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Google Cloud
Cognizant Google Cloud Business Group acelera la transformación de la nube, optimiza las experiencias e impulsa los resultados de los clientes.

Nuestro enfoque único, inversión continúa en innovación y capacitación del talento digital resuelven problemas del negocio en la infraestructura segura de Google Cloud, mejorando la relevancia y las experiencias para los clientes, y ofreciendo beneficios tangibles. 

Aúnamos cultura, talento y tecnología para impulsar la innovación. 

Nuestra experiencia en datos, IA y modernización, junto con la experiencia en datos de Google Cloud, nos permite crear estrategias específicas de la industria que impulsan los resultados y la innovación continua.

Logo Google Cloud
Diseñado para lo que viene

Descubre cómo Cognizant y Google Cloud están redefiniendo la IA empresarial, moviendo a las organizaciones de plataformas desconectadas a ejecución unificada, de pilotos de IA a resultados de producción medibles. Este e-book explora una asociación de confianza, capacidades de IA agéntica, ejemplos de casos reales y compromisos para 2026 creados para ayudar a las empresas a liderar la próxima era de transformación inteligente.

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Consecuencia del borde de un edificio moderno
La ventaja del agente: Navegar por el nuevo imperativo estratégico de la IA empresarial

Este ebook explora el estado  actual del mercado de los agentes de IA. Analiza tanto las grandes oportunidades como los principales retos a los que se enfrentan las organizaciones en un entorno en rápida evolución. Además, muestra cómo Cognizant y Google Cloud, de forma conjunta, se posicionan como socios clave para ayudar a las organizaciones a tener éxito en esta nueva era.

Descargar ebook
Líneas gráficas color verde azulado que indican la velocidad
Cognizant reconocido como líder en el informe ISG Provider Lens™ Google Cloud Partner Ecosystem 2025 - EE. UU.

Cognizant ha sido nombrado líder en cuatro cuadrantes estratégicos en el prestigioso informe ISG Provider Lens™ Google Cloud Partner Ecosystem 2025 en los EE. UU. Esto refuerza su posición como socio de transformación de confianza para las empresas que navegan por el panorama de la nube y la IA.

Leer informe
Logo ISG Provider Lens
Cognizant profundiza la colaboración estratégica con Google Cloud para acelerar la adopción empresarial de la IA agéntica

La colaboración aprovecha Gemini Enterprise y las plataformas propietarias de Cognizant para ayudar a los clientes a automatizar funciones empresariales clave y mejorar la prestación de servicios.

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Logo del agente IA Gemini de Google
Cognizant® autonomous customer engagement

Entra en el futuro del servicio al cliente con nuestro Autonomous Customer Engagement impulsado por la IA. Desarrollado sobre Google Cloud, combina reconocimiento de intenciones en tiempo real, automatización inteligente y empatía humana para ofrecer experiencias rápidas, intuitivas y profundamente humanas, redefiniendo cómo las empresas conectan con los clientes mediante soluciones inteligentes, escalables y conscientes del sector.

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Imagen abstracta de ondas de color
Crear experiencias personalizadas de IA generativa

La tecnología transformadora, basada en la IA generativa y en Google Cloud Platform (GCP), está redefiniendo el servicio al cliente. Descubre cómo utilizar esta tecnología para abordar los desafíos habituales del negocio, como datos de formación limitados, las barreras lingüísticas y un elevado volumen de llamadas para ofrecer una CX personalizada y rentable para los clientes.

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Transformación integral del contact center

Ofrecer experiencias de cliente (CX) omnicanal se ha convertido en una necesidad acuciante. Para abordar la demanda, las empresas deben proporcionar prestaciones de autoservicio estratégicas y un mayor grado de personalización a escala.

Descubre cómo Cognizant y Google CCAI pueden ayudarte a impulsar la CX exigiendo menos esfuerzo a tus clientes.

Descargar el whitepaper
Transformación integral del contact center
NUESTRAS SOLUCIONES, SERVICIOS Y CAPACIDADES

Aunamos fuerzas para darte un mejor servicio

Crea los cimientos

Enfoques flexibles para la modernización de la infraestructura desde el re-host hasta la plataforma.

  • Migración a la nube: migra cargas de trabajo desde AWS y Azure a una plataforma de Google Cloud modernizada
  • Salida de data center: desarrolla una estrategia de salida de elevación y desplazamiento, cambios de aplicaciones o híbrido
  • Zona de aterrizaje como servicio: establece entornos cloud seguros y conformes con la normativa con facilidad
  • Operaciones híbrida y multicloud: explora los casos de uso para edge computing, planificación de la continuidad del negocio (BCP), recuperación frente a desastres (DR), modernización de bases de datos y soluciones bare metal 

Mejora la eficiencia

Acelera la innovación, reduce los costes y logra operaciones y desarrollo fluidos

  • Multicloud híbrida con Anthos: trasforma tu empresa con Anthos, nuestra plataforma de modernización de aplicaciones
  • Desarrollo cloud nativo: acelera la productividad de los desarrolladores, simplifica las operaciones y desarrolla la seguridad y el cumplimiento en tu proceso de entrega de software con Google Cloud
  • Modernización de aplicaciones: migra aplicaciones tradicionales de máquinas virtuales en contenedores en Google Kubernetes Engine (GKE) o clústeres Anthos
  • Casos de uso: explora DevOps, Mainframe Modernization, Digital App Factory en GCP y Apigee Jumpstart en GCP

Actualiza y transforma los datos

Migra y gestiona completamente los datos empresariales con seguridad, fiabilidad, alta disponibilidad y un probado ROI para un time to market más rápido.

  • Modernización de datos: moderniza tu data warehouse con soluciones de Google gestionadas, rápidas, escalables y asequibles integradas en el aprendizaje automático (machine learning)
  • Migración del data warehouse legacy a la nube: migra el entorno de datos existente de Netezza y Teradata a BigQuery
  • Toma de decisiones inteligente: convierte los datos en información útil en una plataforma integral de data analytics
  • Casos de uso: descubre soluciones para la migración de Oracle bare metals y Microsoft SQL, la modernización de BI y el análisis de marketing.

Inteligencia empresarial

Acelera el impacto tomando decisiones inteligentes más rápido.

  • Aprendizaje profundo (machine learning): aprovecha el marco de aprendizaje profundo para auto-reclamaciones y prevé la probabilidad de que se produzcan accidentes en el futuro
  • IA generativa o GenAI: utiliza las potentes herramientas para crear, ajustar e implementar modelos de IA, mejorar la creación de contenidos, la investigación y el servicio al cliente
  • Agentspace: implementa flujos de trabajo multi-agente en una empresa conectada
  • Casos de uso: explora la IA generativa o GenAI, la IA empresarial, la IA industrial, el customer intelligence y la inteligencia operativa

Más información en inteligencia artificial e IA generativa (GenAI).

Construye lo que viene

  • Acelera los procesos de implementación
  • Mejora la estabilidad del software
  • Incorpora medidas de seguridad desde el principio

Construye relaciones en cada punto de contacto

Integra la IA conversacional y las funciones de centro de contacto como servicio (CCaaS).

  • Modelos de IA multimodal: garantiza una comunicación fluida a través de diferentes canales
  • Agentes conversacionales: proporciona una experiencia llave en mano con automatización y configuraciones "point-and-click". Esto reduce el tiempo de creación, implementación y mantenimiento de agentes virtuales
  • Impulsa el éxito del cliente: brinda experiencias únicas que ofrezcan resultados empáticos y confiables para los clientes
  • Casos de uso: Descubre la IA de voz 
EXPERTOS

Expertos en Google Cloud

Cognizant logra nueve designaciones de "Experiencia" de Google Cloud.

Industria

Retail y mayorista

Servicios financieros

Solución

Inteligencia artificial: Diseño conversacional

Inteligencia artificial: Vertex AI

Modernización de infraestructura: Archivo de datos

Modernización de infraestructura: SAP en Google Cloud

Producto/tecnología

Teradata

Apigee

Tecnología de socio: SAP

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Nuestros socios nos exigen los más altos estándares.

Saben en qué consiste la calidad. Nos satisface el reconocimiento por ofrecer los mayores estándares del sector.

Imagen en la que se lee Global Partner of the Year Data & analytics 2026
Imagen en la que se lee Industry Solutions Partner of the Year Healthcare and Life Sciences 2026
Imagen en la que se lee socio global del retail en el año 2025
Imagen en la que se lee socio global del año en datos y análisis 2025
Imagen que dice Global Partner of the Year Breakthrough 2024
Imagen del premio Industry Solution Services Partner of the Year Healthcare & Life Sciences 2024
Imagen que reza que Australia y Nueva Zelanda son Partner of the Year Services 2024
Imagen que dice Specialization Partner of the Year Data Analytics 2024
Insignia que dice Servicios de socio del año de Australia 2023
Insignia que dice Socio del año en servicios del Reino Unido e Irlanda 2023
Insignia que dice Socio EMEA del año en desarrollo de talento
Insignia que dice Socio de Especialización del Año en Gestión de Datos

Para más información sobre este socio estratégico, visita:

Google Cloud

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