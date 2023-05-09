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Cognizant Neuro® Business Processes
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Una manera más rápida para una CX fluida

Cognizant Neuro® Business Processes simplifica y acelera la adopción de la automatización y la IA en la empresa, ayudando a los clientes a brindar mejores experiencias y más eficientemente.
Para tener éxito en la era de la experiencia, las compañías invierten en desarrollar customer journeys intuitivos y de valor. Pero los procesos que los soportan siguen siendo complejos y están organizados en silos, lo que se traduce en experiencias pobres e ineficiencias de elevado coste.
Junto con los clientes, hemos desarrollado Cognizant Neuro, un conjunto de soluciones que ayudan a las empresas a ofrecer mejores experiencias con beneficios revolucionarios.

Una estructura de automatización inteligente para los negocios modernos

Neuro Business Processes es un tejido de automatización que organiza el talento, las nuevas formas de trabajo, el conocimiento del sector y la tecnología de una manera inteligente y holística. El resultado: operaciones digitales, basadas en la IA, eficientes y adaptativas que ofrecen mejores experiencias a las empresas modernas.

Ventajas clave

Interoperable, desarrollada para una evolución continua

Aprovecha las inversiones actuales y evita la dependencia de un fabricante con la arquitectura interoperable Neuro Business Processes.

un ícono de una mano presionando un botón
Intuitiva, fácil de escalar

Acelera la adopción habilitando a los empleados de primera línea para que adopten la tecnología a través de una interfaz configurable, low-code y sin código.

un icono de varias personas juntas
Aumentada con inteligencia del sector

Agiliza la obtención de valor a través de taxonomías reutilizables, específicas del sector, que incrementan la calidad y velocidad de transformación.

icono de una bombilla
Visión global, bloques de desarrollo sencillos

Transforma las operaciones empresariales y maximiza el beneficio sin prácticas invasivas sin importar el punto en el que te encuentres de tu viaje de automatización.

icono de una montaña con una bandera

Reconocimiento de la industria

Cognizant, líder en el PEAK Matrix® de proveedores de automatización inteligente de procesos 2023 de Everest Group

Conseguimos la mejor posición por nuestra visión y prestaciones. Los clientes citaron nuestra profunda experiencia estratégica y en las industrias, el talento de nuestro equipo y la gestión del cambio organizativo como elementos claves para ayudarles a generar resultados.

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automatización inteligente de procesos
Everest reconoce a Cognizant como líder en el PEAK Matrix® Revenue Cycle Management (RCM) Operations 2022

Hemos conseguido una vez más la mayor puntuación y diferenciarnos por nuestras prestaciones end-to-end en la cadena de valor RCM y por nuestra sólida solución de análisis y automatización para las organizaciones sanitarias. 

Leer informe

Confía en nosotros

Nuestro equipo de consultores de procesos de negocio, profesionales del sector y técnicos trabajan contigo para simplificar, integrar y acelerar la adopción de la automatización y la IA con el diseño e implementación de soluciones creadas en torno a tres principios básicos.

Transformación de las operaciones

Ayudamos a transformar las operaciones empresariales para permitir experiencias significativas para clientes, empleados y ecosistema de socios.

onda de arena y piedra
Automatización centrada en el ser humano

Combinamos el diseño de procesos con tecnología y nuevas formas de trabajar para habilitar a los usuarios y aumentar las interacciones humanas.

una chica trabajando en su laptop
Empoderamiento del cliente

Adoptamos un enfoque people -first y enseñamos a tus empleados cómo utilizar la automatización y la IA para que tu iniciativa crezca.

gente pidiendo una idea

Laboratorio de innovación conjunta de Neuro Business Processes

Experimenta tecnologías innovadoras, rediseña escenarios y explora el "arte de lo posible" a través de viajes virtuales de pensamiento de diseño en el laboratorio de innovación conjunta de Neuro Business Processes.

Nuestros expertos en automatización inteligente de proceso y partners de tecnología permiten a nuestros clientes visualizar y experimentar cambios antes de que ocurran.

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Operaciones empresariales modernas

Explora nuestras operaciones empresariales modernas

Aceleradores de negocio de IA

Acelera tu adopción de IA y automatización utilizando nuestras soluciones preconfiguradas para operaciones empresariales

Servicios de datos de entrenamiento de modelos de IA

Identifica las oportunidades adecuadas de IA, preparar datos de alta calidad y entrenar, validar, construir y desplegar modelos con supervisión humana

Continúa con la conversación

Para hablar sobre los beneficios revolucionarios que aportan Neuro Business Processes a las organizaciones, por favor rellena el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo.

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