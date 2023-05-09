Saltar al contenido principal Skip to footer
Plataformas de Implementación de IA
Aunque los avances en IA generan nuevas oportunidades, obtener beneficios a gran escala requiere soluciones específicas para las empresas. Este es el reto para que la implentación de la IA genere valor.
En Cognizant, nuestras plataformas están diseñadas específicamente para resolver este desafío y ayudarte a acelerar la adopción segura de la IA. Utilizamos prácticas modernas de ingeniería full-stack y combinamos tecnología de vanguardia, herramientas de integración y una propiedad intelectual única para ofrecer un tiempo de creación de valor más rápido con menor riesgo.

+400 clientes, resultados impactantes

Moderniza

30%–60%

reducción del coste de la infraestructura de TI
Innova

20%–50%

aumenta la productividad de los ingenieros de pila completa
Optimiza

15%–30%

rotación del personal de TI de la operativa a la innovación

Las plataformas de Cognizant resuelven los retos de la 'última milla' en la adopción de la IA en la empresa

Cognizant Neuro® Al Multi-Agent Accelerator: Escalando la IA agéntica

Acelera los sistemas de IA multiagente con un marco escalable que permite una orquestación, colaboración y ejecución fluidas.

Cognizant Neuro® AI Decisioning

Desbloquea todo el potencial de la IA con una plataforma diseñada para escalar la automatización inteligente en las operaciones empresariales y de TI.

Cognizant Neuro® Edge: IA generativa en el edge

Acerca la IA generativa a las fuentes de datos para obtener información más rápida, mayor privacidad y toma de decisiones en tiempo real a gran escala.

Cognizant Neuro® AI Engineering: Industrialización de la IA

Industrializa la IA agéntica con una plataforma completa que convierte los pilotos dispersos en una ejecución de nivel empresarial, con velocidad, calidad y control.

Flowsource™: Mejorando la ingeniería de pila completa

Flowsource es nuestra plataforma de ingeniería moderna unificada y completa, dirigida por IA para acelerar la innovación, reducir los riesgos y aumentar la productividad en todo su SDLC.

Cognizant Skygrade™: Plataforma de modernización nativa de la nube

Permite la transformación escalable de la nube, la mitigación de riesgos, la entrega rápida y la extracción precisa de reglas de negocio en todos los estados de la nube.

Cognizant Ignition™: Modernización de datos y análisis

Cognizant Ignition automatiza todo el ciclo de vida de los datos mejorando la información, el tiempo de comercialización y el escalado en entornos multinube.

Cognizant Neuro® IT Operations: Eficiencia de TI impulsada por la IA

Permite la transformación escalable de la nube, la mitigación de riesgos, la entrega rápida y la extracción precisa de reglas de negocio en todos los estados de la nube.

Cognizant Neuro® Business Processes: Automatización inteligente de procesos

Optimiza los flujos de trabajo y mejora la experiencia del cliente con automatización impulsada por la IA en todas las funciones empresariales.

WorkNEXT: Lugar de trabajo digital preparado para el futuro

Empodera a tu plantilla con una experiencia de lugar de trabajo digital moderna, segura y sin interrupciones, diseñada para la productividad y la colaboración.

Cognizant Neuro® Cybersecurity: Defensa de amenazas mejorada con IA

Protege tu empresa con ciberseguridad impulsada por IA que detecta, responde y se adapta a amenazas cambiantes en tiempo real.

Estamos ayudando a los clientes a reducir la complejidad, limitar riesgos y acelerar la transformación a gran escala

MEDIOS

Un regreso digital a gran escala liderado por la ingeniería

Revitalizó el desarrollo de software y plataformas con Cognizant Flowsource, aumentando la productividad de los ingenieros full-stack en un 16%, mejorando la velocidad en un 76% y reduciendo el gasto total en TI en un 35%.

Un hombre sostiene la cámara y graba el vídeo

SECTOR SANITARIO

Automatización de la modernización del mainframe central

Migró el mainframe de reclamaciones 2B a Azure con Cognizant Skygrade, automatizando  la extracción de reglas de negocio, reduciendo el esfuerzo de extracción de datos en un 30% y completando la transición en 16 meses.

Paciente en el hospital de TAC, ecografía, médico adulto

RETAIL

Construir un sistema de gestión de pedidos nativo en la nube y habilitado por la IA

Sustituyó el sistema legacyo por un moderno OMS nativo en la nube, permitiendo nuevos ingresos de 8 millones de dólares mediante búsqueda impulsada por IA, capacidad de pedidos 5 veces mayor y ahorrando 10 millones en costes de infraestructura.

Una mujer comprando usando pantalla digital

TELECOMUNICACIONES

Mejorar la fiabilidad de las aplicaciones para una operadora líder en el Reino Unido

Se habilitó la fiabilidad impulsada por AIOps para una aplicación de soporte al cliente con Neuro IT Ops, ahorrando entre un 30 y un 40% de esfuerzo, reduciendo MTTR en un 20% y reduciendo costes en un 20%.

Documentación fotográfica de antenas para telecomunicaciones

SEGUROS

Transformación full-stack para una aseguradora global

Modernizó la cartera de aplicaciones de una aseguradora global con Neuro IT Ops para reducir los incidentes P1/P2 en un 61%, logrando un ahorro del 30% en productividad.

Tres personas hablando con algunos documentos

MEDIOS

Impulsando una migración automatizada sin interrupciones

Ha realizado la migración de Teradata a Snowflake con Cognizant Ignition: 100% funcionalidad, 70% automatización de tareas, ahorro de costes del 40% y operación de datos modernizada con flujos de trabajo optimizados.

Una cámara está montada en un trípode, grabando una actuación en el escenario

Conscious Flow Source figura como una fortaleza en la evaluación:
Inversión para mejorar la prestación de servicios:
Cognizant ha invertido en alianzas, herramientas y plataformas de código abierto (Flowsource, Skygrade, DevSecOps y Neuro), e integrado GenAI para mejorar los servicios gestionados.

Whitepaper

La declaración de visión de Cognizant es más amplia que los servicios MAD y destaca por una sólida combinación de especialización sectorial, enfoque en el cliente, innovación, escala global y automatización proactiva y adopción de IA. La estrategia global de entrega de la firma destaca, gracias a centros de desarrollo estratégicamente situados cerca de mercados clave y grupos de talento. Los frameworks, roles habilitadores, plataformas y hubs respaldan esta fortaleza.

Whitepaper

"Cognizant Flowsource va más allá de los aumentos de productividad para garantizar una salida de código de alta calidad mediante prácticas bien estructuradas y múltiples niveles de controles de calidad. Con Flowsource, el talento puede centrarse en lo que importa en lugar de en trabajos repetibles y sin valor añadido. Si yo fuera cliente, agradecería que Cognizant Flowsource me permita superar la deuda técnica y eliminar esos problemas más rápido, para que podamos centrarnos en lo que importa para mi negocio."

 --VP of Digital Engineering and Operational Technology Services

Whitepaper

"Cognizant utiliza Backstage, una herramienta de flujo de trabajo de código abierto, para orquestar varios aspectos de su plataforma Flowsource. Este enfoque centrado en la plataforma facilita la ingeniería de sistemas centrada en agentes, con transferencias fluidas entre los diferentes componentes. Al utilizar un enfoque con plantillas para servicios comunes, como aplicaciones y microservicios React, Cognizant garantiza escalabilidad y coherencia en sus proyectos. En general, la respuesta de Cognizant a los cambios impulsados por la GenAI refleja un enfoque equilibrado que valora la experiencia humana, la eficiencia de procesos y la flexibilidad técnica, asegurando que la empresa siga siendo competitiva."

 --VP and Principal Analyst

Logo Constellation

El laboratorio de IA de Cognizant:

Innovación aplicada para los retos de la IA empresarial

Nuestro Laboratorio de Investigación en IA es pionero en la innovación científica, transformando ideas innovadoras en aplicaciones prácticas que ofrecemos a gran escala a través de nuestras plataformas.

El laboratorio posee más de 50 patentes y ha contribuido con propiedad intelectual única y práctica, incluyendo enfoques para ayudar a aumentar la precisión de los resultados de IA , así como nuevas formas de facilitar la integración de agentes de IA heterogéneos.

Leer más

Da el primer paso

Contáctanos para saber cómo nuestras plataformas ayudan a ofrecer soluciones de IA de nivel empresarial que aceleran tu progreso.