cinco procesos perfectamente definidos:

  • Evaluar y planificar: evalúa las carteras para la idoneidad de la nube y la viabilidad de la migración
  • Diseñar y crear: establece un entorno cloud seguro basado en los requisitos de las cargas de trabajo
  • Visión y estrategia: garantiza el alineamiento con las estrategia de negocio y de TI
  • Migrar y validar: transición de las cargas de trabajo a la nube
  • Ejecutar y optimizar: gestiona sistemas basados en la nube incluyendo el servicio

Los aceleradores del marco, como planes detallados y patrones de solución creados previamente, herramientas de migración, modelos de fábrica, paneles de control de rendimiento y marcos de gobierno como procesos de gestión del cambio integrados, potencian este framework.

Con el proceso adecuado, la migración a la nube puede producirse en tan solo 30 días. Por lo general, esto implica la implementación de un proceso que incluye los siguientes pasos:

  • Responder: Las interrupciones pueden hacer que las organizaciones de todo el mundo reexaminen las medidas de continuidad del negocio que minimicen el impacto en los clientes.
  • Recuperar: El aumento del trabajo remoto ha expuesto las deficiencias de la infraestructura on-premise y las aplicaciones legacy. Las organizaciones han lidiado con el fallo de aplicaciones críticas y los cortes en los data centers debido a los repentinos picos en la demanda. La nube podría ayudar a las organizaciones a crear infraestructura de TI con una elevada disponibilidad, escalabilidad y resiliencia, capaz de gestionar la variabilidad en la demanda al tiempo que reduce los costes.
  • Reimaginar: el mundo tras la pandemia experimentará la adopción acelerada de las tecnologías digitales en todas las parcelas de la vida, transformando la forma en la que las empresas operan y redefiniendo cómo las compañías se relacionan con clientes y empleados. La adopción de la nube ayuda a las organizaciones a crear modelos operativos nuevos y flexibles para competir mediante la alineación de las iniciativas de modernización en todas las plataformas, aplicaciones y datos.