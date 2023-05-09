Diseña a la velocidad de la IA. Crea de manera más inteligente.

Innova más rápido. Las empresas que triunfen hoy son ágiles, pero la mayoría de los equipos no lo son, ya que tienen pilas tecnológicas complejas y con silos. Esta es la razón por la que creamos Flowsource, una plataforma unificada impulsada por la IA que marca el comienzo de la próxima generación de ingeniería. La plataforma impulsa la agilidad y la sencillez, y proporciona una base segura y gobernada para la innovación. Flowsource permite a los equipos ágiles centrarse en brindar mejores experiencias al usuario gracias a la integración de la IA generativa y agéntica en cada etapa del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC). Esta automatización ofrece código de calidad a gran velocidad, reduce los riesgos de seguridad y acelera el tiempo de comercialización.