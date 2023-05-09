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Pagos
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La presión recae en simplificar y estandarizar los pagos. La velocidad nunca ha sido más importante para la implementación de centros y plataformas, y para comercializar rápidamente soluciones de pago digital.

Logra una transformación integral

Replantea tu plataforma de pago, operaciones y CX con nuevas tecnologías y productos innovadores. 

Prepárate para el futuro

Crea diseño intuitivo y modelos de negocio sostenible de forma que estés preparado para lo que venga.

Muévete rápidamente y de forma rentable

Nuestros aceleradores lo llevan al mercado rápidamente y nuestra experiencia en el sector ayuda a reducir los costes de implementación. 

Segmentos

Emisores y adquirientes de tarjetas

Logra ventaja competitiva con los titulares de tarjetas e incorpora comerciantes más rápido. Crea las plataformas, las herramientas y la infraestructura necesarias para transacciones fluidas y seguras.

Un hombre mirando el teléfono y la tarjeta de crédito que sostiene la mujer.
Fintechs

Migra motores de procesamiento de pagos a la nube y amplía las capacidades para nuevos carriles de pago y métodos de pago alternativos. 

Una barra gráfica del mercado de valores.
Redes y procesadores

Transforma tu redes de pago y ecosistema de procesamiento. Lanza nuevos productos con un menor tiempo de comercialización y capacidades de auto-servicio para comerciantes y socios.

Un hombre con delantal sosteniendo un teléfono a una mujer, mientras sus colegas miran.
Bancos y cooperativas de crédito

Independientemente de que tu objetivo sea mejorar la detección del fraude, los servicios de infraestructura de pago end-to-end o la CX, nuestro equipo te puede ayudar.  

Leer más sobre el fraude RTP
Una imagen borrosa de una ofina con muchos escritorios y empleados en su día a día.

Servicios de pago digital

Asesoría y consultoría
Asesoría y consultoría
  • Consultoría de negocio y de productos 
  • Estrategia de producto y hoja de ruta 
  • Desarrollo vs. análisis de compra y selección de producto 
  • Estrategia cloud 
  • Racionalización de cartera 
Dos hombres y una mujer hablando y mirando una tablet.
Crea e implementa
Crea e implementa
  • Ingeniería de plataforma 
  • Desarrollo e implementación de producto 
  • Integración de sistemas 
  • Datos, análisis e IA 
  • Habilitación en la nube 
  • Migración y actualizaciones de productos 
  • Ingeniería y garantía de calidad 
Primer plano de un par de manos en un teclado delante de monitores.
Opera y ejecuta
Opera y ejecuta
  • Aprovisionamiento y operaciones de infraestructura 
  • Operaciones de pago e investigaciones 
  • Servicios de BPO   
  • Servicios de seguridad 
  • Soporte y mantenimiento de aplicaciones
Vista de la espalda de una mujer sentada en un silla mirando varios monitores.

Ofertas

Modernización de pagos

Crea más valor para los clientes y las partes interesadas con una plataforma flexible que conecta e integra múltiples sistemas y canales de pago.

Leer más
Detección de fraude RTP

Crea capacidades de pago en tiempo real resistentes al fraude. Protege tus transacciones y prepáralas para integrarse con nuevas compensaciones RTP.

Leer más
GenAI

Pon la GenAI a trabajar donde más lo necesites, desde impulsar el servicio al cliente y la competencia de los asesores hasta las capacidades de desarrollo de sistemas y la eficiencia de los procesos.

Leer más
Servicios de procesos de negocio

Combina la IA, los datos y el ingenio humano para un valor que cambie las reglas del juego. Nuestro BPS de pago permite a las organizaciones adaptarse a los cambios del mercado y crear experiencias para el cliente de manera fluida. 

Leer más

Casos prácticos

Logra tus objetivos de pago digital

Teach for America simplifica
Teach for America simplifica

y automatiza el procesamiento de pagos a donantes mientras optimiza el uso de los recursos.

Dos escolares trabajando en tareas.
Tyl by NatWes admite 2M de transacciones a la semana
Tyl by NatWes admite 2M de transacciones a la semana

y materializa su visión de una innovación rápida de productos y crecimiento del cliente.

Artículos

La revolución de los métodos de pago alternativos (APM)

Guru Sahajpal, Industry Lead, Financial Services and Fintech, North America, analiza, en la Cumbre de Pagos de Canadá 2025, cómo los APMs ofrecen transacciones más rápidas, seguras y personalizadas, dando forma al futuro del comercio.

Foto de Guru Sahajpal
Cómo la IA y la automatización pueden mitigar el fraude en los pagos

La Dra. Amita Gill, de Cognizant, explica cómo la IA mejora la detección del fraude en los pagos y la seguridad, abogando por la colaboración para construir redes resilientes.

Foto de la Dra. Amita Gill
El camino a seguir: perspectivas sobre las tendencias globales de pagos

La Dra. Amita Gill, líder de mercado, analiza el panorama en constante evolución de las tendencias globales de pagos que definen el futuro y las valiosas lecciones que Canadá puede aprender de los mercados internacionales, incluyendo los éxitos de la UPI de India.

Una mujer presentando en el escenario

BLOG

¿Qué significan para las empresas los cambios que se avecinan en SWIFT?

SWIFT retirará IPLA y SIL para 2026, instando a las instituciones a adoptar soluciones cloud modernas basadas en API para pagos transfronterizos.

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Ilustración de una molécula de ADN, que muestra su estructura compuesta por varios tipos de átomos.

BLOG

Es el momento de reforzar las estrategias de prevención del fraude

El fraude está aumentando a nivel mundial, empujando a las instituciones financieras a modernizar sus defensas. Al adoptar la IA, la automatización y las estrategias basadas en datos, las organizaciones pueden reducir las pérdidas, aumentar la eficiencia y anticiparse a los ciberdelincuentes.

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Un icono de candado digital sobre una tarjeta de crédito

BLOG

IA agéntica: los gigantes de las tarjetas de crédito mueven ficha

Los agentes de IA no solo asisten en las compras, sino que también las realizan, redefiniendo el comercio digital y posicionando a Visa, Mastercard y PayPal a la vanguardia de una nueva era en los pagos.

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Una tarjeta de crédito de color dorado en un teclado

BLOG

GenAI: redefiniendo el panorama de los pagos

En la era de los pagos basados en la IA, los proveedores pueden crear opciones para hacer los servicios financieros más accesibles, personalizados y de valor para todos.

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BLOG

Tres mitos: migrando los pagos a la nube

Los tres mitos principales sobre la migración a la nube y cómo las compañías pueden evitarlos.

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BLOG

Modernización de los pagos: adopta un enfoque holístico

Con esta visión, los proveedores pueden abandonar un enfoque incompleto y definir la estrategia para el futuro.

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BLOG

Emisores de tarjetas y migración a la nube: seis claves del éxito

La ventaja de la nube es ganarse a los proveedores de pagos, pero esto exige planificación y enfoque organizativo.

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Una mujer interactuando con una pantalla de pago

EBOOK

El futuro de los medios pagos: evolucionar más allá de las transacciones

El auge de las finanzas abiertas y las nuevas reservas de valor están definiendo el futuro de los pagos. Es hora de que las instituciones de pago tomen sus decisiones.

Leer ebook
Una gran gota de agua sobre un charco de agua con la puesta de sol de fondo.

INFORME

Haz el cambio: liquidación en tiempo real para los pagos con tarjeta

La industria de las tarjetas está experimentando un cambio decisivo. ¿Estás preparado para pasar a la liquidez en tiempo real para el crecimiento acelerado del negocio?

Ver PDF
Una mano sosteniendo un teléfono como medio pago sobre otra mano sujetando un dispositivo de pago.

Reconocimientos

Everest Group cita a Cognizant como líder en pagos

Nuestras asociaciones y el sólido reconocimiento de los clientes nos convierten en uno de los principales líderes en la Evaluación Matrix PEAK 2023 de los Servicios de TI de Pagos de Everest Group.

Leer el informe PEAK Matrix
Panorámica de la vista nocturna del Ama Dablam en el Himalaya

Diferenciadores

Cognizant Payment Messaging Converter

Acelera el viaje de tu banco para la adopción de la norma ISO 20022 para múltiples vías de pago. Cognizant® Payment Messaging Converter acelera la implementación

nulo
Cognizant Instant Payment Orchestrator

Simplifica y acelera la adopción de FedNow. Cognizant® Instant Payment Orchestrator es una solución pre-paquetada que integra FedNow con sus soluciones de centros de pago listos para usar. 

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Una joven trabajadora con delantal a punto de pasar la tarjeta de crédito a través de un procesador de pagos.
Cognizant Neuro Edge (GenAI)

Toma decisiones en tiempo real en el perímetro. Cognizant Neuro® Edge simplifica y acelera el desarrollo y el despliegue de aplicaciones y servicios.

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Un puente de cercanías con un punto de datos conectado como superposición.
Cognizant Skygrade

Simplifica la modernización, migración y gestión de tus plataformas cloud y aplicaciones con Cognizant® Skygrade™. 

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Visualization of Data and Cloud Computing

Socios

Afronta tus desafíos de pago con nuestros socios y alianzas estratégicas.

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Equipo

Guillermo de Andrés Arroyo

Portfolio Lead – Banking Financial Services & Insurance

Foto de Guillermo de Andrés
José Manuel Zafra González

Banking, Financial Services & Insurance Iberia

Foto de José Manuel Zafra González

Da el primer paso a la transformación del pago

Servir a los clientes mirando al futuro y al pasado es una gran promesa. El poder de las capacidades digitales actuales, incluyendo soluciones de transformación digital y TI, lo hace posible.  

Pregúntanos cómo los servicios de tecnología pueden servir a tu negocio. 

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