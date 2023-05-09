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Inteligencia artificial
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Aumenta el poder de la inteligencia artificial

Las empresas que confían en nuestras soluciones y servicios de IA para realizar tareas rutinarias y tomar decisiones informadas están preparadas para el panorama empresarial actual.
En Cognizant, aportamos experiencia e innovación a través de nuestras soluciones de IA para ofrecer una toma de decisiones más inteligente, fiable y segura, así como una automatización inteligente para hacer evolucionar sus operaciones y la experiencia del cliente.
Contacta con nuestro equipo y descubre cómo puede ayudarte
 
 

Casos de estudio de IA

Trabajamos con nuestros clientes para impulsar soluciones de IA para resolver los problemas más urgentes. No importan en qué punto te encuentres en tu viaje de los datos y la IA.

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Ingeniería y garantía de calidad

Cognizant quality engineering and assurance, nuestro robusto enfoque de ecosistema integral para lograr y mantener la calidad de los procesos, aplicaciones y sistemas, ayuda a las organizaciones de todas las industrias a tener éxito en lo digital con velocidad. Simplifica y moderniza, mejora la CX y acelera el cambio tecnológico y empresarial con QEA.

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Sostenibilidad

Cognizant advisory services and solutions ayuda a las organizaciones a convertirse en preservadores del planeta, reducir su huella medioambiental y convertir los compromisos de sostenibilidad en objetivos alcanzables.

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Las soluciones de seguridad end-to-end de Cognizant combinan el profundo conocimiento y experiencia en la industria con un enfoque centrado en el futuro, que elimina los puntos ciegos de seguridad y brinda a las organizaciones la confianza para ser valientes, avanzar más rápido y tener éxito.

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Nuestros consultores brindan el conocimiento y la experiencia para ayudar a los clientes a pensar en la estrategia, unificar las arquitecturas empresariales y tecnológicas, crear crecimiento y construir ventaja competitiva.

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Equipo

Fernando Vallejo

SPAI AI Community & AI Hub Lead

Fernando Vallejo

Da el primer paso

Servir a los clientes mirando al futuro y al pasado es una gran promesa, pero el poder de las capacidades digitales actuales es enorme y va en aumento.

Hablemos de cómo lo digital puede ayudar a tu negocio.

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Preguntas frecuentes sobre soluciones de IA

La IA es el área de la ciencia informática especializada en simular la inteligencia humana. El verdadero significado de la IA proviene de la combinación de niveles racionales, emocionales y cognitivos de inteligencia a lo largo de procesos más amplios.

La IA está dando paso a una nueva era de crecimiento de la productividad, de colaboración entre robótica y personas, y, lo que es más importante, de la intuición que buscan los consumidores. La inteligencia artificial identifica áreas de oportunidad y ofrece conocimiento que impulsa la innovación. Si una compañía experimenta un crecimiento global o un crecimiento estacional o temporal, la plataforma predictiva y escalable de IA permite a las empresas responder de forma rápida y progresiva a las necesidades de sus clientes y a los cambios del mercado. La IA optimiza y moderniza las compañías y las ayuda a replantearse cómo hacer negocios.

La IA cada vez es más importante para el negocio. Se integra en muchas aplicaciones por defecto para impulsar prestaciones como recomendaciones, próximas mejores pasos y generación de lenguaje natural (NLG) basado en el análisis. Emplear la IA de manera efectiva requiere un enfoque claro en la aplicación de tecnologías inteligentes para resolver desafíos operativos difíciles y brindar un impulso al negocio.

Se utiliza de muchas maneras. Por ejemplo:

  • Una utility implementó un chatbot activado por voz y basado en IA para ayudar a los ejecutivos, gerentes de cuentas y técnicos de servicio de campo a realizar investigaciones sobre servicios y soluciones mediante comandos de voz o consultas escritas, lo que ayudó a la empresa a optimizar las interacciones con los clientes y mejorar la experiencia del usuario.
  • Una aseguradora usó el aprendizaje automático y el análisis geoespacial para comprender mejor el complejo mercado de seguros contra inundaciones e identificó una nueva oportunidad comercial de 3.300 millones de USD

Para crear una estrategia de IA rigurosa, una empresa debe mirar más allá de las capacidades tecnológicas. Cada desafío comercial requerirá diferentes herramientas, técnicas y enfoques. Utilizar la IA requiere una amplia experimentación y la capacidad de aplicar las lecciones a la siguiente etapa de implementación. Las empresas deben tener en cuenta esa realidad en sus planes. Una estrategia debe comenzar enfatizando el valor/impacto comercial y el comportamiento ético/responsable, en lugar de las capacidades y algoritmos de la tecnología.