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Dispositivos médicos
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El genio de la tecnología médica

Las reformas del sector sanitario y los avances tecnológicos están convergiendo e impulsando la demanda de una nueva generación de dispositivos médicos. Cognizant ayuda a las compañías a satisfacer esta demanda. Nuestro portfolio integrado de soluciones mejora el desarrollo del productos y los procesos de fabricación y ayuda a dar respuesta a las demandas de un estricto entorno regulatorio.
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Carlos Vela

Head Life Sciences Southern Europe

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Senior Customer Relationship Manager Life Sciences

Joaquim Herrera

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