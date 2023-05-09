Construir y escalar IA agéntica

Descubre nuestras soluciones

A medida que los modelos de IA se convierten en el principal bloque de construcción de los negocios inteligentes, el contexto es el diferenciador que hace que los resultados sean precisos, seguros y relevantes en operaciones reales. Cognizant puede ayudarte a aprovechar el cambio al paradigma agéntico para reinventar tu negocio, potenciar a las personas y obtener una ventaja competitiva sostenible a partir de tus activos de contexto únicos.

Nuestros equipos ágiles e interdisciplinares te guían en el proceso de reinvención empresarial. Y nuestros expertos en ingeniería de contexto garantizan que las soluciones agénticas ofrezcan la precisión necesaria para un retorno de inversión duradero y una ventaja competitiva.