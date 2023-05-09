Servicios de lugar de trabajo digital

Mejora la experiencia y productividad de las empresas Las organizaciones están migrando hacia soluciones tecnológicas personalizables, optando por ensamblar componentes en lugar de adquirir soluciones preconfiguradas o desarrollarlas desde cero. Buscan soluciones todo en uno que mejoren las experiencias de los empleados y los clientes, al tiempo que impulsan la eficiencia operativa. Cognizant WorkNEXT™ ofrece un tejido digital moderno y flexible impulsado por la IA para crear una experiencia de trabajo sin precedentes. Ayuda a las organizaciones a crear lugares de trabajo adaptables, integrados y centrados en el ser humano, impulsando la fiabilidad de la experiencia y adoptando la automatización a través de la IA first, cero contacto y soporte de alto contacto. Con Cognizant, los clientes pueden centrarse en las actividades core del negocio, mientras nosotros garantizamos un soporte de TI eficiente y sin interrupciones.