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Farmacéuticas y biotecnológicas
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Las compañías líderes utilizan soluciones digitales para optimizar su forma de trabajar.

En Cognizant, tienes un socio que asesora a la mayoría de las principales empresas farmacéuticas y biotecnológicas del mundo. Les ayudamos a introducir medicamentos innovadores en el mercado con mayor rapidez y a un menor coste, gestionar cadenas de suministro globales y cumplir estrictas normativas que cambian rápidamente.
ECOSISTEMA DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Soluciones específicas

Soluciones empaquetadas inteligentes para adaptarse a la era digital.

Nuestros servicios informáticos ayudan a acelerar los esfuerzos de descubrimiento de fármacos y a mejorar los resultados para los pacientes. Confía en nosotros para abordar el ciclo de vida completo del descubrimiento con ofertas que incluyen servicios de consultoría y nuevo diseño, servicios de automatización de laboratorio, investigación de biomarcadores y subcontratación de procesos de conocimiento.

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Nuestros servicios, que emplean las últimas tecnologías digitales, te ayudan a automatizar los procesos de ensayo clínico que son intensivos en mano de obra y mejoran la eficiencia del ciclo de vida del desarrollo.

Nuestros expertos en tecnología y del sector te ayudan a:

  • Optimizar el flujo de trabajo entre las actividades ascendentes y descendentes.
  • Integrar plataformas y procesos para lograr una mayor agilidad en el proceso de ensayo clínico.
  • Utilizar modelos de financiación y precios basados en transacciones y resultados para maximizar los presupuestos. 
  • Favorecer una toma de decisiones más informada y estratégica entre socios y grupos de interés.
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En la industria farmacéutica, cumplir con las regulaciones globales es costoso y complicado. Nuestras soluciones de cumplimiento normativo te ayudan a cumplir los estándares de la industria. Ayudamos con servicios de validación independientes y el desarrollo de aplicación de normativas. Además, nuestras prácticas recomendadas se centran en la gestión de la seguridad de la información, la validación de sistemas y los registros y firmas electrónicos.

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Garantizar la seguridad y eficacia de los productos farmacéuticos y biotecnológicos siempre es un reto importante para la industria farmacéutica. Preparamos tu compañía para cualquier problema, con soluciones que ayudan a recopilar e integrar datos de seguridad procedentes de numerosas fuentes en tiempo real.

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La gestión de las relaciones con los pagadores consiste en garantizar que se satisfacen sus necesidades. Nuestra soluciones de mercados gestionados te ayudan a dar respuesta a una larga lista de requisitos, entre los que se incluyen descuentos negociados de precios, mantenimiento de formulario y seguimiento del cumplimiento normativo. Te ayudamos a gestionar cada detalle de tus estrategias y tecnologías digitales para mejorar la eficiencia y reducir costes.

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En la cadena de suministro /supply chain, la visbilidad de extremo a extremo es clave. Nuestros frameworks te ayudan a evaluar la eficacia de tu cadena de suministro en base a las principales métricas de rendimiento. Con este dato, te ayudamos a diseñar e implementar estrategias que se ajusten a tus necesidades.

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Los responsables de marketing de la industria farmacéutica deben llegar a diversos públicos y ofrecer mensajes atractivos y personalizados a cada uno de ellos. Los expertos en negocios y tecnología de Cognizant te ayudan a dirigirte a ese público con las estrategias y tecnologías digitales más avanzadas e innovadoras.

Te damos soporte durante todo el ciclo de ventas y marketing. Eso incluye ayudarte a evaluar tus opciones en cuanto a canales promocionales y seleccionar la mejor gestión de relación con el cliente y servicios basados en la nube para tu organización.

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Productos y plataformas

Cognizant Shared Investigator Platform

Acelera los ensayos clínicos con una plataforma que conecta patrocinadores, centros y proveedores de tecnología que trabajan desde cualquier ubicación.

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primer plano de una mesa con escáneres
Colaborar con clientes en servicios digitales de la industria farmacéutica

Cognizant fue nombrado líder en la evaluación Life Sciences Digital Services PEAK Matrix® 2021 de Everest Group (en inglés). La consultora destaca nuestra sólida visión y estrategia de crecimiento, liderazgo de pensamiento y relaciones estables con clientes en los sectores biofarmacéutico y de dispositivos médicos.

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LIDERAZGO DE PENSAMIENTO

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Técnico de laboratorio con un microscopio
The Work Ahead en el sector farmacéutico: Tratamientos a velocidad digital

A medida que la pandemia se recrudeció, también se intensificó la necesidad de la industria farmacéutica de cambiar y de que las tecnologías digitales dejaran de ser una prioridad estratégica para ser un requisito operativo.

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tecnología y adn
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Equipo

Gagan Syal

Head Life Sciences EMEA & APAC

Foto de perfil de Gagan Syal
Carlos Vela

Head Life Sciences Southern Europe

Foto de perfil de Carlos Vela
Joaquim Herrera

Senior Customer Relationship Manager

Joaquim Herrera

Da el primer paso

Atender a los clientes con una mirada hacia el futuro, sin perder de vista el pasado, es una promesa ambiciosa. Pero las capacidades digitales actuales ofrecen un potencial enorme que no deja de crecer.

Hablemos de cómo lo digital puede impulsar tu negocio.

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