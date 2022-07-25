Sostenibilidad y resiliencia
Los desastres climáticos, el agotamiento de los recursos y la incertidumbre están cambiando la forma de hacer negocios. Esta selección de artículos aborda el futuro de la empresa inspirado por el imperativo de la sostenibilidad.
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DEEP GREEN
<h3>La sostenibilidad como estrategia empresarial</h3>
<p>INFORME</p> <h5>El futuro de la sostenibilidad en la empresa: datos, tecnología y colaboración</h5> <p>A medida que el mundo se enfrenta a la urgente necesidad de combatir el cambio climático y el agotamiento de los recursos, un nuevo tipo de empresa emerge.</p> <p>Estas organizaciones serán 100% sostenibles y la preocupación por la sostenibilidad estará en su ADN. </p> <p>Para saber más sobre el futuro de la sostenibilidad en el negocio, realizamos junto con Oxford Economics una encuesta a 3.000 directivos, en todos los mercados y sectores, sobre cuáles eran sus planes de sostenibilidad, sus desafíos y visión.</p>
EL FUTURO DE LA SOSTENIBILIDAD
<h3>La tecnología al servicio de la sostenibilidad</h3>
Hay una gran presión por que se produzcan cambios
<h1><span style="color: #001F3F;">80%</span></h1> <p><span style="color: #001F3F;"><b>Reguladores</b></span></p> <p><span style="color: #001F3F;">en la actualidad, el 80% de la economía global está sujeta al objetivo de cero emisiones netas</span><br> </p>
<h1><span style="color: #001F3F;">78%</span></h1> <p><span style="color: #001F3F;"><b>Inversores</b></span></p> <p><span style="color: #001F3F;">78% de los inversores considera la inversión sostenible una estrategia de mitigación de riesgos</span></p>
<h1><span style="color: #001F3F;">81%</span></h1> <p><span style="color: #001F3F;"><b>Clientes</b></span></p> <p><span style="color: #001F3F;">81% de los clientes cree firmemente que las compañías deberían mejorar el medio ambiente.</span></p>
<h1><span style="color: #001F3F;">1,3B USD</span></h1> <p><span style="color: #001F3F;"><b>Planeta tierra</b></span></p> <p><span style="color: #001F3F;">1,3 billones de USD es el coste de los fenómenos meteorológicos relacionados con el clima que afectan a las empresas</span></p>
COGNIZANT OCEAN
<h3><span class="text-white">Marcando una gran diferencia en la economía azul.</span></h3> <p><span class="text-white">Ayudamos a las empresas líderes a utilizar la IA y la transformación digital para impulsar la sostenibilidad, la resiliencia y la rentabilidad mientras abordan algunos de los desafíos más urgentes del planeta.</span></p>
PUNTOS DE VISTA DE LA INDUSTRIA
<h3>El imperativo de la sostenibilidad impulsará el crecimiento en todas las industrias</h3>
LA CARRERA HACIA EL CERO NETO
<h3>La carrera hacia el cero neto</h3>
<h4>Lo inteligente y sostenible gana la carrera</h4> <p>Con un firme compromiso con la sostenibilidad, Aston Martin F1 tiene como objetivo convertirse en un principal competidor al tiempo que prioriza el objetivo de conseguir las cero emisiones neta de gases efecto invernadero en 2050. En la medida que la relación entra en un nuevo año, Cognizant contribuirá a mejorar el rendimiento con conocimiento basado en los datos, trabajando para construir la primera fábrica inteligente completamente sostenible y ayudando al equipo a alcanzar el podio. Lee más sobre esta colaboración y alianza innovadora dedicada a conseguir los objetivos de sostenibilidad que compartimos.</p>
<h3>Casos prácticos</h3>