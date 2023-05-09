Soluciones cloud

Consigue acceso a una gama de servicios, soluciones y capacidades de gestión en la nube que ayudan a tu empresa a sacar el máximo partido a la nube con total observabilidad, automatización, supervisión de costes y operaciones de IA. Nuestra solución combina las diferentes opciones de plataforma, herramientas, planos y servicios profesionales que puedes utilizar para implementar tu propia plataforma o para aprovechar las soluciones IP y los servicios compartidos de Cognizant.

Nuestra función de gestión de la nube utiliza Cognizant Neuro® IT Operations para ofrecer un modelo de entrega en la nube que da prioridad a la IA y que es a la vez adaptable y seguro.

Adaptable: puede integrarse en un escenario de operaciones en la nube ya existente o establecer un futuro modelo operativo en la nube para nuestros clientes, con las herramientas y la automatización más adecuadas.

Seguro: incorpora la confianza cero y la resiliencia cibernética en las operaciones en la nube mediante la implementación de las mejores prácticas, herramientas y tecnologías de seguridad en la nube para hacer que la seguridad en la nube sea una parte inherente de la gestión de la nube.

Cognizant está comprometida con servicios tecnológicos que satisfagan y superen las expectativas de los clientes. Nuestro Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) describe los estándares y compromisos que mantenemos para garantizar la más alta calidad de servicio para nuestros clientes. Ofrecemos SLA estandarizados y personalizados diseñados específicamente para los clientes en función de sus requisitos.

Alcance de los servicios

El alcance de los servicios incluye la gestión de operaciones de nube pública para infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como servicio (PaaS) y software como servicio (SaaS). También cubre la seguridad en la nube, la protección de datos, la resiliencia cibernética en la nube y la gestión de redes multinube.

Por lo general, nuestros SLA se miden en función de los siguientes criterios: