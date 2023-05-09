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Servicios de procesos de negocio
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Operaciones modernas con IA integrada para el retail

Cómo crecer en medio de la incertidumbre es una incógnita. Lo que sí creemos es que el futuro será de las empresas que adopten operaciones de negocio con IA integrada. Aquellas que puedan anticipar y actuar de manera ágil aprovecharán las oportunidades en medio del cambio.
Ayudamos a los clientes a repensar cómo crean valor, innovan y crecen combinando la experiencia en negocios y procesos con plataformas digitales inteligentes para optimizar las operaciones.

Resultados de negocio y sólido ROI

15%

mayores ingresos

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x2,6

ROI gracias a la automatización

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120 días

menos de retraso AP

Leer más

15%

de incremento en las ventas

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24M USD

de ahorro en ayudas a los empleados

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Experiencias intuitivas, conocimiento, eficiencia

Como líderes en la próxima generación de servicios de procesos empresariales y soluciones de automatización, trabajamos con nuestros clientes para desarrollar operaciones modernas que son más rápidas, eficientes y están más centradas en las personas. Además, les ayudamos a conseguir una ventaja competitiva.

Utilizamos la tecnología, los datos y los disruptores digitales, así como nuevos modelos comerciales y de innovación conjunta, para ofrecer una mayor productividad, incrementar los ingresos y las experiencias intuitivas para los clientes y los empleados.

icono de inteligencia artificial
Superar la incertidumbre

La habilidad para reducir estratégicamente los costes e invertir en nuevas fuentes de ingresos es tremendamente valiosa en tiempos de incertidumbre.

La implementación de operaciones modernas permite a las empresas actuar con conocimiento y agilidad, anticipando tendencias, identificando nuevas áreas de crecimiento y equilibrando la eficiencia con la innovación.

Al modernizar las operaciones de negocio, tu organización puede anticipar los pasos necesarios para acelerar el crecimiento y escalar.

Icono de una cabeza humana mirando a la derecha con una bombilla en la parte superior

Servicios BPS y de automatización en el retail

Cognizant® Digital Store Support

Aumenta la satisfacción del cliente, los ingresos y el tiempo de actividad de la tienda al tiempo que reduces la fuga de ingresos. Brinda a las operaciones de la tienda y a los servicios de experiencia la capacidad de anticipar el cambio y adaptarse al instante.

Servicio al cliente omnicanal

Ofrece las experiencias intuitivas que demandan los clientes.

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Operaciones de marketing

Incrementa la velocidad, la eficiencia y el conocimiento; consigue mejor ROI de marketing.

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Finanzas y contabilidad

Genera nuevo valor para el negocio desde las finanzas y la contabilidad

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Servicios de automatización inteligente

Prepara a tu organización para el futuro con soluciones de automatización de procesos y de TI alineados con la industria.

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Cognizant Neuro® Business Processes

Simplificamos y aceleramos la adopción de la automatización, integramos y orquestamos recursos y vemos retornos más rápido.

Leer más
Oportunidades de negocio para acelerar el crecimiento

Haz crecer nuevas empresas digitales y nuevos canales de ingresos a la velocidad de las ideas.

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Servicios empresariales de experiencia de empleado

Descubre cómo ofrecer experiencia a los empleados basadas en la persona a escala.

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Ideas

Digitalizando la industria alimentaria para aumentar la resiliencia

Para estar preparada para el futuro, la industria alimentaria debe adoptar una nueva cadena de valor construida en torno a nuevos modelos y prácticas de negocio y tecnologías que puedan mejorar las capacidades operativas.

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Aceleradores de negocios de IA

Acelera la adopción de la IA y la automatización utilizando nuestras soluciones preconfiguradas para procesos de negocio.

Entrenamiento de modelo de IA

Acelera los modelos de IA, del concepto al valor

Mujer con una blusa amarilla, sonriendo y extendiendo su mano derecha hacia la cámara
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Da el primer paso

Atender a los clientes con una mirada hacia el futuro, sin perder de vista el pasado, es una promesa ambiciosa. Pero las capacidades digitales actuales ofrecen un potencial enorme que no deja de crecer.

Hablemos de cómo lo digital puede impulsar tu negocio.

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