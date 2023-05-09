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Construir y escalar IA agéntica
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Supera el rendimiento empresarial con IA agente a gran escala

La IA autónoma ofrece a las empresas la oportunidad de reinventar su funcionamiento y crear valor reduciendo la limitación de la capacidad inteligente. Los sistemas agénticos pronto podrán operar de forma autónoma, las 24 horas del día, permitiendo a los líderes empresariales mejorar el rendimiento y alcanzar resultados que antes eran inalcanzables.

Resultados en IA agéntica que hemos ayudado a lograr a clientes empresariales

FIRMA FINANCIERA DEL REINO UNIDO

300 %

aumento en la aprobación de contenido a la primera

Reducir los ciclos de cuatro semanas a cuatro minutos

ORGANIZACIONES SANITARIAS

+90%

precisión del triaje alcanzado en el proceso de apelaciones y reclamaciones

reasignar el 75% del talento a programas estratégicos de mayor valor

SEGUROS

98%

comentarios positivos sobre la automatización impulsada por IA

reduciendo el tiempo de redacción de informes en un 24% y logrando un 98% de retroalimentación positiva

BIOFARMACÉUTICA

x8

resolución de anomalías más rápida

eliminando más de 100 horas de trabajo y mejorando la precisión de los datos en un 15%

TELECOMUNICACIONES

11M USD

en ahorro anual con  un sistema de facturación multiagente

lo que resulta en un ahorro mensual de 900.000 dólares y una recuperación de ingresos mejorada mediante un proceso financiero más rápido

 

SECTOR SANITARIO

85 %

reducción en el tiempo de procesamiento de PDE

reduciendo el tiempo de procesamiento manual en un 85% mientras se alcanzaba una precisión del 98%

Descubre nuestras soluciones

A medida que los modelos de IA se convierten en el principal bloque de construcción de los negocios inteligentes, el contexto es el diferenciador que hace que los resultados sean precisos, seguros y relevantes en operaciones reales. Cognizant puede ayudarte a aprovechar el cambio al paradigma agéntico para reinventar tu negocio, potenciar a las personas y obtener una ventaja competitiva sostenible a partir de tus activos de contexto únicos.

Nuestros equipos ágiles e interdisciplinares te guían en el proceso de reinvención empresarial. Y nuestros expertos en ingeniería de contexto garantizan que las soluciones agénticas ofrezcan la precisión necesaria para un retorno de inversión duradero y una ventaja competitiva. 

Agent Foundry

Transforma operaciones a gran escala con agentes de IA

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Neuro® AI Engineering

Industrializa IA agente de nivel productivo

Leer más
Neuro® Cybersecurity

Orquesta la ciberseguridad y el cumplimiento normativo

Leer más
Garantía de IA

Genera confianza en la IA garantizando su preparación para producción

Leer más
Cognizant Autonomous Customer Engagement

Transforma los centros de contacto con IA 

Leer más
Servicios de datos para formar la IA

Alimenta tus modelos con datos multimodelo 

Leer más

¿Qué es el contexto?

El contexto es el conjunto de conocimiento e inteligencia de una empresa, que recoge objetivos, métricas, roles, procesos, políticas, restricciones y sistemas. Revela cómo las personas y los equipos colaboran, se comunican y responden tanto a desafíos previstos como imprevistos, navegando a través de las limitaciones y cumpliendo con las reglas.

El contexto permite a los agentes de IA tomar decisiones precisas, alinearse con los objetivos humanos, cumplir con las políticas y adaptarse a los desafíos en tiempo real al proporcionar información esencial a los LLM y SLM.

Descubre cómo Ravi Kumar S, CEO de Cognizant, habla sobre este concepto.

Cómo la IA está creando la próxima generación de arquitectos

Únete al CEO de Cognizant, Ravi Kumar S, y al vicepresidente ejecutivo de Core AI de Microsoft, Jay Parikh, para profundizar en la transformación impulsada por IA en el desarrollo de software.

Ingeniería del contexto y el futuro de la IA en la empresa

Acompaña a Ravi Kumar S, CEO de Cognizant, y May Habib, CEO de WRITER, mientras se adentran en el mundo de los sistemas agénticos y la inteligencia artificial en la empresa.

El podcast Agent Effect

Escucha a clientes y visionarios del sector hablar sobre implementaciones agéenticas reales en el podcast The Agentic Effect.

Cognizant CEO’s vision on building smarter enterprises with AI agents

Cognizant CEO’s vision on building smarter enterprises with AI agents

Ravi Kumar S, Chief Executive Officer, Cognizant

When AI agents make the call: Governing autonomy at scale

When AI agents make the call: Governing autonomy at scale

Benjamin Larsen, AI Safety Lead, WEF

Laying the groundwork for autonomous decision-making across agricultural operations

Laying the groundwork for autonomous decision-making across agricultural operations

Patricio Salvatore La Rosa, Head of E2E Decision Science, Seed Production Innovation, Bayer | Paul Jarratt, Head of Thought leadership, Cognizant AI Lab

How Cognizant leveraged agentic AI to host and judge the world’s largest gen AI hackathon

How Cognizant leveraged agentic AI to host and judge the world’s largest gen AI hackathon

Arumugam Kamaradassan, Head of Automation and AI Industrialization, Cognizant | Deepak Singh, Senior Data Scientist, Cognizant AI Lab

Enabling agentic AI: Why trust, ethics and partnership come first

Enabling agentic AI: Why trust, ethics and partnership come first

Leo S. Mackay Jr. SVP, Ethics and Enterprise Assurance and Chief Audit Executive of Lockheed Martin

Designing for scale: Building the enterprise playbook for agentic AI

Designing for scale: Building the enterprise playbook for agentic AI

Kim Krogh Andersen, Product & Technology Group Executive at Telstra

Building a trust layer with AI agents

Building a trust layer with AI agents

Krishna Gade, CEO of Fiddler

Without responsible AI, can multi-agent systems truly scale?

Without responsible AI, can multi-agent systems truly scale?

Lisa Bechtold, Zurich Insurance’s Global Head of AI Governance | Amir Banifatemi, Cognizant’s Chief Responsible AI Officer

The evolution of AI agents: The past and the present (Part 1)

The evolution of AI agents: The past and the present (Part 1)

Adam Cheyer, VP of AI Experience at Airbnb and Co-Founder of Siri | Babak Hodjat, CTO of AI at Cognizant

The evolution of AI agents: The past and the present (Part 2)

The evolution of AI agents: The past and the present (Part 2)

Adam Cheyer, VP of AI Experience at Airbnb and Co-Founder of Siri | Babak Hodjat, CTO of AI at Cognizant

La ejecución siempre activa está al alcance

Es posible cuando los agentes cuentan con contexto, supervisión y un rendimiento medible. Podemos construir los sistemas, las plataformas, los modelos y las herramientas full stack que necesitas para escalar la IA de forma eficaz y acelerar los resultados. Deja que nuestros expertos te enseñen cómo hacerlo.

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