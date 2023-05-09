La IA está dando paso a una nueva era de crecimiento de la productividad, de colaboración entre robótica y personas, y, lo que es más importante, de la intuición que buscan los consumidores. La inteligencia artificial identifica áreas de oportunidad y ofrece conocimiento que impulsa la innovación. Si una compañía experimenta un crecimiento global o un crecimiento estacional o temporal, la plataforma predictiva y escalable de IA permite a las empresas responder de forma rápida y progresiva a las necesidades de sus clientes y a los cambios del mercado. La IA optimiza y moderniza las compañías y las ayuda a replantearse cómo hacer negocios.