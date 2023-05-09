Una manera más rápida para una CX fluida Cognizant Neuro® Business Processes simplifica y acelera la adopción de la automatización y la IA en la empresa, ayudando a los clientes a brindar mejores experiencias y más eficientemente. Para tener éxito en la era de la experiencia, las compañías invierten en desarrollar customer journeys intuitivos y de valor. Pero los procesos que los soportan siguen siendo complejos y están organizados en silos, lo que se traduce en experiencias pobres e ineficiencias de elevado coste. Junto con los clientes, hemos desarrollado Cognizant Neuro, un conjunto de soluciones que ayudan a las empresas a ofrecer mejores experiencias con beneficios revolucionarios.