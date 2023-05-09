Las reformas del sector sanitario y los avances tecnológicos están convergiendo e impulsando la demanda de una nueva generación de dispositivos médicos. Cognizant ayuda a las compañías a satisfacer esta demanda. Nuestro portfolio integrado de soluciones mejora el desarrollo del productos y los procesos de fabricación y ayuda a dar respuesta a las demandas de un estricto entorno regulatorio.