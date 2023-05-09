Cognizant Google Cloud Business Group acelera la transformación de la nube, optimiza las experiencias e impulsa los resultados de los clientes.

Nuestro enfoque único, inversión continúa en innovación y capacitación del talento digital resuelven problemas del negocio en la infraestructura segura de Google Cloud, mejorando la relevancia y las experiencias para los clientes, y ofreciendo beneficios tangibles.

Aúnamos cultura, talento y tecnología para impulsar la innovación.

Nuestra experiencia en datos, IA y modernización, junto con la experiencia en datos de Google Cloud, nos permite crear estrategias específicas de la industria que impulsan los resultados y la innovación continua.