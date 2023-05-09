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Consultoría
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La experiencia que te lleva más lejos.

Tu empresa necesita que las personas, los procesos y la tecnología avancen juntos. Esa es la transformación que te ayudamos a moldear, escalar y mantener.
Nuestros equipos de consultoría combinan una estrategia visionaria, una profunda experiencia en el sector y conocimientos impulsados por IA para ofrecer resultados reales y medibles. Trabajando codo con codo con tus equipos, creamos conjuntamente hojas de ruta inteligentes y adaptables que guían tu empresa en cada etapa del camino, desde las realidades actuales hasta las posibilidades del futuro.
Con un estado futuro claro y un camino práctico a seguir, puedes pasar sin problemas de la estrategia a los resultados, desbloqueando todo el potencial de la IA, acelerando el valor y generando un impacto significativo para tus clientes y empleados.

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Poner la IA en marcha juntos

Ganar con IA requiere un enfoque centrado en el ser humano.
Nuestros asesores colaboran contigo para desarrollar soluciones inteligentes de IA ancladas en los objetivos de tu negocio, contexto y casos de uso reales.
Unimos estrategia, tecnología y fuerza laboral, ayudándote a pasar de estar preparado para IA a optimizado con IA al integrar soluciones en cómo tu plantilla trabaja, toma decisiones y crea valor.
El resultado es una IA en la que tus equipos confían, tu empresa puede escalar y una empresa más inteligente, rápida, empoderada y capaz.
SECTORES A LOS QUE PRESTAMOS SERVICIOS

Experiencia de la industria de Cognizant

Nuestros equipos aportan un profundo conocimiento del sector y una perspectiva empresarial para ayudar a las organizaciones a repensar cómo operan y compiten en el mercado. Combinamos conocimiento del sector con estrategia, IA y experiencia en transformación para guiar cambios complejos desde la visión hasta la ejecución, convirtiendo la ambición en valor empresarial medible.

Rediseña tus principales fuentes de valor en banca, pagos, préstamos y mercados de capital para generar valor para clientes y accionistas. Te ayudamos a replantear la incorporación, los pagos, los préstamos y las operaciones mientras reestructuramos la toma de decisiones y controles como el KYC y el fraude con inteligencia fiable integrada. Priorizando los casos de uso adecuados, integrando la gobernanza y navegando el cambio juntos, puedes obtener un valor medible con una IA escalable y lista para la regulación.

Lograr una mayor inteligencia de datos en todas las operaciones. Ofrecemos servicios de estrategia, operaciones y asesoramiento tecnológico a aseguradoras, corredores, MGAs y organizaciones autoaseguradas en seguros de propiedad y accidentes, vida y rentas vitalicias, beneficios grupales y jubilación. Aplicando análisis e inteligencia artificial a áreas clave como riesgo, suscripción, beneficios, reclamaciones y compromiso con el cliente, podemos lograr, junto, un impacto medible a lo largo de toda la cadena de valor.

Mejora los resultados para pacientes y miembros mientras gestionas los costes y la complejidad de operaciones a lo largo de todo el continuo atencional. Trabajamos con pagadores y proveedores para ayudarte a reimaginar procesos y ejecutar transformaciones lideradas por IA agéntica a gran escala. Al reestructurar funciones como la administración de reclamaciones, la gestión de la utilización y la prestación de cuidados, puedes mejorar la calidad de la atención y la eficiencia operativa, y desarrollar un crecimiento sostenible a largo plazo.

Acelera la innovación y mejora los resultados para los pacientes mientras cumples con las demandas regulatorias de toda la cadena de valor de la industria farmacéutica. Cognizant ayuda a empresas biofarmacéuticas, biotecnológicas y de dispositivos médicos a replantear procesos empresariales mediante IA y decisiones basadas en datos en I&D, desarrollo clínico, fabricación y comercialización. Juntos mejoraremos la colaboración comercial omnicanal, impulsaremos cadenas de suministro resilientes y avanzaremos en la fabricación inteligente, preservando al mismo tiempo el crecimiento y la confianza a largo plazo.

Moderniza operaciones complejas y que requieren muchos activos, equilibrando al mismo tiempo las expectativas de coste y rendimiento. Ayudamos a organizaciones de los sectores de automoción, aeroespacial y defensa, petróleo y gas y utilities a replantear procesos y modelos operativos fundamentales. A través de un enfoque dirigido por profesionales y centrado en el dominio, trabajaremos contigo para aplicar IA y métodos modernos de entrega que generen resultados medibles a lo largo de toda la cadena de valor.

Las industrias orientadas al consumidor deben adaptarse continuamente a las expectativas cambiantes mientras mejoran el rendimiento operativo. Trabajando junto a los clientes, aportamos una profunda experiencia sectorial y una visión liderada por IA para repensar experiencias, modernizar operaciones y lograr crecimiento, fidelidad y rendimiento a lo largo de toda la cadena de valor del consumidor.

Las organizaciones de comunicación, medios y tecnología deben adaptarse continuamente a clientes siempre activos y a ecosistemas digitales en rápida evolución. Colaborando con líderes, aportamos una perspectiva empresarial e inteligencia digital avanzada para modernizar experiencias, operaciones e infraestructuras, ayudando a las organizaciones a mantenerse optimizadas para un valor empresarial sostenido.

Nuestras capacidades

Modernización de tecnología

Nuestros proyectos de consultoría transformadora ayudan a los clientes a identificar y resolver desafíos empresariales críticos utilizando tecnología de vanguardia, incluida la IA. Los equipos de los clientes están preparados para convertirse en los innovadores tecnológicos del mañana.

Gestión de la transformación

Ayudamos a las organizaciones a diseñar y ejecutar procesos de transformación reduciendo fricciones, alineando a ejecutivos y equipos y colaborando mediante el cambio organizacional utilizando métodos y aceleradores probados para ofrecer resultados medibles.

Proceso de negocio

Rediseñamos cómo se realiza el trabajo empresarial utilizando un enfoque independiente del proveedor y centrado en resultados, que aplica la IA donde tiene mayor impacto. Trabajamos en distintos ámbitos y funciones operativas para impulsar una transformación unificada a nivel empresarial.

Consultoría en IA

Desde el descubrimiento hasta la ejecución, ayudamos a las organizaciones a construir una IA de confianza y orientada al contexto, alineando estrategia, gobernanza y adopción para pasar de estar lista para IA a optimizarla.

Cadena de suministro

Nuestro equipo diseña cadenas de suministro habilitadas por IA que ayudan a las organizaciones a pasar de la ejecución reactiva a la orquestación inteligente en planificación, abastecimiento, compras y operaciones logísticas.

Innovación a través de Cognizant Moment

A través de la orquestación de experiencias de Cognizant Moment, colaboramos con líderes para descubrir los momentos que moldean la percepción y la interpretación, y posteriormente los materializamos mediante el diseño de experiencias y tecnología avanzada.

Premios

Cognizant nombrado líder en la Evaluación PEAK Matrix® 2 sobre Servicios de consultoría para transformación digital 2025 de Everest Group
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Cognizant nombrado líder en la Evaluación PEAK Matrix® 2 sobre Servicios de consultoría para transformación digital 2025 de Everest Group
Cognizant y Stena Bulk fueron homenajeados conjuntamente en los ISG Paragon Awards™ por la iniciativa STORM
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Cognizant reconocido en el Ranking de Prácticas 2026 de Vault como uno de los mejores programas de consultoría
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Cognizant, en el listado de las mejores empresas para trabajar 2023, elaborada por Consulting Magazine
Cognizant, líder en servicios de consultoría de negocio

ISG Provider Lens™ nos ha posicionado como líder en la categoría de servicios de consultoría de negocio en su informe "Digital Business Enablement and ESG Services". El informe reconoce las fortalezas de Cognizant en consultoría estructurada, estrategia de crecimiento enfocada en la adquisición y proyectos de consultoría digital complejos.

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Logo ISG Provider Lens
HFS reconoce los logros de consultoría de Cognizant en un informe especial

Mencionan nuestra respuesta a la demanda de las empresas de un modelo de prestación de servicios de consultoría, manuales de consultoría, compromiso con la audiencia CXO de las principales empresas, foco en el compromiso con los modelos operativos multifuncionales y nuestro énfasis por involucrar a los líderes de negocio y de TI en todas las conversaciones.

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logo HFS
Forbes sitúa a Cognizant como una de las mejores firmas de consultoría en 2023

Este ranking anual se elabora en base a dos encuestas independientes que recogen las respuestas de más de 10.000 ejecutivos de consultoría de gestión y más de 1.200 clientes, que evaluaron las consultorías de gestión con las que han trabajado los últimos cuatro años.

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Logo Forbes

Da el primer paso

Atender a los clientes con una mirada hacia el futuro, sin perder de vista el pasado, es una promesa ambiciosa. Pero las capacidades digitales actuales ofrecen un potencial enorme que no deja de crecer.

Hablemos de cómo lo digital puede impulsar tu negocio.

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