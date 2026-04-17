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Ideas

Cómo la IA está transformando el empleo más rápido de lo esperado

Hace unos años, publicábamos un informe que vaticinaba que la IA impactaría el 90% de los empleos en menos de una década. Sin embargo, subestimamos el impacto de la tecnología.

New work, new world 2026

Hemos identificado los mayores avances en IA en los últimos tres años y por qué han acelerado el impacto en el empleo. También destacamos los perfiles profesionales que podrían experimentar mayor cambio, y más rápido, y ofrecemos orientación sobre cómo los líderes empresariales pueden afrontar los cambios que se avecinan.

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edificios con árboles
¿Tendencia? Más bien todo lo contrario. La IA ya puede realizar tareas valoradas en 4,5B de dólares

Pero maximizar la oportunidad requerirá un esfuerzo extraordinario e intencionalidad en habilidades, contexto y enfoque.

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Imagen abstracta de grafos digitales de onda senoidal
Qué hacer con la fuerza de trabajo en la era de la GenAI

A medida que la IA generativa mejora, los líderes empresariales deben replantear la pirámide del talento para alinear las estrategias de la fuerza laboral con un entorno en constante evolución.

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Retrato de un hombre

Cumpliendo el mandato de modernización del legacy

Los sistemas obsoletos impiden que las empresas aprovechen al máximo las tecnologías impulsadas por IA. Sumérgete en nuestro último estudio para identificar e implementar una vía viable para la modernización rápida de aplicaciones legacy.

La IA en acción: Dos años para transformar sistemas legacy

La IA acelera la urgencia de la modernización del legacy. En nuestro último informe explicamos cómo priorizar con éxito la modernización del legacy con una estrategia de flywheel que genera recursos de forma continua y acelera tus objetivos de modernización.

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Joven con auriculares mirando hacia adelante con una ola abstracta azul y amarilla detrás

El imperativo estratégico de construir experiencias sólidas para los agentes

La internet agéntica es un cambio fundamental a nivel de internet, que afecta no solo la forma en que navegamos, sino también cómo se conecta toda la infraestructura digital. Aprende cómo desarrollar una experiencia sólida para el agente y prepararte para esta nueva frontera tecnológica.

Cómo prepararse para el internet agente y el auge de la experiencia agente

La internet agéntica se está construyendo activamente hoy en día. Para prepararse, las empresas deberán desarrollar las capacidades de diseño, técnicas y organizativas necesarias para crear una experiencia robusta para los agentes.

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edificios con árboles
Para gestionar agentes de IA, empieza por desmitificarlos

Los agentes de IA competitivos se parecen más a nosotros de lo que parecen a primera vista. Y una distribución inteligente de tareas permitirá a las organizaciones extraer el máximo valor tanto del talento humano como de las máquinas.

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imagen abstracta
La IA agéntica, un punto de inflexión para la resiliencia empresarial

La IA agéntica tiene el potencial de eliminar los silos entre los objetivos de sostenibilidad y el pensamiento empresarial tradicional.

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hombre en bicicleta

Nuevas formas de pensar, nuevos mercados: anticipa las necesidades de los clientes potenciados por IA

La IA está moldeando la experiencia del consumidor en distintos sectores.  Aprende a crear experiencias impulsadas por IA que satisfagan las necesidades y deseos cambiantes de los consumidores.

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IA responsable: El camino hacia una adopción segura de la IA

El camino hacia la adopción generalizada de la IA no está exento de obstáculos. Para mantener el impulso a lo largo de tus iniciativas de integración de IA, es fundamental abordar las brechas en la preparación empresarial.

INFORME

El camino hacia la adopción segura de la IA

Nuestra última investigación destaca el fuerte compromiso de los líderes con la IA generativa, o GenAI, pero revela laguna en la preparación de las empresas. Al abordar las debilidades y capitalizar las fortalezas, las empresas pueden prepararse para la próxima ola de adopción de la GenAI.

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edificios con árboles

ANÁLISIS

Fomentar la confianza de los consumidores en la IA

Solo un tercio de los consumidores confía en la GenAI. Pero con el enfoque adecuado, las empresas pueden crear estrategias para ganarse sus corazones y mentes.

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imagen abstracta

ANÁLISIS

Estrategias globales de IA generativa: aceleradores, inhibidores y un nuevo enfoque en la productividad

Al entender los grandes desafíos de la GenAI, las empresas pueden aprovechar el tremendo potencial de esta tecnología.

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hombre en bicicleta

Impulsa tus iniciativas de implementación de IA abordando las diferencias regionales que dificultan la adopción de la IA

No existe un enfoque único para la adopción de la IA. Al superar los inhibidores críticos que impiden una adopción generalizada en tu región, tu empresa podrá aprovechar plenamente los beneficios de la IA generativa.

Accede a nuestra biblioteca de informes

New work, new world 2026
New work, new world 2026

Nuestro informe actualizado sobre la IA y el empleo revela que la transformación es más extensa y rápida de lo que anticipábamos hace tres años.

IA en acción: Dos años para transformar sistemas legacy
IA en acción: Dos años para transformar sistemas legacy
IA en acción: Dos años para transformar sistemas legacy

La IA ha convertido la modernización del legacy en prioridad inaplazable. Pero el lento avance hacia la reducción de la deuda tecnológica pone en riesgo los esfuerzos en IA.

IA en acción: Dos años para transformar sistemas legacy
Cómo prepararse para el internet agente y el auge de la experiencia agente
Cómo prepararse para el internet agente y el auge de la experiencia agente

Prepárate para la internet agéntica desarrollando las capacidades de diseño, técnicas y organizativas necesarias para crear una experiencia de agente robusta.

Cómo prepararse para el internet agente y el auge de la experiencia agente
Nuevas formas de pensar, nuevos mercados
Nuevas formas de pensar, nuevos mercados

Entiende y anticipa las necesidades de los clientes que utilizan la IA.

Nuevas formas de pensar, nuevos mercados
Piensa como un nativo de IA
Piensa como un nativo de IA

Al estudiar cómo las empresas nativas de la IA sitúan la IA en el núcleo de sus operaciones, las empresas consolidadas pueden aprovechar el pensamiento y el comportamiento de sus nuevos competidores.

Imagen del módulo
Gen AI: New work, new world 2023
Gen AI: New work, new world 2023

Las empresas que invierten en personas desbloquearán todo el potencial de la IA.

IA: Una nueva forma de trabajar en el mundo actual
El camino hacia la adopción segura de la IA
El camino hacia la adopción segura de la IA

Cierra la brecha entre un sólido liderazgo en IA y la preparación del negocio.

El camino hacia la adopción segura de la IA
La pregunta del millón de dólares: ¿Cuál será el impacto de la GenAI en el empleo?
La pregunta del millón de dólares: ¿Cuál será el impacto de la GenAI en el empleo?

A medida que la IA generativa mejora, los líderes empresariales deben replantear la pirámide del talento para alinear las estrategias de la fuerza laboral con un entorno en constante evolución.

El camino hacia la adopción segura de la IA
Sostenibilidad
Sostenibilidad

Descubre cómo los datos, la tecnología y la colaboración impulsarán la siguiente fase de la sostenibilidad.

El camino hacia la adopción segura de la IA
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