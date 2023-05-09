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Pega
Contactar
Liderazgo reconocido

Mayor práctica global dedicada exclusivamente a soluciones Pega.

Icono de Liderazgo
Pioneros en innovación

Acceso anticipado a nuevas capacidades de la plataforma (Early Adoption) y co-innovación directa en el desarrollo de Pega Blueprint.

Icono de Pioneros
Talento certificado

Pool internacional de consultores de negocio y arquitectos de desarrollo preparados para retos de escala multinacional.

Icono de Talento
CÓMO TRABAJAMOS CON PEGA

Ingeniería de software y frameworks de automatización para escalar con éxito

Diseñamos pensando en la reutilización. Menos código, más impacto.

Frameworks específicos para maximizar el uso de GenAI y Decision Hub.

Herramientas propias que reducen el riesgo técnico en la migración de aplicaciones Pega entre infraestructuras y la transformación de procesos de negocio.

Expertos en desplegar Pega sobre AWS, Azure y Google Cloud Platform con configuraciones optimizadas.

Integración de agentes de IA capaces de ejecutar y optimizar procesos de negocio de forma autónoma, reduciendo la dependencia de la intervención humana y aumentando la eficiencia operativa de la organización.

INGENIERÍA Y CO-INNOVACIÓN

Por qué es diferente Cognizant técnicamente

En Cognizant no solo implementamos tecnología; lideramos su evolución. Nuestra capacidad técnica se asienta en cuatro pilares:

Arquitectura “Future-Ready”

Implementamos Pega Infinity™ bajo estándares de excelencia, optimizando el uso de DX APIs y microservicios para permitir experiencias desacopladas y escalables.

Un grupo de personas alrededor de un escritorio, haciendo un brainstorming
Aceleradores técnicos y testing

Maximizamos el ROI mediante frameworks propios de automatización de pruebas y metodologías de migración que minimizan el downtime y la deuda técnica.

Liderazgo Blueprint Pioneer

Como socios estratégicos en el desarrollo de Pega Blueprint, integramos de forma nativa capacidades de IA generativa para transformar ideas en flujos de trabajo en tiempo récord.

 

Pega Blueprint Pioneer 2025 EMEA Pega Blueprint Pioneer Pegaworld 2026
Estrategia multi-cloud

Expertos en la orquestación y despliegue de soluciones Pega críticas sobre infraestructuras de AWS, Azure y Google Cloud.

ESPECIALIZACIÓN INDUSTRIAL

Soluciones verticales diseñadas para los retos del ecosistema empresarial local

Sector sanitario y farmacéutico (GXP & Patient Journey)

Optimizamos la gestión del ciclo de vida del paciente y la automatización de procesos clínicos bajo estándares regulatorios. Aceleramos el time-to-market mediante la digitalización de procesos de farmacovigilancia y ensayos clínicos.

Servicios financieros y seguros (Operaciones, Decisioning & Cumplimiento)

Convertimos Pega en la columna vertebral operativa de tu entidad, orquestando procesos de negocio desde el onboarding hasta el middle-office, automatizando decisiones complejas en tiempo real y garantizando trazabilidad regulatoria.

Telecomunicaciones y media (Churn Reduction)

Ayudamos a las operadoras a reducir la tasa de abandono mediante la orquestación de journeys de cliente proactivos y la automatización de centros de servicios compartidos a gran escala.

Utilities

Automatizamos tramitaciones complejas y la resolución de incidencias en infraestructuras mediante flujos de trabajo inteligentes y baja fricción operativa.

Retail y Gran Consumo (Supply Chain Agility)

Conectamos la demanda del consumidor con la cadena de suministro. Optimizamos operaciones de tienda y logística de última milla.

CHECKLIST DE MADUREZ PEGA

¿Está tu arquitectura preparada para el siguiente nivel?

Antes de avanzar en tu hoja de ruta o migrar a Pega Infinity™, valida la solidez de tus cimientos técnicos con estos 11 puntos clave:

  1. Arquitectura “Situational Layer Cake”: ¿Tu jerarquía de RuleSets permite especialización sin duplicar código?

  2. Desacoplamiento mediante DX APIs: ¿Tu capa UX está separada del motor de reglas?

  3. Preparación para Pega GenAI™: ¿Dispones de un modelo de datos limpio que permita a la IA generativa actuar de forma segura?

  4. Adopción de Pega Cloud: ¿Tu infraestructura es nativa de la nube o arrastra dependencias on-premise?

  5. Adopción de constellation: ¿Tu negocio está preparado para el cambio de paradigma del uso de constellation?

  6. Gobierno de reglas y cumplimiento (GXP/GDPR): ¿Tus flujos automatizados garantizan el cumplimiento normativo europeo de forma nativa?

  7. Estrategia de integración modernizada: ¿Utilizas conectores REST/JSON en lugar de integraciones síncronas pesadas?

  8. Automatización del Ciclo de Vida (DevOps): ¿Dispones de pipelines CI/CD específicos para Pega?

  9. Uso de Customer Decision Hub (CDH): ¿Tu motor de decisiones está preparado para el procesamiento de datos en tiempo real para la Siguiente Mejor Acción (Next-Best-Action) omnicanal?

  10. Optimización de base de datos y case types: ¿Tus clases y tablas están optimizadas para tiempos de respuesta alineadas con las necesidades de negocio?

  11. Capacidad de low-code: ¿Tienes establecida una estrategia de low-code que permita colaborar negocio e IT sin romper los estándares de arquitectura?

¿El diagnóstico ha revelado brechas críticas? No dejes que la deuda técnica frene tu innovación. Solicita hoy una charla técnica con nuestros arquitectos en España para priorizar tu hoja de ruta.”

Contacta con un experto Pega

¿Preparado para liderar la próxima era de la automatización?

La tecnología Pega evoluciona rápido y tu estrategia de negocio debería hacerlo a la par. No te limites a mantener los sistemas; conviértelos en un motor de innovación continua con el respaldo de un Blueprint Pioneer.

Habla con un experto de Cognizant