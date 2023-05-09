Pega
CÓMO TRABAJAMOS CON PEGA
Diseñamos pensando en la reutilización. Menos código, más impacto.
Frameworks específicos para maximizar el uso de GenAI y Decision Hub.
Herramientas propias que reducen el riesgo técnico en la migración de aplicaciones Pega entre infraestructuras y la transformación de procesos de negocio.
Expertos en desplegar Pega sobre AWS, Azure y Google Cloud Platform con configuraciones optimizadas.
Integración de agentes de IA capaces de ejecutar y optimizar procesos de negocio de forma autónoma, reduciendo la dependencia de la intervención humana y aumentando la eficiencia operativa de la organización.
INGENIERÍA Y CO-INNOVACIÓN
Por qué es diferente Cognizant técnicamente
En Cognizant no solo implementamos tecnología; lideramos su evolución. Nuestra capacidad técnica se asienta en cuatro pilares:
ESPECIALIZACIÓN INDUSTRIAL
Soluciones verticales diseñadas para los retos del ecosistema empresarial local
CHECKLIST DE MADUREZ PEGA
¿Está tu arquitectura preparada para el siguiente nivel?
Antes de avanzar en tu hoja de ruta o migrar a Pega Infinity™, valida la solidez de tus cimientos técnicos con estos 11 puntos clave:
- Arquitectura “Situational Layer Cake”: ¿Tu jerarquía de RuleSets permite especialización sin duplicar código?
- Desacoplamiento mediante DX APIs: ¿Tu capa UX está separada del motor de reglas?
- Preparación para Pega GenAI™: ¿Dispones de un modelo de datos limpio que permita a la IA generativa actuar de forma segura?
- Adopción de Pega Cloud: ¿Tu infraestructura es nativa de la nube o arrastra dependencias on-premise?
- Adopción de constellation: ¿Tu negocio está preparado para el cambio de paradigma del uso de constellation?
- Gobierno de reglas y cumplimiento (GXP/GDPR): ¿Tus flujos automatizados garantizan el cumplimiento normativo europeo de forma nativa?
- Estrategia de integración modernizada: ¿Utilizas conectores REST/JSON en lugar de integraciones síncronas pesadas?
- Automatización del Ciclo de Vida (DevOps): ¿Dispones de pipelines CI/CD específicos para Pega?
- Uso de Customer Decision Hub (CDH): ¿Tu motor de decisiones está preparado para el procesamiento de datos en tiempo real para la Siguiente Mejor Acción (Next-Best-Action) omnicanal?
- Optimización de base de datos y case types: ¿Tus clases y tablas están optimizadas para tiempos de respuesta alineadas con las necesidades de negocio?
- Capacidad de low-code: ¿Tienes establecida una estrategia de low-code que permita colaborar negocio e IT sin romper los estándares de arquitectura?
¿El diagnóstico ha revelado brechas críticas? No dejes que la deuda técnica frene tu innovación. Solicita hoy una charla técnica con nuestros arquitectos en España para priorizar tu hoja de ruta.”
¿Preparado para liderar la próxima era de la automatización?
La tecnología Pega evoluciona rápido y tu estrategia de negocio debería hacerlo a la par. No te limites a mantener los sistemas; conviértelos en un motor de innovación continua con el respaldo de un Blueprint Pioneer.