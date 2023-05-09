Consultoría
Poner la IA en marcha juntos
Ganar con IA requiere un enfoque centrado en el ser humano.
Nuestros asesores colaboran contigo para desarrollar soluciones inteligentes de IA ancladas en los objetivos de tu negocio, contexto y casos de uso reales.
Unimos estrategia, tecnología y fuerza laboral, ayudándote a pasar de estar preparado para IA a optimizado con IA al integrar soluciones en cómo tu plantilla trabaja, toma decisiones y crea valor.
El resultado es una IA en la que tus equipos confían, tu empresa puede escalar y una empresa más inteligente, rápida, empoderada y capaz.
SECTORES A LOS QUE PRESTAMOS SERVICIOS
Experiencia de la industria de Cognizant
Nuestros equipos aportan un profundo conocimiento del sector y una perspectiva empresarial para ayudar a las organizaciones a repensar cómo operan y compiten en el mercado. Combinamos conocimiento del sector con estrategia, IA y experiencia en transformación para guiar cambios complejos desde la visión hasta la ejecución, convirtiendo la ambición en valor empresarial medible.
Rediseña tus principales fuentes de valor en banca, pagos, préstamos y mercados de capital para generar valor para clientes y accionistas. Te ayudamos a replantear la incorporación, los pagos, los préstamos y las operaciones mientras reestructuramos la toma de decisiones y controles como el KYC y el fraude con inteligencia fiable integrada. Priorizando los casos de uso adecuados, integrando la gobernanza y navegando el cambio juntos, puedes obtener un valor medible con una IA escalable y lista para la regulación.
Lograr una mayor inteligencia de datos en todas las operaciones. Ofrecemos servicios de estrategia, operaciones y asesoramiento tecnológico a aseguradoras, corredores, MGAs y organizaciones autoaseguradas en seguros de propiedad y accidentes, vida y rentas vitalicias, beneficios grupales y jubilación. Aplicando análisis e inteligencia artificial a áreas clave como riesgo, suscripción, beneficios, reclamaciones y compromiso con el cliente, podemos lograr, junto, un impacto medible a lo largo de toda la cadena de valor.
Mejora los resultados para pacientes y miembros mientras gestionas los costes y la complejidad de operaciones a lo largo de todo el continuo atencional. Trabajamos con pagadores y proveedores para ayudarte a reimaginar procesos y ejecutar transformaciones lideradas por IA agéntica a gran escala. Al reestructurar funciones como la administración de reclamaciones, la gestión de la utilización y la prestación de cuidados, puedes mejorar la calidad de la atención y la eficiencia operativa, y desarrollar un crecimiento sostenible a largo plazo.
Acelera la innovación y mejora los resultados para los pacientes mientras cumples con las demandas regulatorias de toda la cadena de valor de la industria farmacéutica. Cognizant ayuda a empresas biofarmacéuticas, biotecnológicas y de dispositivos médicos a replantear procesos empresariales mediante IA y decisiones basadas en datos en I&D, desarrollo clínico, fabricación y comercialización. Juntos mejoraremos la colaboración comercial omnicanal, impulsaremos cadenas de suministro resilientes y avanzaremos en la fabricación inteligente, preservando al mismo tiempo el crecimiento y la confianza a largo plazo.
Moderniza operaciones complejas y que requieren muchos activos, equilibrando al mismo tiempo las expectativas de coste y rendimiento. Ayudamos a organizaciones de los sectores de automoción, aeroespacial y defensa, petróleo y gas y utilities a replantear procesos y modelos operativos fundamentales. A través de un enfoque dirigido por profesionales y centrado en el dominio, trabajaremos contigo para aplicar IA y métodos modernos de entrega que generen resultados medibles a lo largo de toda la cadena de valor.
Las industrias orientadas al consumidor deben adaptarse continuamente a las expectativas cambiantes mientras mejoran el rendimiento operativo. Trabajando junto a los clientes, aportamos una profunda experiencia sectorial y una visión liderada por IA para repensar experiencias, modernizar operaciones y lograr crecimiento, fidelidad y rendimiento a lo largo de toda la cadena de valor del consumidor.
Las organizaciones de comunicación, medios y tecnología deben adaptarse continuamente a clientes siempre activos y a ecosistemas digitales en rápida evolución. Colaborando con líderes, aportamos una perspectiva empresarial e inteligencia digital avanzada para modernizar experiencias, operaciones e infraestructuras, ayudando a las organizaciones a mantenerse optimizadas para un valor empresarial sostenido.
Nuestras capacidades
Da el primer paso
Atender a los clientes con una mirada hacia el futuro, sin perder de vista el pasado, es una promesa ambiciosa. Pero las capacidades digitales actuales ofrecen un potencial enorme que no deja de crecer.
Hablemos de cómo lo digital puede impulsar tu negocio.
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