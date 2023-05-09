Construir y escalar IA agéntica
La IA autónoma ofrece a las empresas la oportunidad de reinventar su funcionamiento y crear valor reduciendo la limitación de la capacidad inteligente. Los sistemas agénticos pronto podrán operar de forma autónoma, las 24 horas del día, permitiendo a los líderes empresariales mejorar el rendimiento y alcanzar resultados que antes eran inalcanzables.
Resultados en IA agéntica que hemos ayudado a lograr a clientes empresariales
Descubre nuestras soluciones
A medida que los modelos de IA se convierten en el principal bloque de construcción de los negocios inteligentes, el contexto es el diferenciador que hace que los resultados sean precisos, seguros y relevantes en operaciones reales. Cognizant puede ayudarte a aprovechar el cambio al paradigma agéntico para reinventar tu negocio, potenciar a las personas y obtener una ventaja competitiva sostenible a partir de tus activos de contexto únicos.
Nuestros equipos ágiles e interdisciplinares te guían en el proceso de reinvención empresarial. Y nuestros expertos en ingeniería de contexto garantizan que las soluciones agénticas ofrezcan la precisión necesaria para un retorno de inversión duradero y una ventaja competitiva.
¿Qué es el contexto?
El contexto es el conjunto de conocimiento e inteligencia de una empresa, que recoge objetivos, métricas, roles, procesos, políticas, restricciones y sistemas. Revela cómo las personas y los equipos colaboran, se comunican y responden tanto a desafíos previstos como imprevistos, navegando a través de las limitaciones y cumpliendo con las reglas.
El contexto permite a los agentes de IA tomar decisiones precisas, alinearse con los objetivos humanos, cumplir con las políticas y adaptarse a los desafíos en tiempo real al proporcionar información esencial a los LLM y SLM.
Descubre cómo Ravi Kumar S, CEO de Cognizant, habla sobre este concepto.
El podcast Agent Effect
Escucha a clientes y visionarios del sector hablar sobre implementaciones agéenticas reales en el podcast The Agentic Effect.
Cognizant CEO’s vision on building smarter enterprises with AI agents
Ravi Kumar S, Chief Executive Officer, Cognizant
When AI agents make the call: Governing autonomy at scale
Benjamin Larsen, AI Safety Lead, WEF
Laying the groundwork for autonomous decision-making across agricultural operations
Patricio Salvatore La Rosa, Head of E2E Decision Science, Seed Production Innovation, Bayer | Paul Jarratt, Head of Thought leadership, Cognizant AI Lab
How Cognizant leveraged agentic AI to host and judge the world’s largest gen AI hackathon
Arumugam Kamaradassan, Head of Automation and AI Industrialization, Cognizant | Deepak Singh, Senior Data Scientist, Cognizant AI Lab
Enabling agentic AI: Why trust, ethics and partnership come first
Leo S. Mackay Jr. SVP, Ethics and Enterprise Assurance and Chief Audit Executive of Lockheed Martin
Designing for scale: Building the enterprise playbook for agentic AI
Kim Krogh Andersen, Product & Technology Group Executive at Telstra
Building a trust layer with AI agents
Krishna Gade, CEO of Fiddler
Without responsible AI, can multi-agent systems truly scale?
Lisa Bechtold, Zurich Insurance’s Global Head of AI Governance | Amir Banifatemi, Cognizant’s Chief Responsible AI Officer
The evolution of AI agents: The past and the present (Part 1)
Adam Cheyer, VP of AI Experience at Airbnb and Co-Founder of Siri | Babak Hodjat, CTO of AI at Cognizant
The evolution of AI agents: The past and the present (Part 2)
Adam Cheyer, VP of AI Experience at Airbnb and Co-Founder of Siri | Babak Hodjat, CTO of AI at Cognizant
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