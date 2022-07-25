Sostenibilidad y resiliencia

<p>INFORME</p> <h5>El futuro de la sostenibilidad en la empresa: datos, tecnología y colaboración</h5> <p>A medida que el mundo se enfrenta a la urgente necesidad de combatir el cambio climático y el agotamiento de los recursos, un nuevo tipo de empresa emerge.</p> <p>Estas organizaciones serán 100% sostenibles y la preocupación por la sostenibilidad estará en su ADN. </p> <p>Para saber más sobre el futuro de la sostenibilidad en el negocio, realizamos junto con Oxford Economics una encuesta a 3.000 directivos, en todos los mercados y sectores, sobre cuáles eran sus planes de sostenibilidad, sus desafíos y visión.</p>