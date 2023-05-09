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Preguntas frecuentes sobre soluciones de IA
La IA es el área de la ciencia informática especializada en simular la inteligencia humana. El verdadero significado de la IA proviene de la combinación de niveles racionales, emocionales y cognitivos de inteligencia a lo largo de procesos más amplios.
La IA está dando paso a una nueva era de crecimiento de la productividad, de colaboración entre robótica y personas, y, lo que es más importante, de la intuición que buscan los consumidores. La inteligencia artificial identifica áreas de oportunidad y ofrece conocimiento que impulsa la innovación. Si una compañía experimenta un crecimiento global o un crecimiento estacional o temporal, la plataforma predictiva y escalable de IA permite a las empresas responder de forma rápida y progresiva a las necesidades de sus clientes y a los cambios del mercado. La IA optimiza y moderniza las compañías y las ayuda a replantearse cómo hacer negocios.
La IA cada vez es más importante para el negocio. Se integra en muchas aplicaciones por defecto para impulsar prestaciones como recomendaciones, próximas mejores pasos y generación de lenguaje natural (NLG) basado en el análisis. Emplear la IA de manera efectiva requiere un enfoque claro en la aplicación de tecnologías inteligentes para resolver desafíos operativos difíciles y brindar un impulso al negocio.
Se utiliza de muchas maneras. Por ejemplo:
- Una utility implementó un chatbot activado por voz y basado en IA para ayudar a los ejecutivos, gerentes de cuentas y técnicos de servicio de campo a realizar investigaciones sobre servicios y soluciones mediante comandos de voz o consultas escritas, lo que ayudó a la empresa a optimizar las interacciones con los clientes y mejorar la experiencia del usuario.
- Una aseguradora usó el aprendizaje automático y el análisis geoespacial para comprender mejor el complejo mercado de seguros contra inundaciones e identificó una nueva oportunidad comercial de 3.300 millones de USD
Para crear una estrategia de IA rigurosa, una empresa debe mirar más allá de las capacidades tecnológicas. Cada desafío comercial requerirá diferentes herramientas, técnicas y enfoques. Utilizar la IA requiere una amplia experimentación y la capacidad de aplicar las lecciones a la siguiente etapa de implementación. Las empresas deben tener en cuenta esa realidad en sus planes. Una estrategia debe comenzar enfatizando el valor/impacto comercial y el comportamiento ético/responsable, en lugar de las capacidades y algoritmos de la tecnología.