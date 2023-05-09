Saltar al contenido principal Skip to footer
Diseña a la velocidad de la IA. Crea de manera más inteligente.
Innova más rápido.

Las empresas que triunfen hoy son ágiles, pero la mayoría de los equipos no lo son, ya que tienen pilas tecnológicas complejas y con silos. Esta es la razón por la que creamos Flowsource, una plataforma unificada impulsada por la IA que marca el comienzo de la próxima generación de ingeniería. La plataforma impulsa la agilidad y la sencillez, y proporciona una base segura y gobernada para la innovación.
Flowsource permite a los equipos ágiles centrarse en brindar mejores experiencias al usuario gracias a la integración de la IA generativa y agéntica en cada etapa del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC). Esta automatización ofrece código de calidad a gran velocidad, reduce los riesgos de seguridad y acelera el tiempo de comercialización.

Logra impacto

20%–50%

aumenta la productividad de los ingenieros de pila completa

40%

reducción del time to market

Historias reales, impacto real

Impulsando el regreso digital de un gigante de los medios de comunicación

Impulsando el regreso digital de un gigante de los medios de comunicación

Impulsó la transformación del desarrollo de software y de la plataforma de un gigante tradicional de medios por cable mediante Cognizant Flowsource, logrando un aumento del 16 % en la productividad de los ingenieros full-stack, una mejora del 76 % en la velocidad de entrega y una reducción del 35 % en el gasto total de TI.

Un hombre sostiene una cámara de video, enfocada en grabar un video al aire libre.

Aceleración del tiempo de comercialización y la productividad para un líder de las telecomunicaciones

Aceleración del tiempo de comercialización y la productividad para un líder de las telecomunicaciones

Cognizant Flowsource permitió a una empresa líder en telecomunicaciones lograr una reducción del 40% en el tiempo de comercialización de nuevos servicios y un aumento del 50% en la productividad de los desarrolladores. La solución impulsada por Flowsource generó unos ahorros de costes de 23 millones de dólares, validando el impacto de la plataforma en la excelencia de la entrega y la optimización de costos.

Torres celulares con múltiples antenas contra un cielo azul claro, mostrando la infraestructura de telecomunicaciones.

Más allá de la productividad. Asegura tu ventaja competitiva

Con Flowsource, las organizaciones pueden aprovechar el poder transformador de la IA generativa para impulsar la productividad, la velocidad y la calidad de sus procesos de ingeniería de software.

Copilotos y agentes de IA integrados para la asistencia y automatización de tareas
Amplia biblioteca de plantillas de mensajes para tareas de desarrollo
Documentación generativa y plantillas automatizadas de componentes
Revisiones de seguridad automáticas y comprobaciones de calidad y de cumplimiento
Explicabilidad del código
Búsqueda y gestión del conocimiento

Beneficios clave

Inteligencia aumentada

Con Flowsource, las organizaciones pueden aprovechar el poder transformador de la IA generativa para impulsar la productividad, la velocidad y la calidad de sus procesos de ingeniería de software.

Autoservicio basado en plantillas

El aprovisionamiento de autoservicio con plantillas reutilizables agiliza los flujos de trabajo. Los módulos integrables, las bibliotecas de prompts y los agentes entrenados por dominio aportan flexibilidad y coherencia.

Garantía de calidad automática

Las comprobaciones automatizadas de seguridad y cumplimiento garantizan los estándares, mientras que las pruebas unitarias generativas, la explicabilidad del código y el control de calidad previo a la implementación aumentan la resiliencia y las versiones más seguras.

Todos los roles. Una única plataforma

Flowsource impulsa a todo el equipo, ayudando a los managers de producto a esbozar historias, a los arquitectos a modelar patrones y a los desarrolladores a codificar con asistencia en vivo.

Contactar

Reimagina la ingeniería de software con Cognizant Flowsource, impulsada por la IA generativa y la automatización. Acelera la innovación, mejora la productividad y ofrece una experiencia excepcional al cliente.

Para solicitar una demo y saber cómo Flowsource puede beneficiar a tu organización, rellena el siguiente formulario.

