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Sostenibilidad y resiliencia
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Sostenibilidad y resiliencia

Los desastres climáticos, el agotamiento de los recursos y la incertidumbre están cambiando la forma de hacer negocios. Esta selección de artículos aborda el futuro de la empresa inspirado por el imperativo de la sostenibilidad.

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DEEP GREEN
<h3>La sostenibilidad como estrategia empresarial</h3>
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Deep Green
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#spy-deep-green
<p>INFORME</p> <h5>El futuro de la sostenibilidad en la empresa: datos, tecnología y colaboración</h5> <p>A medida que el mundo se enfrenta a la urgente necesidad de combatir el cambio climático y el agotamiento de los recursos, un nuevo tipo de empresa emerge.</p> <p>Estas organizaciones serán 100% sostenibles y la preocupación por la sostenibilidad estará en su ADN. </p> <p>Para saber más sobre el futuro de la sostenibilidad en el negocio, realizamos junto con Oxford Economics una encuesta a 3.000 directivos, en todos los mercados y sectores, sobre cuáles eran sus planes de sostenibilidad, sus desafíos y visión.</p>
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Del conocimiento a la implementación, Cognizant frece servicios de consultoría y soluciones para aprovechar las oportunidades de la sostenibilidad.

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EL FUTURO DE LA SOSTENIBILIDAD
<h3>La tecnología al servicio de la sostenibilidad</h3>
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El futuro de la sostenibilidad
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#spy-future-of-sustainability
edificios con árboles

INFORME INTERACTIVO

The Future of Us

En medio de la disrupción provocada por el clima y la pandemia, se abre paso una nueva era. A continuación una guía para navegar por la era de las cero emisiones netas, en la que los líderes adoptarán tecnología digital, capacitarán a los consumidores y actuarán con propósito.

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imagen abstracta

ARTÍCULO

Cerrar la brecha entre los compromisos y las acciones en materia de ESG

El 90% de los responsables de la toma de decisiones coincide que no se puede ser una empresa moderna sin una estrategia de ESG cohesiva, sin embargo existe una gran diferencia entre los planes y los esfuerzos proactivos.

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hombre en bicicleta

ARTÍCULO

Mirando al futuro

El incremento de las emisiones de carbono consecuencia, entre otros factores, de la movilidad en las ciudades convierte la innovación en el transporte en un imperativo global.

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Hay una gran presión por que se produzcan cambios

<h1><span style="color: #001F3F;">80%</span></h1> <p><span style="color: #001F3F;"><b>Reguladores</b></span></p> <p><span style="color: #001F3F;">en la actualidad, el 80% de la economía global está sujeta al objetivo de cero emisiones netas</span><br> </p>
<h1><span style="color: #001F3F;">78%</span></h1> <p><span style="color: #001F3F;"><b>Inversores</b></span></p> <p><span style="color: #001F3F;">78% de los inversores considera la inversión sostenible una estrategia de mitigación de riesgos</span></p>
<h1><span style="color: #001F3F;">81%</span></h1> <p><span style="color: #001F3F;"><b>Clientes</b></span></p> <p><span style="color: #001F3F;">81% de los clientes cree firmemente que las compañías deberían mejorar el medio ambiente.</span></p>
<h1><span style="color: #001F3F;">1,3B USD</span></h1> <p><span style="color: #001F3F;"><b>Planeta tierra</b></span></p> <p><span style="color: #001F3F;">1,3 billones de USD es el coste de los fenómenos meteorológicos relacionados con el clima que afectan a las empresas</span></p>
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Presión por cambiar
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COGNIZANT OCEAN
<h3><span class="text-white">Marcando una gran diferencia en la economía azul.</span></h3> <p><span class="text-white">Ayudamos a las empresas líderes a utilizar la IA y la transformación digital para impulsar la sostenibilidad, la resiliencia y la rentabilidad mientras abordan algunos de los desafíos más urgentes del planeta.</span></p>
banco de peces nadando
Alimentación azul

Hacer que la acuicultura sea más sostenible, basada en los datos y rentable

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molino de viento
Energía azul

Garantizar una energía más fiable en tierra y mar

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playa
Vida sostenible

Garantizar un suministro de agua más seguro y resiliente

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Puerto industrial
Transporte azul

Extraer nuevo valor de un transporte marítimo más limpio e inteligente

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Cognizant Ocean
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PUNTOS DE VISTA DE LA INDUSTRIA
<h3>El imperativo de la sostenibilidad impulsará el crecimiento en todas las industrias</h3>

FABRICACIÓN

Cómo los fabricantes pueden impulsar los resultados de sostenibilidad

Nuestro estudio muestra en qué deben enfocarse los fabricantes para cumplir mejor sus objetivos de sostenibilidad.

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FINANZAS

Cómo las organizaciones financieras pueden materializar sus objetivos de sostenibilidad

Nuestro estudio muestra en qué está fallando la industria bancaria y de mercados de capitales en sus iniciativas de sostenibilidad y cómo pueden corregir el rumbo.

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CONSUMIDOR

Para los retailers, la sostenibilidad supone una doble transformación

Nuestro estudio revela que la mayoría de los retailers consideran la sostenibilidad una prioridad estratégica, pero sus iniciativas debe estar completamente integradas en su estrategia de modernización.

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AGRICULTURA

Migrar a a una agricultura regenerativa con datos y tecnología

La agricultura regenerativa es clave para la sostenibilidad alimentaria y de la agricultura, sin embargo, nuestro estudio muestra que la adopción ha sido lenta. Descubre cómo la industria puede superar desafíos claves.

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UTILITIES

Impulsando las redes inteligentes para la transición a la energía renovable

La modernización de la red es clave para alcanzar los objetivos de sostenibilidad, pero está plagada de desafíos. Esta es la situación de las compañías de energía y de la utilities, según nuestro estudio y las recomendaciones para los próximos pasos.

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vehículos en la carretera

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

Tres formas de preparar a la cadena de suministro para los desafíos que se avecinan

¿Está tu empresa preparada para la próxima crisis de oferta y de demanda? Descubre cómo las compañías están reinventando sus estrategias para la cadena de suministro para impulsar la resiliencia, la sostenibilidad y la colaboración al tiempo que consiguen los objetivos climáticos.

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agua cayendo

SEGUROS

Las aseguradoras se enfrentan a la era de cero emisiones netas con innovación y con un diseño centrado en las personas.

A medida que el mundo migra hacia las cero emisiones netas, las aseguradores deben evolucionar para abordar nuevos desafíos. Descubre cómo la tecnología, el conocimiento impulsado por los datos y el diseño centrados en las personas son claves para el éxito en la era de cero emisiones netas.

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Puntos de vista de la industria
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LA CARRERA HACIA EL CERO NETO
<h3>La carrera hacia el cero neto</h3>

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<h4>Lo inteligente y sostenible gana la carrera</h4> <p>Con un firme compromiso con la sostenibilidad, Aston Martin F1 tiene como objetivo convertirse en un principal competidor al tiempo que prioriza el objetivo de conseguir las cero emisiones neta de gases efecto invernadero en 2050. En la medida que la relación entra en un nuevo año, Cognizant contribuirá a mejorar el rendimiento con conocimiento basado en los datos, trabajando para construir la primera fábrica inteligente completamente sostenible y ayudando al equipo a alcanzar el podio. Lee más sobre esta colaboración y alianza innovadora dedicada a conseguir los objetivos de sostenibilidad que compartimos.</p>
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La carrera hacia el cero neto
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<h3>Casos prácticos</h3>
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COMERCIO MINORISTA

La solución de IoT reduce los desperdicios y ahorra 18M de USD

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EDUCACIÓN

Oxford University Press acelera el esfuerzo digital

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minería de datos

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

Los datos hacen que la minería sea eficiente y genere ahorros de 20M de USD

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Casos prácticos
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tortuga nadando
Convertirse en una empresa sostenible

La sostenibilidad ofrece oportunidades para alejarse de procesos lineales y adoptar modelos de negocio circulares. Utiliza los servicios de consultoría, las soluciones y el robusto ecosistema de socios de Cognizant para reducir la huella medioambiental y mantener los compromisos de sostenibilidad.

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