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Servicios de procesos de negocio
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Operaciones modernas con IA integrada para utilities

El manual sobre que ayudará las organizaciones a crecer se está reescribiendo. Creemos que el futuro será de las empresas que modernas que adopten operaciones de negocio con inteligencia artificial integrada: Un negocio que pueda anticipar y actuar de manera ágil para aprovechar las oportunidades en medio del cambio.
Ayudamos a los clientes a repensar cómo crean valor, innovan y crecen combinando la experiencia en negocios y procesos con plataformas digitales inteligentes para optimizar las operaciones.

Resultados de negocio y sólido ROI

1M USD

reducción de los costes de explotación

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2,1 M USD

de ahorro anual

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200%

de aumento de eficiencia de la planta

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20%

ahorros del back-office

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Los procesos preparados para el futuro impulsan la eficiencia y la innovación

Como líderes en la próxima generación de servicios de procesos empresariales y soluciones de automatizació,n trabajamos con nuestros clientes para desarrollar operaciones modernas que son más rápidas, eficientes y están más centradas en las personas, lo que se traduce en  ventaja competitiva.

Utilizamos la tecnología, los datos y los disruptores digitales, así como nuevos modelos comerciales y de innovación conjunta, para ofrecer una mayor productividad, incrementar los ingresos y brindafr experiencias intuitivas a los clientes y los empleados.

icono de inteligencia artificial
Superar la incertidumbre

La habilidad para reducir estratégicamente los costes e invertir en nuevas fuentes de ingresos es tremendamente valiosa en tiempos de incertidumbre.

La implementación de operaciones modernas permite a las empresas actuar con conocimiento y agilidad, anticipando tendencias, identificando nuevas áreas de crecimiento y equilibrando la eficiencia con la innovación.

Al modernizar las operaciones de negocio, tu organización puede anticipar los pasos necesarios para acelerar el crecimiento y escalar.

Icono de una cabeza humana mirando a la derecha con una bombilla en la parte superior

Servicios BPS y de automatización para utilities

Cognizant® Digital After Market Services

Servicios posventa modernos que optimizan procesos clave, como la gestión de solicitudes, los servicios de campo, las piezas de repuesto, la garantía, la logística inversa y la supervisión de activos.

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Cognizant® Digital Order Management

Operaciones, experiencias y plataformas modernas con automatización que optimiza las experiencias de pedidos, reduce los costes y aumenta la eficiencia.

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Gestión de activos empresariales

Solución moderna de operaciones de gestión de activos que reduce el tiempo de inactividad de los equipos, aumenta la producción de energía, reduce los costes y mejora la utilización de los activos.

Cognizant® Digital Workforce Mobility

Soluciones modernas de operaciones de campo y lugar de trabajo digital que reducen los costes, aumentan la colaboración y simplifican el trabajo en la construcción.

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Cognizant® Operations Intelligence Platform

Plataforma de operaciones moderna que proporciona la información necesaria para mejorar la toma de decisiones, optimizar la producción y reducir los costes.

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Servicios digitales de medición a cobro de Cognizant

Servicios modernos de operaciones de medición a cobro que ayudan a eliminar los errores de facturación, reducir los ingresos no facturados y mejorar el servicio al cliente.

Cognizant® UtilityOne Engage

Experiencias modernas con canales web, móviles y de voz integrados que generan lealtad y reducen los costes.

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Cognizant® UtilityOne Insights

Solución moderna de gestión de clientes que ofrece experiencias omnicanal holísticas y optimiza la facturación, el pago y el cobro de deudas.

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Servicios de automatización inteligente

Prepara a tu organización para el futuro con soluciones de automatización de procesos y de TI alineados con la industria.

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Cognizant Neuro® Business Processes

Simplificamos y aceleramos la adopción de la automatización, integramos y orquestamos recursos y vemos retornos más rápido.

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Finanzas y contabilidad

Genera nuevo valor para el negocio desde las finanzas y la contabilidad

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Servicio al cliente omnicanal

Ofrece las experiencias intuitivas que demandan los clientes.

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Operaciones de marketing

Incrementa la velocidad, la eficiencia y el conocimiento; consigue mejor ROI de marketing.

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Oportunidades de negocio para acelerar el crecimiento

Haz crecer nuevas empresas digitales y nuevos canales de ingresos a la velocidad de las ideas.

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Servicios empresariales de experiencia de empleado

Descubre cómo ofrecer experiencia a los empleados basadas en la persona a escala.

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Ideas

Las utilities pueden reducir el riesgo futuro mediante la decodificación de la excelencia operativa

Al integrar plenamente la tecnología y realizar mejoras continuas en la gestión del talento, el sector estará listo para prosperar.

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The future of us: una guía de campo

En la próxima era de cero emisiones netas, las empresas deben completar su transformación digital, reconocer el nuevo poder de los consumidores y actuar con un propósito. Te explicamos cómo.

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La tecnología digital ayuda a la industria de infraestructuras críticas a hacer frente al cambio climático

Las tecnologías digitales pueden mejorar la resiliencia de las infraestructuras críticas frente al cambio climático al mejorar la adaptabilidad. Te explicamos cuatro pasos que debe seguir la industria.

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BPS modernos

Descubre nuestros servicios de proceso de negocio

Aceleradores de negocios de IA

Acelera la adopción de la IA y la automatización utilizando nuestras soluciones preconfiguradas para procesos de negocio.

Entrenamiento de modelo de IA

Acelera los modelos de IA, del concepto al valor

Mujer con una blusa amarilla, sonriendo y extendiendo su mano derecha hacia la cámara
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Impulsa tu carrera y prepárate para el futuro mientras ayudas a las compañías más importantes del mundo, entre las que se incluyen firmas de la lista Global 2000 y de Silicon Valley. Únete al líder de la industria

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Da el primer paso

Atender a los clientes con una mirada hacia el futuro, sin perder de vista el pasado, es una promesa ambiciosa. Pero las capacidades digitales actuales ofrecen un potencial enorme que no deja de crecer.

Hablemos de cómo lo digital puede impulsar tu negocio.

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